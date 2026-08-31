ПланФикс - Planfix

ПланФикс — система управления бизнесом, которая объединяет работу с задачами, проектами, клиентами и внутренними процессами компании. С его помощью можно организовать работу подразделений, автоматизировать рутинные операции, контролировать сроки и ресурсы, а также анализировать результаты.

Сервис подходит для самых разных задач: управления проектами и поручениями, ведения клиентской базы, обработки обращений из мессенджеров и социальных сетей, работы с заказами, формирования документов и отчётов. Система позволяет выстраивать процессы с учётом специфики компании — от продаж и клиентского сервиса до производства и выездного обслуживания.

В основе ПланФикса лежат универсальные объекты: задачи, действия, проекты и аналитики. В отличие от систем с фиксированным набором модулей, здесь не требуется подстраивать работу компании под заранее заданную логику CRM, управления заказами или других решений. Пользователь сам определяет структуру объектов, необходимые поля, статусы, правила обработки и автоматические действия.

Для быстрого старта доступны готовые наборы настроек — конфигурации. В маркетплейсе можно посмотреть их описание и демонстрации и выбрать подходящий вариант.

В системе доступно более 400 инструментов для управления задачами, проектами, данными и бизнес-процессами. Подробная информация о возможностях представлена на сайте сервиса.

ПланФикс используют компании разного масштаба и отраслей — от малого бизнеса до крупных корпораций. Новые пользователи могут бесплатно тестировать систему в течение 14 дней. После этого доступен бесплатный тариф с ограниченным набором функций и без ограничения срока использования.

Функциональные возможности ПланФикса: