Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ШПД
широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет
Broadband Network
Сеть ШПД
Публикаций - 821, упоминаний - 1043
ШПД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2410 19
|Никифоров Николай 1131 19
|Приданцев Сергей 139 16
|Анкилов Константин 94 16
|Щеголев Игорь 684 15
|Калугин Сергей 165 15
|Осеевский Михаил 247 13
|Брюквин Юрий 280 13
|Кусков Денис 212 12
|Медведев Дмитрий 1582 12
|Шамзон Светлана 31 9
|Солонин Виталий 85 8
|Баженов Михаил 38 7
|Провоторов Александр 146 7
|Кореш Виктор 77 7
|Коваль Валерий 38 6
|Линник Иван 55 6
|Рейман Леонид 988 6
|Свердлов Денис 169 6
|Анохин Сергей 41 5
|Зайцев Павел 45 5
|Зайцев Владимир 49 5
|Соловьев Александр 64 5
|Пучков Антон 32 5
|Бецков Григорий 20 5
|Иванов Сергей 351 5
|Ворыхалов Антон 36 4
|Морошкин Александр 111 4
|Королев Игорь 55 4
|Менькова Татьяна 57 4
|Балаценко Андрей 30 4
|Кириенко Владимир 44 4
|Воробьев Михаил 48 4
|Ибрагимов Шухрат 7 4
|Семериков Андрей 34 4
|Егоров Александр 62 4
|Демидов Михаил 132 4
|Мельхорн Кай-Уве 24 4
|Осокина Полина 24 4
|Соловьев Дмитрий 54 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru