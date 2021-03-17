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Ctrl


17.03.2021 Сбербанк профинансирует приобретение 17 500 электросамокатов к летнему сезону 1
01.03.2021 WSS-Consulting объявила о выходе нового релиза системы WSS Docs 1
15.02.2021 Сервис «Тракмаркет» начал предоставлять транспорт в лизинг 1
07.09.2020 Выпущено масштабное обновление браузера Vivaldi 3
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
28.05.2020 Microsoft серьезно обновила Windows 10. Что появилось нового 1
23.12.2019 «Мой офис» обзавелся важной опцией, которой нет ни в одном редакторе в мире 2
11.07.2019 Придуман способ взлома ПК с помощью лампочек Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Видео 8
16.05.2019 Microsoft добавила новые возможности в Paint, который обещала уничтожить 1
06.03.2019 Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 5 1
13.08.2018 Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 5 1
11.12.2017 Microsoft по просьбе пользователей добавил в Excel новую функцию 1
24.08.2017 Казанские врачи протестировали систему голосового заполнения документов 1
13.12.2016 Обзор Lenovo Yoga Book: многофункциональный арт-объект 1
23.06.2016 Обзор нового MacBook: предмет роскоши 1
25.05.2016 Обзор планшета iPad Pro 9.7: для серьёзных намерений 2
25.01.2016 Хиты продаж: ультрабуки 2015 года 1
26.03.2015 Обзор ноутбука Lenovo Z50-70 и первые пробы Windows 10 1
02.09.2014 Лучшие современные ноутбуки-трансформеры 1
06.05.2014 Обзор корпоративного ноутбука HP Elitebook 840 G1: ничего личного, просто бизнес 1
28.08.2013 Parallels скрестила iPad и Windows 1
07.03.2013 Обзор моноблока Sony Vaio L: ТВ-тюнер и безочковое 3D в одном флаконе 1
12.12.2012 Полный разбор Lenovo ThinkPad X230: как работает ноутбук? 1
16.10.2012 Первый взгляд на ультрабук Lenovo X1 Carbon: лучшее из наследия IBM 1
12.09.2012 Marketplace: лучшие программы на Windows Phone 1
10.08.2012 «Нанософт» обновила бесплатную версию САПР-платформы nanoCAD 1
30.05.2012 Неожиданное решение: Lenovo меняет формат работы с планшетом 1
07.12.2011 Лучшие игровые манипуляторы: выбор ZOOM 1
08.09.2011 Ультрабук Acer Aspire S3: первый тест в России 1
10.08.2011 Oracle Virtual Desktop Client App для iPad обеспечивает безопасный доступ к виртуализованным рабочим местам 1
31.01.2011 Настраиваем Internet Explorer 9 Beta "под себя" 4
13.07.2010 Toshiba T230: компактный мультимедийный ноутбук для дома 1
01.12.2008 Acer Aspire 2930: необычный ноутбук для дома 1
26.06.2008 Irbis Mobile S21IS: новый русский ноутбук 1
15.04.2008 Lenovo IdeaPad: первый тест в Рунете 2
07.02.2008 Ноутбук BenQ Joybook S32B- 13 дюймов привлекательности 1
17.08.2007 MSI Megabook S271 - первый "ноутбук-блондинка" 1
20.04.2007 Лучшие бизнес ноутбуки 2006 года 1
13.03.2007 Совершенствуем цифровые снимки: боремся с последствиями вспышки 1
19.02.2007 Ноутбук Sony VAIO VGN-FE31ZR – cтильно и дорого 1

Публикаций - 40, упоминаний - 55

Ctrl упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 9
Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
Lenovo Group 1641 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Acer Group 1376 1
Samsung Electronics 5730 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
Vivaldi Technologies 11 1
Google LLC 7177 1
Nvidia Corp 2038 1
Sanyo Electric 78 1
K-Systems - К-Системс 49 1
Qisda BenQ 90 1
Почта России ПАО 1579 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Бином 16 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 216 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 220 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Kensington lock 119 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 98 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 119 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 500 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 277 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
Odini 2 1
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
DDR - Double data rate 1077 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 80 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 1
Microsoft Windows 10 6676 12
Microsoft Windows 8 1228 8
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 6
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
Apple macOS 934 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Battery Eater - notebook benchmark tool 72 4
Linux OS 4276 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 4
Apple macOS X 907 3
Microsoft Metro UI 23 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
Microsoft DirectX 330 2
Apple iPad Pro 226 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple iPhone 5 710 2
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Apple iPad 3263 2
Tizen OS - Linux 215 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Paint - Графический редактор 23 2
Microsoft Paint 3D 11 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 25 1
Microsoft Fluent Design 11 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 14 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 1
Lua - язык программирования 16 1
Microsoft DirectX Raytracing - Microsoft DXR 6 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 135 1
Qualcomm Atheros QCA - адаптер беспроводной связи 2 1
Microsoft Windows Display Driver Model - WDDM - архитектура графических драйверов для видеокарты под управлением Microsoft Windows 7 1
uBlock Origin 6 1
Microsoft Windows Ink 28 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Фенюшин Евгений 21 1
Jon Stephenson von Tetzchner - Йон Стефенсон фон Течнер 55 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 10 1
Усов Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Израиль 725 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Испания - Королевство 1258 1
Япония 2811 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Русский язык 1000 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 5
Wikipedia - Википедия 279 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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