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01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 2
30.08.2021 В Москве проведут технологический конкурс SaaS Factory 1
03.08.2021 Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково» 1
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 1
15.07.2021 «Алгоритмика» запускает EdTech-акселератор для предпринимателей из малых городов 1
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
08.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya 1
01.06.2021 Talenttech перенесла свои проекты в облако «Яндекса» 2
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco 1
25.05.2021 Как пандемия повлияла на объем российского ИТ-рынка? 1
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
20.05.2021 Экономика Рунета за год выросла почти на четверть 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 2
29.04.2021 Более 100 тысяч школьников стали пользователями цифровой образовательной платформы «Сферум» 1
22.04.2021 В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум» 1
19.04.2021 «Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона 1
15.04.2021 Образовательная платформа «Сферум» включена в реестр отечественного ПО 1
09.04.2021 Экс-замглавы Минобрнауки назначен директором по взаимодействию с госорганами ИТ-холдинга Talenttech 1
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
25.03.2021 Цена активов TMT Investments достигла $178 миллионов 1
05.03.2021 «Роббо» развернула образовательную онлайн-платформу Robbo LMS для дистанционного обучения детей 3
04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA 1
04.03.2021 Выручка Mail.ru перевалила за 100 млрд руб. за счет соцсетей и игр 1
19.02.2021 Winter Capital Partners и Российско-китайский технологический инвестиционный фонд инвестировали в «Алгоритмику» 1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 1
28.01.2021 Воронежские студенты будут изучать «Ред ОС» 1
19.01.2021 Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures 2
15.01.2021 Годовая выручка образовательной компании «Якласс» в России достигла 264 млн рублей 1
30.12.2020 «Роббо» вышла на рынок пяти новых стран, запустила онлайн-курсы и открыла новую сеть частных школ 1
17.12.2020 Онлайн-платформа Brainly привлекла $80 млн в инвестиционном раунде серии D 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
10.12.2020 Борис Добродеев: к 2023 году Mail.ru Group планирует обучить 10 млн человек 2
08.12.2020 Astra Linux запустила образовательный проект «Astra-школа» 1
02.12.2020 Международный стартап Novakid привлек $4,25 миллиона 1
01.12.2020 Компания MEL Science привлекла $14 млн в раунде В 1

Публикаций - 171, упоминаний - 252

EdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
Microsoft Corporation 11060 10
Yandex - Яндекс 4101 7
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 7
Севергрупп Talenttech 28 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 6
Skillbox - Скилбокс 27 5
Softline - Софтлайн 1474 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Алгоритмика 12 4
Cisco Systems 2038 4
SAP SE 3211 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Ланит ГК 1155 3
SkillFactory - Скилфэктори 10 3
iSpring Solutions 12 3
Check Point Software Technologies 446 3
Нетология - Netology 30 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
Микротест 177 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Google LLC 7144 2
Huawei 2730 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Крок 1219 2
Intel Corporation 4169 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Deloitte - Делойт 186 2
ROBBO Japan 3 2
Novakid 3 2
Samsung Electronics 5651 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
РВК - Российская венчурная компания 476 3
TMT Investments 81 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Технопарк Санкт-Петербурга 8 2
ЯКласс 19 2
Почта России ПАО 1572 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 2
Альфа-Банк 1123 2
Почта Банк 289 2
Runa Capital 153 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
Leta Capital 42 2
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Barclays 50 1
Phystech Ventures 11 1
L’Oreal 36 1
Севергрупп 8 1
Google Assistant Investments Program 1 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Citibank - Ситибанк 170 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Capital One 15 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Y Combinator 32 1
Red Bull 11 1
Learn Capital 2 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 7 1
General Catalyst 10 1
РТК Радиология 3 1
BonAngels 2 1
Tom Tailor 6 1
LearnCapital 1 1
Mubadala Capital 8 1
Meridian Capital 1 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 9
Правительство РФ 2201 8
Президент Российской Федерации 1439 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Счётная палата РФ 460 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 1
Минцифры РФ - Общественный совет 2 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Президент Республики Татарстан 4 1
Белинфонд - Белорусский инновационный фонд 1 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 6 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Ассоциация 42 1 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 10
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 3
3D-печать 135 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Big Data - Большие данные 1136 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 44 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Google Android 10750 11
Apple iOS 5741 11
Java - Язык программирования 1175 5
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 5
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 4
Linux OS 4253 4
Microsoft Teams 214 3
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 17 3
WordPress - LifterLMS 3 3
ROBBO - РОББО Класс 3 3
Microsoft Windows 10 6629 3
WordPress 169 3
VK Connect 20 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
WordPress LMS - LearnPress 2 2
Scratch - язык программирования 16 2
Microsoft Office 365 769 2
Tilda - сервис конструирования сайтов 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
C++ - Язык программирования 284 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
BlackBerry PlayBook 85 1
HPE GreenLake 41 1
Ред ОС 239 1
Apple macOS 922 1
Apple - App Store 2198 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
Новиков Павел 67 7
Фролов Павел 39 6
Добродеев Борис 83 5
Царевская Наталья 10 4
Кравцов Сергей 39 4
Медведев Дмитрий 1433 4
Гонноченко Алексей 6 3
Инютин Артем 73 3
Царевская-Дякина Наталья 7 3
Гвяздовски Михал 5 3
Райгородский Андрей 9 3
Путин Владимир 1824 3
Фадеев Александр 6 3
Никифоров Николай 1126 3
Шадаев Максут 384 3
Прохоров Фёдор 78 2
Шмулевич Марк 79 2
Волошин Дмитрий 17 2
Соловьев Владимир 98 2
Крутов Дмитрий 7 2
Фальков Валерий 8 2
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 2
Чемезов Сергей 121 2
Греф Герман 205 2
Ninomiya Yasuo - Ниномия Ясуо 2 2
Кириенко Владимир 38 2
Гершкович Омри 2 2
Чачава Александр 68 2
Кривозубов Павел 26 2
Зорин Александр 49 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Дергунова Ольга 58 1
Соколов Алексей 121 1
Песков Дмитрий 65 1
Макаров Станислав 111 1
Волин Алексей 113 1
Волож Аркадий 181 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 269 1
Чаркин Евгений 182 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 11
Германия - Федеративная Республика 3624 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Европа 3745 6
Италия - Итальянская Республика 1381 5
Румыния 342 5
Япония 2778 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Казахстан - Республика 2627 5
Польша - Республика 826 5
Испания - Королевство 1251 4
Индия - Республика 2169 4
Финляндия - Финляндская Республика 815 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Латинская Америка 723 3
Восточная Европа 1676 3
Бразилия - Федеративная Республика 1123 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Ближний Восток 1471 3
Россия - Севастополь 420 3
Украина 3361 3
Израиль 719 3
Таиланд - Королевство 359 3
Россия - Республика Крым 626 2
Африка 1487 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Канада 1301 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Индонезия - Республика 384 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Нижегородская область 738 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 8
Образование в России 335 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 18 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 8 1
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 1
Influence-маркетинг - Маркетинг влияния 2 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 3 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
POS - point of sale 2 1
Великая Отечественная война 122 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 246 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CrunchBase 62 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
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