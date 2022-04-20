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Trademark Торговая марка Товарный знак

Trademark - Торговая марка - Товарный знак

Отличие бренда от торговой марки

Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.


20.04.2022 Госдума приняла в I чтении законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки
16.03.2022 Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла
25.10.2021 Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании
19.08.2021 GS Labs зарегистрировала товарный знак CAS DRECRYPT
16.07.2021 НИИ «Масштаб» получил свидетельство на товарный знак Zenator
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft
21.07.2020 Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак
17.01.2017 Украина отбирает товарный знак у МТС
30.11.2016 Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США
22.05.2014 «Инталев» зарегистрировала товарный знак «Целевая воронка»
19.05.2014 «Корус Консалтинг» получил свидетельство на товарный знак iDocs
03.03.2014 Зарегистрировать товарный знак в Казахстане теперь можно через интернет
03.10.2013 ICANN защитит не все торговые марки
06.02.2013 Apple лишили права на товарный знак iPhone в Бразилии
27.11.2012 Apple приобрела право на товарный знак Lighting для нового разъема
27.11.2012 Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку
02.07.2012 Apple согласилась выплатить $60 млн за товарный знак iPad в Китае
12.01.2011 Microsoft пожаловалась на товарный знак Apple App Store
17.12.2010 HP патентует торговые марки для webOS-устройств
14.09.2010 Компания Automattic передает права на торговую марку WordPress некоммерческой организации
15.01.2009 Черные оптимизаторы: когда суд на их стороне
21.02.2008 OXS зарегистрировала товарный знак EnergoPack
06.03.2006 Японцы отберут домен у русских?
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна
21.03.2003 В интернете собственности нет?
09.10.2002 Цифра 3 - новая торговая марка Hutchison Whampoa для услуг связи третьего поколения
23.05.2002 Компания "ADP NetWorks" представила новую торговую марку на российском рынке
01.04.2002 Globtel сменил свою торговую марку на Orange
21.03.2002 Microsoft проиграла раунд в борьбе против Lindows за свою торговую марку
20.02.2002 Microsoft может лишиться прав на торговую марку Windows
02.03.2001 Philips продаст торговую марку Marantz своему совместному предприятию
26.02.2001 Владелец SSH Communication Security намерен отстоять свои права на торговую марку SSH
26.12.2000 Три японских компании будут передавать права на торговую марку Bluetooth внутри Японии
04.09.2000 mySimon.com должен заплатить $26,8 млн. за нарушение авторских прав на торговую марку
31.08.2000 Автомобильная торговая марка Packard будет выставлена на продажу в интернете
31.08.2000 Автомобильная торговая марка Packard будет продана через интернет
18.08.2000 Sony намерена возродить торговую марку Walkman в новой линии MP3-плееров
16.08.2000 В Ленинградской области появится новая торговая марка мобильной связи - "Областная сотовая"
20.07.2000 Товарный знак Intel оценен в $39 млрд.
19.07.2000 Товарный знак Intel вышел на четвертое место по рыночной стоимости

