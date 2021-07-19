Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55201
ИКТ 5151
Организации 3608
Ведомства 1350
Ассоциации 407
Технологии 2150
Системы 12213
Персоны 18947
География 1052
Статьи 717
Пресса 564
ИАА 431
НИИ, ВУЗы и библиотеки 786
Мероприятия 611

ШПД
широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет
Broadband Network
Сеть ШПД



19.07.2021 Исследование Cisco Broadband Index: россияне считают доступ в интернет не менее важным, чем коммунальные услуги
19.04.2021 Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД
31.10.2017 Цифровая монополия: «Ростелеком» может забрать бюджеты госорганизаций на подключение к интернету
01.03.2017 J’son & Partners Consulting: исследование российского рынка фиксированного ШПД за 2016 год
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета
03.02.2016 Число пользователей фиксированного ШПД в России превысило 30 млн. В тройке провайдеров-лидеров перестановки
03.02.2016 За 2015 г. число пользователей фиксированного ШПД в России выросло на 2%
17.11.2015 90% рынка фиксированного ШПД в Москве делят 5 операторов
09.10.2015 J’son & Partners Consulting: Доля оптической технологии на «последней миле» будет расти опережающими темпами
28.09.2015 Николай Никифоров: Наши стратегические цели в части ИКТ совпадают с задачами устойчивого развития, поставленными ООН
18.02.2015 29,7 млн российских домохозяйств имеют фиксированный широкополосный доступ в интернет
21.01.2015 Всемирный банк назвал планы России по развитию ШПД самыми амбициозными
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях
21.04.2014 Рост числа пользователей ШПД существенно замедлился. «Билайн» теряет абонентов
25.02.2014 Количество пользователей мобильного ШПД в России превышает 90 млн
15.11.2013 Глава Ericsson в России о тенденциях в мобильном ШПД
15.11.2013 Никифоров: Российская революция в ИКТ состоится за счет покрытия услугами ШПД городов и поселков с населением от 500 человек
17.10.2013 К 2016 г. объем российского рынка ШПД вырастет более чем на 40%
27.09.2013 Исследование: рост скорости ШПД ведет к увеличению доходов домохозяйств
22.08.2013 Рынок телеком-операторов пребывает в затишье
13.08.2013 Как жить ШПД-оператору в стагнации рынка?
07.03.2013 Мобильный интернет в России: игра по правилам бизнеса
07.02.2013 Количество «домашних» ШПД-подключений по технологии GPON в России к концу 2016 г. достигнет 5,86 млн
22.10.2012 Количество пользователей проводного ШПД «Билайна» достигло 2,25 млн
17.04.2012 Специальный подкомитет ТПП займется изучением необходимости создания госпрограммы по развитию ШПД в России
29.03.2012 Топ-менеджер «Связьинвеста» предложил разработать госпрограмму по развитию ШПД
23.03.2012 Более 80% школ России лишены ШПД
28.09.2011 Ericsson: увеличение скорости доступа в интернет ускоряет рост экономики
07.07.2011 «Билайн» объявил итоги и перспективы развития проводного интернета и запустил новые тарифы в Московском регионе
06.07.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 1 квартала 2011 г. достигло 19 млн
24.05.2011 «МТС Индия» проводит реорганизацию на уровне ключевого руководства
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн
22.09.2010 Крах ADSL начнется в будущем году
15.09.2010 В Омском филиале «ВымпелКома» назначен новый директор по развитию услуг ШПД
19.03.2010 Развитие ШПД в России: борьба за лидерство накаляется
08.02.2010 Аналитики: число абонентов фиксированного ШПД в 2014 г. возрастет до 501 млн
08.02.2010 Михаил Решетов: Небольших операторов ШПД ждет тяжелый год
22.12.2009 Проводной и беспроводной ШПД в России: конкуренция или взаимодополнение?
18.12.2009 МТТ нацелен на покупку ШПД-операторов
30.09.2009 К ШПД подключена каждая пятая квартира

Публикаций - 821, упоминаний - 1043

ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 171
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 141
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 135
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 122
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 65
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 65
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 613 58
Акадо Телеком - Комкор 775 48
Ростелеком - Связьинвест 1654 44
Ericsson 2273 42
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 29
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 24
Синтерра - Synterra 743 23
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 23
Huawei 3134 22
Microsoft Corporation 20965 22
Ростелеком Уралсвязьинформ 625 22
Yota - Скартел 698 20
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 458 18
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 879 18
Ростелеком ВолгаТелеком 509 17
Cisco Systems 4624 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 630 16
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 16
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 16
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 406 16
Yandex - Яндекс 4544 15
Казахтелеком 306 15
Ростелеком ЦентрТелеком 503 13
Центел - Центральный телеграф 316 13
Рустелеком ТК 255 13
АФК Система ПАО 1599 12
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 11
NVision Group - Энвижн Груп 625 11
Киевстар 434 11
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 222 11
Google LLC 9405 11
Intel Corporation 10778 10
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 18
Почта России ПАО 1769 12
РЖД - Российские железные дороги 1319 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1889 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 838 8
ГПБ - Газпромбанк 794 6
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 6
Евросеть 1342 5
ВТБ Банк Москвы 432 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 4
Северсталь ПАО 260 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 691 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Альфа-Групп 580 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 3
Аэрофлот 614 3
Альфа-Банк 1324 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 88 3
Русагро Группа Компаний 171 2
РАО ЕЭС России ПАО 186 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 404 2
Credit Suisse 105 2
Интер РАО ПАО 263 2
О2О Холдинг 43 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 2
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Adidas 125 2
Связной ГК 1083 2
ПромСвязьКапитал 66 2
Уралсиб Банк 424 2
Газпром ПАО 745 2
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 74
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 32
Президент Российской Федерации 1714 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 553 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1967 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 7
Правительство РФ 2640 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1835 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2309 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 5
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 65 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 4
World Bank Group - Всемирный банк 237 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 4
Федеральное казначейство России 862 4
Счётная палата РФ 554 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 927 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2730 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 3
Администрация Президента РФ 324 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 922 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1234 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 158 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 3
Роснано 619 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 19
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 13
WiMAX Forum 51 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 4
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 42 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 59 1
Единая Россия - Политическая партия 217 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 35 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 36 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 105
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 88
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 81
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 72
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3164 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 68
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 55
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 48
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 39
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 34
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 33
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 33
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 26
FTTH - Fiber To The Home 122 25
5G - Пятое поколение мобильной связи 1482 23
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 554 20
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 233 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 18
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 18
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1489 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 567 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2432 16
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2506 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 623 13
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 13
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 13
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 213 12
QWERTY-клавиатура 631 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 10
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 10
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 10
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 563 10
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4004 9
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 9
Google Android 11622 12
Microsoft Skype 1876 11
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 10
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 9
Apple iPad 3535 9
Apple iOS 6194 8
Microsoft Windows 10 10088 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 726 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 6
Google YouTube - Видеохостинг 2167 6
Google Play - Google Store - Android Market 2631 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1131 5
Linux OS 7164 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 3
МТТ MVNE 22 3
СПАРК-Интерфакс 112 3
Microsoft Azure 1207 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 3
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 36 3
Apple - App Store 2351 3
Nvidia GeForce GTX 3056 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 3
VK - Mail.ru Одноклассники 969 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 85 3
WhatsApp Messenger 688 3
Intel Core - Семейство процессоров 1009 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1277 3
Intel x86 - архитектура процессора 1269 3
Samsung Galaxy 370 2
Apple iPhone 5 731 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 36 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 353 2
Microsoft Windows Phone OS 1521 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 2
Symbian OS 1387 2
Microsoft Exchange 947 2
Путин Владимир 2410 19
Никифоров Николай 1131 19
Приданцев Сергей 139 16
Анкилов Константин 94 16
Щеголев Игорь 684 15
Калугин Сергей 165 15
Осеевский Михаил 247 13
Брюквин Юрий 280 13
Кусков Денис 212 12
Медведев Дмитрий 1582 12
Шамзон Светлана 31 9
Солонин Виталий 85 8
Баженов Михаил 38 7
Провоторов Александр 146 7
Кореш Виктор 77 7
Коваль Валерий 38 6
Линник Иван 55 6
Рейман Леонид 988 6
Свердлов Денис 169 6
Анохин Сергей 41 5
Зайцев Павел 45 5
Зайцев Владимир 49 5
Соловьев Александр 64 5
Пучков Антон 32 5
Бецков Григорий 20 5
Иванов Сергей 351 5
Ворыхалов Антон 36 4
Морошкин Александр 111 4
Королев Игорь 55 4
Менькова Татьяна 57 4
Балаценко Андрей 30 4
Кириенко Владимир 44 4
Воробьев Михаил 48 4
Ибрагимов Шухрат 7 4
Семериков Андрей 34 4
Егоров Александр 62 4
Демидов Михаил 132 4
Мельхорн Кай-Уве 24 4
Осокина Полина 24 4
Соловьев Дмитрий 54 4
Россия - Российская федерация - РФ 82110 384
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 195
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 40
Россия - УФО - Екатеринбург 2884 35
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 35
Украина 5523 35
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 30
Европа 7243 27
Япония 7885 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 27
Казахстан - Республика 4119 26
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 24
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 21
Индия - Республика 4070 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 21
Россия - СФО - Новосибирск 2906 19
Россия - УФО - Свердловская область 1022 19
Россия - ПФО - Казань 1881 18
Германия - Федеративная Республика 7774 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1920 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 16
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 16
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1062 16
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 16
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 803 16
Южная Корея - Республика 3249 16
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 16
Россия - ЦФО - Тульская область 922 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1379 15
Россия - Сибирь 1343 14
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 14
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1014 13
Финляндия - Финляндская Республика 1620 13
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 64
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 50
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1096 42
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1465 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 14
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 12
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 205 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 7
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 3
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 167 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1198 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 3
Информационное общество - Государственная программа 301 3
Резерв универсального обслуживания 41 3
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 20 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 124 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 172 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 157 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 2
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 2
Образование в России 551 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 2
Русский язык 1653 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 55
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 14
Прайм - Агентство экономической информации 639 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 700 9
Стрим-ТВ - телекомпания 111 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 5
Ведомости 270 4
Коммерсантъ - Издательский дом 784 4
РИА Новости 715 2
НТВ - Телекомпания 276 2
ComNews - Медиа-бизнес 87 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 2
ТВ-3 - телеканал 54 2
ТНТ - Телеканал 113 2
All Things Digital 157 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 1
ShowTime - телеканал 15 1
РБК Daily 53 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
Euronews - телеканал 46 1
CNews Северо-Запад 24 1
InformationWeek 175 1
Пятница - Телеканал 21 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Fortune 156 1
Associated Press 1965 1
DigiTimes - Издание 1279 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 77 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
Bloomberg 935 1
TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 59
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 32
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 10
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 9
Gartner 3173 7
IDC - International Data Corporation 4515 7
Juniper Research 419 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 50 4
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 3
Frost & Sullivan 176 3
comScore 304 2
Strategy Analytics 281 2
TeleGeography Research 39 2
Директ Инфо 9 2
Ericsson Mobility Report 32 2
Forrester Research 783 2
ABI Research 230 2
Technavio 23 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 50 1
S&P - Standard and Poor’s 448 1
Cisco Broadband Index 1 1
eMarketer 195 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
IHS Infonetics Research 87 1
In-Stat 81 1
Pew Research Center 19 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 11 1
Analysys Mason 26 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 14 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Nielsen Holdings 286 1
IHS Markit 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 493 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 3
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 61 3
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени С. М. Кирова 26 2
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 162 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 29 1
Академгородок Новосибирск 70 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
Сириус - Образовательный центр 108 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 247 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 46 1
ТПУ - Томский политехнический университет 85 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 4
Олимпийские игры - Olympic Games 461 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1418 2
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 5 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Broadband World Forum 5 1
Международный женский день - 8 марта 28 1
Час кода - международное движение 11 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 60 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022