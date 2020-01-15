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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Беспроводные технологии



15.01.2020 Продуктовый портфель Comptek пополнился решениями 7signal
01.11.2019 Legrand запускает новую серию беспроводных звонков
01.11.2019 NEC представила инструменты для беспроводных презентаций
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона
12.07.2019 Huawei объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Freelace. Цена
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей
02.07.2003 Рынок беспроводных сетей: самый быстрорастущий в мире

Публикаций - 131, упоминаний - 139
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
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