Публикаций - 1107, упоминаний - 1137

Trademark упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 750
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 520
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 464
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 234
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 213
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 185
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 182
Apple Inc 10683 142
Microsoft Corporation 22497 119
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 97
Samsung Electronics 9333 94
АФК Система ПАО 1638 83
Киевстар - Kyivstar 475 76
Google LLC 10352 73
Huawei 3222 70
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 65
Telia Company - TeliaSonera 802 65
Intel Corporation 11262 63
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 58
Yandex - Яндекс 5015 57
IBM - International Business Machines Corp 8941 52
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 47
Vodafone Group 1318 46
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 161 44
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 43
Telenor - Теленор 725 43
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 38
Turkcell 319 37
Альфа-Телеком ГК - Megacom 194 36
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 34
VK - Mail.ru Group 3057 34
К Телеком - Исеть Телеком 61 34
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 33
Sony 6145 33
Питерская группа связистов 242 33
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 32
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 158 31
Укртелеком 235 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 73
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 63
Альфа-Групп 613 62
Связной ГК 1190 54
Евросеть 1393 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 37
Альфа-Банк 1476 36
Россети Ленэнерго 786 30
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 29
Точка 1820 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 22
Открытие ФК 2713 20
Qiwi 878 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 20
Почта России ПАО 1853 20
LetterOne Holdings - L1 Technology 56 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 18
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 17
Visa International 1809 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 16
Garsdale Services 37 15
Газпром ПАО 1008 15
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 15
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 14
РЖД - Российские железные дороги 1458 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 13
Takilant 51 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 12
Trellas 20 12
Uber 287 10
Май - Российская торговая компания 416 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 10
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 10
ГПБ - Газпромбанк 842 10
eBay Inc 1576 10
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 9
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 9
Solvers 16 9
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 102 9
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 334
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 140
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 133
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 111
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 92
Президент Российской Федерации 3770 86
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 70
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 62
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 47
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 103 47
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 43
Верховный суд Российской Федерации 709 42
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 34
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 31
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 22
Администрация Президента РФ 904 22
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 20
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 19
Судебная власть 225 18
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 18
Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики 24 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 15
Правительство Москвы 1640 14
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 14
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 13
Верховный суд Индии 22 13
Правительство Армении - Министерство Республики Армения 40 12
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 191
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 35
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 21
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 6
АФТ - Ассоциация Финтех 251 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 5
ЛДПР 98 4
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 51 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 3
ASF - Apache Software Foundation 98 3
OSI - Open Source Initiative 58 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 19 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 16 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Демократическая политическая партия США 91 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 2
Greenpeace - Гринпис 115 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
SPA - Software Publisher's Association - Ассоциация издателей программных продуктов 0 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
СРП - Союз Российских Писателей 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 703
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 510
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 390
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 331
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 268
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 182
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LG 75SM99 2832 103
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 79
Google Android 11959 75
Тройка - транспортная карта 427 70
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 57
Apple iPad 3663 49
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Microsoft Skype 1940 16
Apple iPhone 4 743 16
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 754 15
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Microsoft Windows BitLocker 56 13
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VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 11
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 546 11
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Лацанич Василь 104 20
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Фридман Михаил 98 16
Ноготков Максим 46 15
Силич Андрей 22 15
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Ахметов Ринат 52 14
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Адоньев Сергей 32 12
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Украина 6212 181
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 148
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 143
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 138
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 131
Европа 12319 120
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 91
Казахстан - Республика 4467 86
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 82
Узбекистан - Республика 1285 79
Германия - Федеративная Республика 8903 79
Япония 10069 71
Италия - Итальянская Республика 3310 70
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 70
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 62
Нидерланды 2197 61
Армения - Республика 1112 61
Беларусь - Белоруссия 3525 60
Швеция - Королевство 2072 60
Турция - Турецкая республика 1708 58
Индия - Республика 4263 53
Грузия 1064 52
Россия - СФО - Новосибирск 3269 50
Южная Корея - Республика 4394 50
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 49
Норвегия - Королевство 1155 48
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 46
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 45
Канада 3319 45
Россия - ЮФО - Севастополь 469 43
Франция - Французская Республика 5665 42
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 42
Таджикистан - Республика 726 42
Испания - Королевство 2917 40
Азия - Азиатский регион 3803 37
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 37
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 358
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 341
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 268
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 225
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 168
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 161
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 124
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 122
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 101
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 96
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 90
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 83
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 81
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 80
Абонентская база 1383 77
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 72
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 71
Юриспруденция 1629 68
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 68
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 64
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 63
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 58
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 56
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 55
Физическое лицо - Физлицо 1548 50
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 50
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1024 46
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 44
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 44
Федеральное законодательство 1944 44
Аренда 949 44
Монополия 469 43
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 922 40
Английский язык 764 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 39
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 443 39
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 39
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 39
Недвижимость - Realty 1713 39
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 37
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 65
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 39
Thomson Reuters - Рейтер 5731 38
Bloomberg 1009 24
Коммерсантъ - Издательский дом 888 23
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 18
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 18
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 17
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 16
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 15
DigiTimes - Издание 1284 13
Ведомости 375 13
WSJ - The Wall Street Journal 1225 13
91Mobiles 590 13
FT - Financial Times 1118 13
РИА Новости 766 11
The Verge - Издание 482 11
Patently Apple 27 10
The Register 1286 10
AppleInsider 384 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 10
Economic Times 41 9
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 9
Радио Свобода - радиостанция 40 9
Forbes - Форбс 591 8
Известия ИД 307 7
ZDnet 584 7
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 7
Россия 24 - телеканал 98 6
ComNews - Медиа-бизнес 89 6
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 6
Associated Press 1975 6
Ars Technica 364 6
Лига.нет 12 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 5
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 5
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 5
Times 500 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 5
500 Startups 4742 141
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 86
IDC - International Data Corporation 4671 20
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 18
Gartner - Гартнер 3301 12
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 12
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 9
Analysys Mason 26 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 6
Fortune Global 100 138 4
Gartner - Dataquest 340 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 3
CNews ИТ-инфраструктура 39 2
Forrester Research 810 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Fortune Global 500 280 2
Juniper Research 468 2
Net Applications 114 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
NPD DisplaySearch 282 1
comScore 354 1
Current Analysis 24 1
MForum Analytics 18 1
IHS iSuppli 390 1
Dell'Oro Group 35 1
Yankee Group 166 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
TeleGeography Research 39 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
ITResearch 110 1
Moody's Investors Service 135 1
IHS Infonetics Research 90 1
Mobile Research Group 65 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
PC Data 51 1
Tractica 7 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Markets&Markets Research 97 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 268
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 17
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 8
Skyeng - Образовательные технологии 60 7
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 5
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 3
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 4 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
Columbia University - Колумбийский университет 143 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
Verysell Softeach - корпоративный университет 0 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 90 2
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
РЭШ - Российская электронная школа 19 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Открытое образование 6 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 17 1
UB - University of Bremen - Бременский университет 11 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 112
Новый год - Новогодние каникулы 0 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 7
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
Worldskills - Ворлдскиллс 92 4
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 3
Международный женский день - 8 марта 118 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 2
Связь-Экспокомм 48 2
CSTB Telecom & Media 55 2
ИнфоКом 59 2
Startup Village - международная стартап-конференция 46 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
CNews AWARDS - награда 347 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 102 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
День смеха - 1 апреля 4 1
Docflow 123 1
MacWorld Expo 35 1
CEATEC 44 1
День знаний - 1 сентября 25 1
Пловдивская международная ярмарка - Международен панаир Пловдив 2 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 1
Зимние Азиатские игры 2 1
Lenovo Tech World 4 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 29 1
Microsoft Ignite 31 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 19 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
CeBIT 454 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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