BT Group - British Telecommunications - BT Global Services

British Telecommunications заключила соглашение с «Ростелекомом» для расширения своего присутствия в России Компания British Telecommunications (BT) объявила о дальнейшем расширении своего присутствия в России благодаря новому соглашению о межсетевом сотрудничестве с компанией «Ростелеком», российским национа

«ИнформИнвестГрупп» будет предоставлять сервисы British Telecom на российском рынке Группа компаний «ИнформИнвестГрупп» и компания British Telecom объявили о подписании генерального соглашения об обслуживании с целью локализации и продвижения продуктов British Telecom на рынках Российской Федерации и стран СНГ. B

«Комстар» стал партнером British Telecom по обмену трафиком ированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о заключении соглашения о межоператорских услугах с одним из крупнейших в мире операторов – BT (ранее British Telecom). «Комстар-ОТС» и BT заключили рамочное соглашение о межоператорских услугах, содержащее технические, экономические и организационные условия по предоставлению услуг пропуска ме

Главный технический директор British Telecom перешёл в Huawei Компания Huawei объявила о назначении Мэтта Бросса на должность технического директора по технологиям Huawei. До прихода в Huawei Мэтт Бросс был главным директором по технологиям BT Group и исполнительным директором по инновациям BT, ответственным за техническую стратегию, прогнозирование и инновации во всех подразделениях BT. В этой компании он также руководил программ

«Наивную» BT Global Services разделят на три части Сервисное подразделение ВТ - BT Global Services – зафиксировало убытки на £1.2 млрд в связи с издержками по большим проект

British Telecom запустил новую услугу iVPN на базе «Сети 21 века» Компания BT (British Telecom) объявила о запуске новой услуги — iVPN (BT Intelligent Virtual Private Network), которая адресована международным компаниям. Ее использование позволит организациям повысить упр

Назначен новый президент BT Group Компания BT (British Telecom) объявила о назначении Иэна Ливингстона на пост президента BT Group. Иэн Ливи

Чистая прибыль BT Group выросла на 5,4% Чистая прибыль британской компании BT Group Plc., ведущего оператора фиксированной связи страны и интернет-провайдера, по итогам

МТТ заключил договор с British Telecom о прямом соединении сетей Компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) заключила договор с British Telecom о прямом соединении сетей и обмене трафиком. Об этом сообщил РБК генеральный директор компании Константин Солодухин. Компания «Межрегиональный ТранзитТелеком» основана в 1994 г.

Чистая прибыль BT Group выросла в 2,5 раза Чистая прибыль британской компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи страны и интернет-провайдера, в 3 квартале 2006-2007 финансового года, закончившемся 31 декабря 2006 г., выросла в 2,5 раза и достигла 1,45 млрд

British Telecom сыгрался с оркестром через MySpace Оператор British Telecom и лондонский Philharmonia Orchestra объявили о результатах совместного конкурса, направленного на поиск талантов и проведенного благодаря уникальным возможностям социального сай

British Telecom и Nortel построят сеть XXI века Оператор British Telecom (BT) выбрал компанию Nortel одним из ведущих участников программы 21st Century Network («Сеть XXI века», 21CN). Nortel будет одним из двух поставщиков Ethernet-решения для проек

British Telecom получила лицензии на передачу данных в РФ й интернет и др. В соответствии с различными направлениями бизнеса в группе ВТ выделены 4 компании: BT Global Services, Open-reach, BT Retail, BT Wholesale. В конце финансового года, который за

Чистая прибыль BT Group выросла на 26% Чистая прибыль британской компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи страны, в 1 полугодии 2006-2007 финансового года, завершившемся 30 сентября, выросла на 26% - до 939 млн. фунтов стерлингов (1,4 млрд. евро) по

British Telecom предлагает онлайновые сейфы Британская телефонная компания и интернет-провайдер British Telecom открыла услугу «Цифровой сейф BT» для хранения файлов. В базовом варианте, BT Digital Vault Basic, предоставляется 2 ГБ места бесплатно для любого пользователя, не только клиент

British Telecom планирует занять 1-3% российского рынка телекоммуникационных услуг й интернет и др. В соответствии с различными направлениями бизнеса в группе ВТ выделены 4 компании: BT Global Services, Open-reach, BT Retail, BT Wholesale. В конце финансового года, который за

British Telecom открывает офис в России J’Son and Partners. — Возможно, российское представительство — это не более чем точка присутствия для оказания услуг связи международным клиентам». По словам аналитика компании, выход British Telecom на российский рынок будет затруднен закрытостью доступа к инфраструктуре других провайдеров, а также сложностями с получением различных лицензий. «Если British Telecom не

British Telecom переходит на VoIP Крупнейшая британская телефонная компания British Telecom подписала договор с Siemens Communications и Nortel Networks на поставку оборудования IP-телефонии, а также монтаж и поддержку соответствующих систем. Через свою сеть, состоящую

Выручка BT Group снизилась на 0,4% Выручка компании BT Group, ведущего оператора фиксированной связи Великобритании снизилась во 2 финансовом квартале 2004 г. на 0,4% - до £4,57 млрд. ($8,3 млрд.), сообщил РБК. Несмотря на снижение, эти показате

British Telecom увеличил квартальную прибыль на 7% Прибыль на акцию ведущего британского оператора фиксированной связи BT Group выросла в третьем квартале 2003/04 финансового года на 7% до 4,4 пенса, оказавшись ближе к ожидаемому максимуму, сообщила пресс-служба компании. Выручка BT при этом упала за период с о

От British Telecom ушли два миллиона абонентов Принятие в Великобритании закона о возможности сохранения телефонного номера при переходе к другому оператору сильно навредило крупнейшей компании проводной связи British Telecom. Два миллиона ее абонентов подписались на услуги компаний помельче, таких, как Carphone Warehouse, One.Tel или Tiscali. Такие данные приводит регулятор британского рынка Oftel.

T-Mobile и BT Group присоединились к азиатскому Wi-Fi-альянсу Британские компании T-Mobile UK и BT Group присоединились к азиатскому альянсу телекоммуникационных операторов, созданному с целью продвижения беспроводной широкополосной связи. Альянс, ставящий своей целью обеспечение роуминга

BT Group увеличила годовую прибыль до налогов на 44% Ведущая британская телекоммуникационная группа BT Group объявила сегодня о росте прибыли до вычета налогов, оказавшейся у верхней границы ожиданий аналитиков. Прибыль компании до налогообложения по итогам финансового года, закончившегося 31

British Telecom запретят снижать тарифы на ADSL Британская администрация регулирования рынка связи Oftel может запретить местному телекоммуникационному оператору British Telecom снижать тарифы на оптовую продажу ADSL-линий. Почти сразу после того, как BT в начале апреля объявила об удешевлении сервиса ’IPStream’ для провайдеров, в Oftel поступ

BT Group уменьшил долг на £195 млн. Группа компаний BT Group объявила о результатах финансовой деятельности за третий квартал финансового года по состоянию на 31 декабря 2002 г. В третьем квартале группа получила операционную прибыль в размере £

British Telecom закупил у Marconi 1200 интернет-киосков Британский производитель телекоммуникационного оборудования Marconi сообщил о первом коммерческом контракте на закупку своих интернет-киосков Neptune 1000. Покупателем стала компания British Telecom, планирующая разместить 1200 пунктов доступа в интернет в общественных местах разных городов страны. 300 киосков будет продано до конца марта, а еще 900 - в течение финансового

British Telecom разделит убыточный BTopenworld на две части Интернет-провайдер BTopenworld, филиал британского телекоммуникационного гиганта British Telecom, будет сокращен "с целью сокращения расходов и улучшения обслуживания клиенто

British Telecom укрепляет альянс с Microsoft Network Крупнейший британский провайдер British Telecom и корпорация Microsoft на днях объявят о соглашении по доставке контента сети MSN абонентам широкополосного доступа в интернет, пишет воскресная британская газета Sunday Times.

British Telecom вступил в альянс с Microsoft по развитию широкополосного доступа в интернет Крупнейший британский оператор связи British Telecom объявил об альянсе с софтверным гигантом Microsoft на европейских рынках широкополосного доступа в интернет. Компании заявили о намерении разрабатывать новые услуги и приложения

BT Group демонстрирует возможность восстановления рынка телекоммуникаций На этой неделе BT Group Plc заявила об ожидаемом улучшении квартальных показателей в соответствии с целями, поставленными новым исполнительным директором группы Беном Верваайеном (Ben Verwaayen). Предполагает

British Telecom может стать монополистом на рынке услуг широкополосного доступа в Великобритании Рынок широкополосного интернета Великобритании неуклонно приближается к состоянию монополии крупнейшего провайдера - British Telecom, cообщается в докладе британской компании Demos. Столь мрачный для конкурирующих провайдеров прогноз вызван тем, что BT владеет огромным количеством проводных телефонных линий,

British Telecom открыл бесплатный доступ к интернет-киоскам Крупнейший оператор Великобритании British Telecom начал акцию по привлечению пользователей к своим уличным интернет-киоскам в столице страны Лондоне. Начиная с этой недели и до 10 ноября доступ к веб-сайтам, электронной почте и

British Telecom намерен вновь заняться мобильной связью для частных абонентов Британский телефонный гигант British Telecom подтвердил намерение снова заняться предоставлением услуг мобильной связи для частных лиц. Закрытое менее года назад подразделение возродится снова, теперь под названием "Mobile

British Telecom выделит гранты британским провайдерам на рекламу скоростного подключения к интернету Пять британских интернет-провайдеров получат субсидии от British Telecom на рекламные акции, показывающие преимущества скоростного подключения к интернету. Компании Easynet, Colt, One.Tel, Albion и Colloqium получат по 200 тысяч фунтов. Будет выделен

Британский регулирующий орган не считает British Telecom нечестным монополистом Oftel, британский орган, регулирующий рынок связи, признал несостоятельными обвинения бывшей госмонополии British Telecom в пренебрежении правилами свободной конкуренции. Представители Oftel уверили всех, что у компании достаточно полномочий, чтобы не дать этому произойти. Разбирательство началось

British Telecom уличили в недобросовестной рекламе Британское Управление по стандартам рекламы (ASA) запретило гиганту рынка связи страны - British Telecom - преувеличивать скорость широкополосной связи в рекламе. Компания утверждала, что ee связь в 40 раз быстрее, чем модемная. В действительноcти же каналы до 2 Мбит/с предназначаю