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BT Group British Telecommunications BT Global Services

BT Group - British Telecommunications - BT Global Services


30.08.2012 British Telecommunications заключила соглашение с «Ростелекомом» для расширения своего присутствия в России

Компания British Telecommunications (BT) объявила о дальнейшем расширении своего присутствия в России благодаря новому соглашению о межсетевом сотрудничестве с компанией «Ростелеком», российским национа
07.11.2011 «ИнформИнвестГрупп» будет предоставлять сервисы British Telecom на российском рынке

Группа компаний «ИнформИнвестГрупп» и компания British Telecom объявили о подписании генерального соглашения об обслуживании с целью локализации и продвижения продуктов British Telecom на рынках Российской Федерации и стран СНГ. B
04.10.2010 «Комстар» стал партнером British Telecom по обмену трафиком

ированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о заключении соглашения о межоператорских услугах с одним из крупнейших в мире операторов – BT (ранее British Telecom). «Комстар-ОТС» и BT заключили рамочное соглашение о межоператорских услугах, содержащее технические, экономические и организационные условия по предоставлению услуг пропуска ме
02.10.2009 Главный технический директор British Telecom перешёл в Huawei

Компания Huawei объявила о назначении Мэтта Бросса на должность технического директора по технологиям Huawei. До прихода в Huawei Мэтт Бросс был главным директором по технологиям BT Group и исполнительным директором по инновациям BT, ответственным за техническую стратегию, прогнозирование и инновации во всех подразделениях BT. В этой компании он также руководил программ
25.05.2009 «Наивную» BT Global Services разделят на три части

Сервисное подразделение ВТ - BT Global Services – зафиксировало убытки на £1.2 млрд в связи с издержками по большим проект
19.03.2009 British Telecom запустил новую услугу iVPN на базе «Сети 21 века»

Компания BT (British Telecom) объявила о запуске новой услуги — iVPN (BT Intelligent Virtual Private Network), которая адресована международным компаниям. Ее использование позволит организациям повысить упр
24.04.2008 Назначен новый президент BT Group

Компания BT (British Telecom) объявила о назначении Иэна Ливингстона на пост президента BT Group. Иэн Ливи
26.07.2007 Чистая прибыль BT Group выросла на 5,4%

Чистая прибыль британской компании BT Group Plc., ведущего оператора фиксированной связи страны и интернет-провайдера, по итогам
15.03.2007 МТТ заключил договор с British Telecom о прямом соединении сетей

Компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) заключила договор с British Telecom о прямом соединении сетей и обмене трафиком. Об этом сообщил РБК генеральный директор компании Константин Солодухин. Компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» основана в 1994 г.
08.02.2007 Чистая прибыль BT Group выросла в 2,5 раза

Чистая прибыль британской компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи страны и интернет-провайдера, в 3 квартале 2006-2007 финансового года, закончившемся 31 декабря 2006 г., выросла в 2,5 раза и достигла 1,45 млрд
17.01.2007 British Telecom сыгрался с оркестром через MySpace

Оператор British Telecom и лондонский Philharmonia Orchestra объявили о результатах совместного конкурса, направленного на поиск талантов и проведенного благодаря уникальным возможностям социального сай
17.01.2007 British Telecom и Nortel построят сеть XXI века

Оператор British Telecom (BT) выбрал компанию Nortel одним из ведущих участников программы 21st Century Network («Сеть XXI века», 21CN). Nortel будет одним из двух поставщиков Ethernet-решения для проек
27.11.2006 British Telecom получила лицензии на передачу данных в РФ

й интернет и др. В соответствии с различными направлениями бизнеса в группе ВТ выделены 4 компании: BT Global Services, Open-reach, BT Retail, BT Wholesale. В конце финансового года, который за
09.11.2006 Чистая прибыль BT Group выросла на 26%

Чистая прибыль британской компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи страны, в 1 полугодии 2006-2007 финансового года, завершившемся 30 сентября, выросла на 26% - до 939 млн. фунтов стерлингов (1,4 млрд. евро) по

25.10.2006 British Telecom предлагает онлайновые сейфы

Британская телефонная компания и интернет-провайдер British Telecom открыла услугу «Цифровой сейф BT» для хранения файлов. В базовом варианте, BT Digital Vault Basic, предоставляется 2 ГБ места бесплатно для любого пользователя, не только клиент
18.10.2006 British Telecom планирует занять 1-3% российского рынка телекоммуникационных услуг

й интернет и др. В соответствии с различными направлениями бизнеса в группе ВТ выделены 4 компании: BT Global Services, Open-reach, BT Retail, BT Wholesale. В конце финансового года, который за
13.10.2006 British Telecom открывает офис в России

 J’Son and Partners. — Возможно, российское представительство — это не более чем точка присутствия для оказания услуг связи международным клиентам». По словам аналитика компании, выход British Telecom на российский рынок будет затруднен закрытостью доступа к инфраструктуре других провайдеров, а также сложностями с получением различных лицензий. «Если British Telecom не
03.03.2005 British Telecom переходит на VoIP

Крупнейшая британская телефонная компания British Telecom подписала договор с Siemens Communications и Nortel Networks на поставку оборудования IP-телефонии, а также монтаж и поддержку соответствующих систем. Через свою сеть, состоящую
29.07.2004 Выручка BT Group снизилась на 0,4%

Выручка компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи Великобритании снизилась во 2 финансовом квартале 2004 г. на 0,4% - до £4,57 млрд. ($8,3 млрд.), сообщил РБК. Несмотря на снижение, эти показате
12.02.2004 British Telecom увеличил квартальную прибыль на 7%

Прибыль на акцию ведущего британского оператора фиксированной связи BT Group выросла в третьем квартале 2003/04 финансового года на 7% до 4,4 пенса, оказавшись ближе к ожидаемому максимуму, сообщила пресс-служба компании. Выручка BT при этом упала за период с о
21.10.2003 От British Telecom ушли два миллиона абонентов

Принятие в Великобритании закона о возможности сохранения телефонного номера при переходе к другому оператору сильно навредило крупнейшей компании проводной связи British Telecom. Два миллиона ее абонентов подписались на услуги компаний помельче, таких, как Carphone Warehouse, One.Tel или Tiscali. Такие данные приводит регулятор британского рынка Oftel.

23.07.2003 T-Mobile и BT Group присоединились к азиатскому Wi-Fi-альянсу

Британские компании T-Mobile UK и BT Group присоединились к азиатскому альянсу телекоммуникационных операторов, созданному с целью продвижения беспроводной широкополосной связи. Альянс, ставящий своей целью обеспечение роуминга
22.05.2003 BT Group увеличила годовую прибыль до налогов на 44%

Ведущая британская телекоммуникационная группа BT Group объявила сегодня о росте прибыли до вычета налогов, оказавшейся у верхней границы ожиданий аналитиков. Прибыль компании до налогообложения по итогам финансового года, закончившегося 31
25.04.2003 British Telecom запретят снижать тарифы на ADSL

Британская администрация регулирования рынка связи Oftel может запретить местному телекоммуникационному оператору British Telecom снижать тарифы на оптовую продажу ADSL-линий. Почти сразу после того, как BT в начале апреля объявила об удешевлении сервиса ’IPStream’ для провайдеров, в Oftel поступ
17.02.2003 BT Group уменьшил долг на £195 млн.

Группа компаний BT Group объявила о результатах финансовой деятельности за третий квартал финансового года по состоянию на 31 декабря 2002 г. В третьем квартале группа получила операционную прибыль в размере £
07.02.2003 British Telecom закупил у Marconi 1200 интернет-киосков

Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi сообщил о первом коммерческом контракте на закупку своих интернет-киосков Neptune 1000. Покупателем стала компания British Telecom, планирующая разместить 1200 пунктов доступа в интернет в общественных местах разных городов страны. 300 киосков будет продано до конца марта, а еще 900 - в течение финансового

04.01.2003 British Telecom продаст свою долю в гонконгской SmarTone

10.12.2002 British Telecom разделит убыточный BTopenworld на две части

Интернет-провайдер BTopenworld, филиал британского телекоммуникационного гиганта British Telecom, будет сокращен "с целью сокращения расходов и улучшения обслуживания клиенто
26.11.2002 British Telecom укрепляет альянс с Microsoft Network

Крупнейший британский провайдер British Telecom и корпорация Microsoft на днях объявят о соглашении по доставке контента сети MSN абонентам широкополосного доступа в интернет, пишет воскресная британская газета Sunday Times.

10.11.2002 British Telecom вступил в альянс с Microsoft по развитию широкополосного доступа в интернет

Крупнейший британский оператор связи British Telecom объявил об альянсе с софтверным гигантом Microsoft на европейских рынках широкополосного доступа в интернет. Компании заявили о намерении разрабатывать новые услуги и приложения
06.11.2002 BT Group демонстрирует возможность восстановления рынка телекоммуникаций

На этой неделе BT Group Plc заявила об ожидаемом улучшении квартальных показателей в соответствии с целями, поставленными новым исполнительным директором группы Беном Верваайеном (Ben Verwaayen). Предполагает
06.11.2002 British Telecom может стать монополистом на рынке услуг широкополосного доступа в Великобритании

Рынок широкополосного интернета Великобритании неуклонно приближается к состоянию монополии крупнейшего провайдера - British Telecom, cообщается в докладе британской компании Demos. Столь мрачный для конкурирующих провайдеров прогноз вызван тем, что BT владеет огромным количеством проводных телефонных линий,

05.11.2002 British Telecom открыл бесплатный доступ к интернет-киоскам

Крупнейший оператор Великобритании British Telecom начал акцию по привлечению пользователей к своим уличным интернет-киоскам в столице страны Лондоне. Начиная с этой недели и до 10 ноября доступ к веб-сайтам, электронной почте и
02.10.2002 British Telecom намерен вновь заняться мобильной связью для частных абонентов

Британский телефонный гигант British Telecom подтвердил намерение снова заняться предоставлением услуг мобильной связи для частных лиц. Закрытое менее года назад подразделение возродится снова, теперь под названием "Mobile
08.08.2002 British Telecom выделит гранты британским провайдерам на рекламу скоростного подключения к интернету

Пять британских интернет-провайдеров получат субсидии от British Telecom на рекламные акции, показывающие преимущества скоростного подключения к интернету. Компании Easynet, Colt, One.Tel, Albion и Colloqium получат по 200 тысяч фунтов. Будет выделен
19.07.2002 Британский регулирующий орган не считает British Telecom нечестным монополистом

Oftel, британский орган, регулирующий рынок связи, признал несостоятельными обвинения бывшей госмонополии British Telecom в пренебрежении правилами свободной конкуренции. Представители Oftel уверили всех, что у компании достаточно полномочий, чтобы не дать этому произойти. Разбирательство началось

05.07.2002 British Telecom уличили в недобросовестной рекламе

Британское Управление по стандартам рекламы (ASA) запретило гиганту рынка связи страны - British Telecom - преувеличивать скорость широкополосной связи в рекламе. Компания утверждала, что ee связь в 40 раз быстрее, чем модемная. В действительноcти же каналы до 2 Мбит/с предназначаю
28.06.2002 British Telecom осуществит программы по подключению малых предприятий к линиям широкополосного доступа

21.06.2002 BT Group предписано сократить тарифы на сдачу в аренду телефонных линий

В четверг Oftel, британская органиазция, регулирующая рынок связи, урезала тарифы BT Group Plc на транзитные соединения. Теперь арендаторы линий будут платить не 29-31 фунт за квартал, а 28 фунтов ($42) за одну линию. Предыдущий тариф был установлен Oftel в январе, и с тех п
05.06.2002 British Telecom выбрала операторов для тестирования спутникового доступа в интернет


Публикаций - 639, упоминаний - 693

BT Group и организации, системы, технологии, персоны:

AT&T Inc 1666 78
Vodafone Group 1368 77
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 62
Microsoft Corporation 24119 55
Deutsche Telekom 909 45
IBM - International Business Machines Corp 9353 34
Ростелеком 10779 33
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 354 31
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2981 29
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 29
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 27
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8450 22
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 654 1
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13557 24
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3772 24
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10388 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10932 22
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22830 20
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2466 20
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11041 19
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7126 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23756 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11738 17
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3732 16
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13833 16
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2681 16
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4463 15
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Microsoft Windows 2000 8659 22
Microsoft Windows 15078 12
Apple iPhone 6 4862 11
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 10
Microsoft Skype 2015 8
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 7
Linux OS 9170 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2386 6
Oracle Java - язык программирования 2908 5
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 164 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4858 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6894 4
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 287 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2927 4
Microsoft MSN - Microsoft Network 684 4
Microsoft Exchange 1376 3
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 3
Nokia Symbian OS 1398 3
Google Talk - Google Chat 158 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 3
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 35 3
Microsoft Office 3572 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3030 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 529 3
Apple iOS 7387 3
Google Android 13450 3
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 60 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1261 2
Myspace - социальная сеть 636 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 99 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 215 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Google Gmail 872 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 867 2
Microsoft Office 365 905 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1613 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1473 2
Apple iPad 3808 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 160 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 902 6
Bonfield Peter - Бонфилд Питер 7 6
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 5
Солодухин Константин 118 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 3
Livingstone Ian - Ливингстон Иэн 3 3
Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 11 3
Солонин Виталий 89 3
Горобец Наталья 5 3
Марченко Игорь 12 2
Armstrong Michael - Армстронг Майкл 17 2
Hampton Philip - Хэмптон Филип 2 2
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Николаева Наталья 21 2
Балашов Вадим 3 2
Danon Pierre - Дэнон Пьер 3 2
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König Andreas - Кёниг Андреас 12 2
Граванова Юлия 20 2
Шиденко Кирилл 11 2
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 2
Lovelock Julian - Лавлок Джулиан 2 1
Марченко Антон 12 1
Шингарёв Антон 5 1
Вольпе Борис 91 1
Савельев Виталий 49 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Нарышкин Сергей 51 1
Хомков Игорь 45 1
Krach Keith - Крач Кейт 8 1
Lundmark Pekka - Пекка Лундмарк 4 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 385 1
Резникович Алексей 59 1
Евтушенков Владимир 206 1
Дергунова Ольга 117 1
Огурцов Юрий 13 1
Баринов Александр 43 1
Макаров Валентин 211 1
Миньковский Михаил 25 1
Белоусов Сергей 237 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 310
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51041 120
Европа 21418 109
Россия - РФ - Российская федерация 134113 109
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13927 78
Германия - Федеративная Республика 12408 73
Япония 13133 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40963 48
Испания - Королевство 3664 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16126 33
Франция - Французская Республика 7694 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13787 31
Нидерланды 3416 30
Великобритания - Лондон 2370 29
Индия - Bharat 5270 27
Италия - Итальянская Республика 4277 26
Азия - Азиатский регион 5304 26
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3482 23
Норвегия - Королевство 1786 21
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1689 19
Канада 4783 19
Южная Корея - Республика 6482 18
Швеция - Королевство 3584 18
Финляндия - Финляндская Республика 3548 18
Сингапур - Республика 1814 17
Ирландия - Республика 993 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 14
Европа Восточная 3041 12
Китай - Тайвань 3861 11
США - Нью-Йорк 3070 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16348 11
Европа Западная 1474 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3278 11
Малайзия 841 10
Израиль 2677 10
Америка - Американский регион 2114 9
Бразилия - Федеративная Республика 2293 9
Америка Латинская 1767 8
США - Калифорния 4556 8
Африка - Африканский регион 3385 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45438 100
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47729 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15443 45
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7208 30
Английский язык 6398 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6123 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16960 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26673 22
Абонентская база - Абонентская плата 5625 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22419 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4265 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10316 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12581 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9398 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1741 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5914 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7476 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12215 14
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 673 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5693 13
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2205 13
Торговля оптовая - Wholesale trade 1117 11
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3457 10
Аудит - аудиторский услуги 2389 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6530 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6358 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5090 9
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3542 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7059 9
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1438 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3272 8
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1841 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5253 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5306 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10389 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5128 7
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FT - Financial Times 1193 40
Total Telecom 613 28
The Register 1514 26
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5836 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11109 15
Times 605 14
Vivendi SA - Vivendi Universal 316 9
Computer Weekly 374 7
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 466 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1265 6
РБК ТВ - телеканал 79 6
Euronews - телеканал 46 6
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 6
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
Telecom.paper 194 4
Silicon 481 4
The Observer 40 3
Newsbytes News Network 379 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 3
РС Рro 91 3
New Scientist 1447 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
The Times 73 2
Telegraph 192 2
Inquirer 463 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 2
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Daily Telegraph 45 2
The Guardian - Британская газета 353 2
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ZDnet 595 1
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CeBIT 611 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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