Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Website
Вебсайт
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Публикаций - 117, упоминаний - 132
Website упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1990 2
|EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
|Privacy International 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763432, в очереди разбора - 667119.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763432, в очереди разбора - 667119.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru