Trademark Торговая марка Товарный знак
Отличие бренда от торговой марки
Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.
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