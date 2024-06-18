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Новый функционал платформы Digital Q.LMS от «Диасофт» упростит работу администраторов системы дистанционного обучения

Компания «Диасофт» развивает платформы направления автоматизации «Управление человеческим капиталом» (Human Capital Management). Одна из таких платформ – Digital Q.LMS (Learning Management System), предназначенная для дистанционного обучения и переобучения сотрудников. Платформа Digital Q.LMS внедрена и используется в компании «Диасофт». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Новые возможности платформы Digital Q.LMS

Подача заявок на быстрые старты. Реализован процесс подачи заявок на курс адаптации новых сотрудников – быстрые старты. Проверка осуществляется по электронной заявке, что упрощает работу администратора системы дистанционного обучения (СДО) – он получает только целевые заявки.

Актуализация участников обучения. Реализована регламентная операция по актуализации участников обучения и проверке актуальных кураторов. При выявлении неактуальных кураторов администратор СДО получает уведомление и может заменить куратора в необходимых программах обучения.

Личный кабинет. Реализован личный кабинет учащегося, в котором можно отслеживать свой прогресс по курсам, заданиям, просмотреть историю обучений, а также предпросматривать курсы и подавать на них заявку.

Уведомления. Реализованы различные уведомления: по проверке заданий, о подаче заявки на быстрые старты, об изменении структуры курса и т.д.

Digital Q.LMS может быть установлена как самостоятельное решение, так и в комплексе с продуктами «Диасофт».

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