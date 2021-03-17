Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ctrl
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 55
Ctrl упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 9
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 3
|Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
|Lenovo Group 1641 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
|Acer Group 1376 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Digital Design - Диджитал Дизайн 375 1
|Vivaldi Technologies 11 1
|Google LLC 7177 1
|Nvidia Corp 2038 1
|Sanyo Electric 78 1
|K-Systems - К-Системс 49 1
|Qisda BenQ 90 1
|Почта России ПАО 1579 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Бином 16 1
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
|Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
|Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Фенюшин Евгений 21 1
|Jon Stephenson von Tetzchner - Йон Стефенсон фон Течнер 55 1
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 10 1
|Усов Александр 5 1
|ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
|Русский язык 1000 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770379, в очереди разбора - 674061.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770379, в очереди разбора - 674061.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru