Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EdTech
Цифровые образовательные инструменты
Дистанционные образовательные платформы
Образовательные информационные продукты
Learning Management System (LMS )
Системы дистанционного обучения
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Публикаций - 171, упоминаний - 252
EdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новиков Павел 67 7
|Фролов Павел 39 6
|Добродеев Борис 83 5
|Царевская Наталья 10 4
|Кравцов Сергей 39 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Гонноченко Алексей 6 3
|Инютин Артем 73 3
|Царевская-Дякина Наталья 7 3
|Гвяздовски Михал 5 3
|Райгородский Андрей 9 3
|Путин Владимир 1824 3
|Фадеев Александр 6 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Шадаев Максут 384 3
|Прохоров Фёдор 78 2
|Шмулевич Марк 79 2
|Волошин Дмитрий 17 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Крутов Дмитрий 7 2
|Фальков Валерий 8 2
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 14 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Греф Герман 205 2
|Ninomiya Yasuo - Ниномия Ясуо 2 2
|Кириенко Владимир 38 2
|Гершкович Омри 2 2
|Чачава Александр 68 2
|Кривозубов Павел 26 2
|Зорин Александр 49 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Соколов Алексей 121 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Макаров Станислав 111 1
|Волин Алексей 113 1
|Волож Аркадий 181 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 269 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru