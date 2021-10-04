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04.10.2021 «Архив интернета» показал, какой ужасающей станет Сеть в 2046 году 1
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR 1
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ 1
13.09.2021 «Гознак» запустил онлайн-сервис для умного поиска домашних животных 1
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
02.07.2021 Обеспечена полная работоспособность сервисов формирования заявлений на портале госуслуг 1
17.06.2021 Softline помогла онлайн-порталу «За рулем» перейти на облачную платформу Softline Cloud 1
17.06.2021 Крупнейший в мире интернет-рынок краденных паролей разгромлен силовиками 1
08.05.2021 7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM 1
11.03.2021 McAfee представила отчет о прогнозируемых угрозах в 2021 году 1
25.02.2021 Веб-студии всего мира под угрозой закрытия. Microsoft запустила сервис создания сайтов, и он полностью бесплатный 1
11.01.2021 На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов 1
03.11.2020 «Вконтакте» запускает бесплатный конструктор сайтов на основе сообществ 1
25.06.2020 В России запретили Crunchbase, знаменитый сайт о стартапах и венчурных инвестициях 1
04.05.2020 Хакеры взломали почту митрополита Тихона и потребовали выкуп. Он отказался платить 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
27.02.2020 Глава Facebook называл своих пользователей тупицами. Это попытались скрыть 1
19.02.2020 Check Point: хакеры предлагают россиянам провериться на коронавирус за 19 тыс. рублей 1
29.01.2020 Программисты бесплатно разработали госсайт, чтобы вывести на чистую воду «коррумпированного» министра 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
20.12.2019 Прецедент: Россиянин получил срок за пиратские онлайн-кинотеатры 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay 1
01.07.2019 Эксперта по ИБ арестовали за демонстрацию фатальной бреши в ПО 1
20.06.2019 Российский взломщик платежных систем избежал тюрьмы 1
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 1
03.04.2019 Концерн «Автоматика» запустил новый сайт 1
10.01.2019 «Сбербанк Лизинг» запустил онлайн сток автомобилей и обновил сайт 1
10.12.2018 Российским чиновникам запретили использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New 1
10.10.2018 «Первый БИТ» обновил интернет-магазин компании «ТД Тинко» 1
23.08.2018 Группировка Lazarus атаковала криптовалютную биржу с помощью Mac-зловреда 1
07.08.2018 «Яндекс.Браузер»: количество сайтов с агрессивной рекламой снизилось в рунете на 86% 1
09.06.2018 Сбербанк модернизировал свой сайт 1
17.05.2018 Власти США запустили фальшивое ICO 2
12.03.2018 «Яндекс.Браузер» усилил защиту от майнинга 1
22.02.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил набор праздничных шаблонов 1
24.01.2018 Система Avanpost Web SSO включена в единый реестр российского ПО 1
22.01.2018 Acronis объявила о партнерстве с Plesk 1

Публикаций - 117, упоминаний - 132

Website упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
VK - Mail.ru Group 2483 5
Yandex - Яндекс 4101 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Google LLC 7154 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 3
Facebook 3766 3
Telegram Group 702 2
GitHub 412 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Samsung Electronics 5677 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Twitter 2204 2
Plesk 20 1
Avanpost - Аванпост 92 1
NTT DoCoMo 159 1
Нетология - Netology 30 1
NTT Data 11 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Teradata 166 1
Nvidia Corp 2024 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 1
Cloud4Y 186 1
Bethesda Softworks 201 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Сравни.ру 7 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
VeChain 3 1
Monotype Imaging 3 1
NetDocuments 1 1
Integra 6 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Альфа-Банк 1125 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Societe Generale Group 42 1
Barclays 50 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
ЯКласс 19 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
YouDo 27 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Martine Jarlgaard 1 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Гознак СПБФ - Санкт-Петербургская бумажная фабрика 10 1
BNP Paribas 33 1
Тинко ТД 1 1
US Bank 3 1
Ornua 2 1
Grupo Santander 11 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
ППФ - Пермская печатная фабрика 9 1
КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 9 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Maersk 10 1
Почта России ПАО 1574 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 389 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Почта Банк 289 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 253 1
Красногорский городской суд Московской области 2 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 10 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Фонд Росконгресс 4 1
Гознак - Московская типография 9 1
Гознак - Московский монетный двор 9 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Правительство РФ 2205 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 1
МВД РФ Управление К 38 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 9 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 49 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
OpenChain 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 1
Flash 475 1
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Microsoft Windows 10 6645 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
JavaScript - Язык программирования 631 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
WhatsApp Messenger 654 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
Яндекс.Радар 25 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Яндекс.Новости 29 1
Microsoft Windows 853 1
Яндекс.Едадил 13 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
Microsoft Azure 1171 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 2 1
Microsoft SQL Server 795 1
Яндекс.Маркет 439 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Alibaba Tmail 6 1
DD Planet Выберу.ру 2 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Drom.ru 7 1
Амальгама - лингво-лаборатория - Amalgama-lab 1 1
Intel Security McAfee Secure Home Platform 1 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
ЛитРес Самиздат 7 1
ЛитРес Livelib 2 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 11 1
Gismeteo - Гисметео 17 1
Emojipedia - Энциклопедия emoji 2 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
Архивный фонд РФ 11 1
Путин Владимир 1826 1
Сайгин Станислав 3 1
Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 1
Levy Steven - Леви Стивен 1 1
Vondráček Tomáš - Вондрачек Томас 1 1
Kremlik Vladimir - Кремлик Владимир 1 1
Zeman Milos - Земан Милош 1 1
Havlicek Karel - Гавличек Карел 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Тимко Дмитрий 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Горбатько Александр 90 1
Кирьянова Александра 42 1
Levy Stephen - Леви Стивен 1 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Arthur Lisa - Артур Лиза 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Мирошников Борис 29 1
Зыков Владимир 2 1
Нильс Хенеке 1 1
Babis Andrej - Бабиш Андрей 1 1
Комаров Алексей 6 1
Крейнин Владислав 10 1
Иванов Роман 14 1
Шайхатаров Олег 8 1
Яклаков Денис 10 1
Рыжиков Сергей 96 1
Наместников Юрий 39 1
Бусаргин Андрей 23 1
Климарев Михаил 46 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Дягилев Василий 83 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Украина 3372 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Япония 2788 3
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Забайкальский край 356 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Казахстан - Республика 2632 1
Испания - Королевство 1255 1
Узбекистан - Республика 823 1
Россия - Тюменская область 582 1
Нидерланды 975 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Китай - Тайвань 591 1
Россия - Орловская область 133 1
Россия - Республика Алтай 685 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Чехия - Прага 67 1
США - Массачусетс 109 1
Эстония - Таллин 27 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 31 1
Бельгия - Королевство 398 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Польша - Республика 829 1
Сингапур - Республика 808 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
США - Нью-Йорк 1093 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Пиратство - Авторское право 209 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Дед Мороз 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
Российская газета 92 1
Банки.ру - Banki.ru 29 1
Врачи РФ 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Известия ИД 59 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
URA.RU - информагентство 4 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Business Insider 182 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
Wired - Издание 119 1
Wikipedia - Википедия 277 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
CrunchBase 62 1
ТНТ - Телеканал 94 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
CNews Analytics 1990 2
EGDI - E-government Development Index - Индекс развития электронного правительства ООН 6 1
Privacy International 7 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Международный женский день - 8 марта 8 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 22 1
День Защитника отечества - 23 февраля 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763432, в очереди разбора - 667119.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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