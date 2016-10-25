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Credit Suisse First Boston (CSFB) Кредит Свисс Ферст Бостон Банк



25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора 1
16.12.2011 В «ВымпелКоме» сменился гендиректор 1
25.02.2010 Переворот в украинском телекоме провалился 1
11.01.2006 Texas продаст Bain Capita 1
30.12.2005 Открытый код: достижения года и перспективы 1
17.11.2005 "Свисс Банк" внедрит "Компас Oracle Элит" 3
19.08.2005 Google на пороге большого шоппинга 1
19.08.2005 Google выпустит акции еще на $4 млрд. 1
05.08.2005 IPO - рычаг для рывка 1
10.02.2005 "Система" стала "голубой фишкой" 1
09.02.2005 АФК "Система" рассчитывает получить от размещения GDR $1,56 млрд. 1
25.01.2005 АФК "Система" установила цену размещаемых GDR 1
25.01.2005 Японских производителей игр ждут тяжелые времена 1
25.01.2005 Основной владелец АФК "Система" возглавил компанию 1
24.01.2005 МТС разместили евробонды на $400 млн. 1
20.01.2005 Доходность еврооблигаций МТС 3-го выпуска составит 7,875-8,125% 1
11.01.2005 "АФК Система" проведет IPO для покупки "Связьинвеста" 1
11.01.2005 "Сибирьтелеком" увеличила долю в бурятском операторе 1
14.07.2004 Акции Google появятся на NASDAQ в этом месяце 1
30.04.2004 Google вступает во "взрослый" бизнес 1
30.04.2004 Google надеется заработать $2,7 млрд. на IPO 1
28.04.2004 "Сибирьтелеком" завершил продажу акций ЗАО "Новосибирская сотовая связь-450" и отложил размещение займа 1
07.10.2003 Sony выпустит на рынок PSX до конца года 1
21.08.2003 Московский офис Credit Suisse First Boston модернизировал систему видеоконференцсвязи 1
15.07.2003 Выручка "Сибирьтелекома", по предварительным данным, увеличится на 22% 1
30.06.2003 Второй квартал стал лучшим для рынка за 4 года 1
09.06.2003 PeopleSoft: Oracle прибег к подрывной тактике 1
06.06.2003 Oracle хочет купить PeopleSoft 1
05.06.2003 Акции техсектора уверенно растут 1
19.05.2003 Аналитики отмечают снижение спроса на оборудование для сетей мобильной связи 1
21.04.2003 «Петербургская телефонная сеть» рассчитывает ввести повременку до конца года 1
17.04.2003 Чистая прибыль "Сибирьтелекома" уменьшилась в 2 раза 1
28.03.2003 "Сибирьтелеком" завершил поглощение сибирских операторов мобильной связи 1
17.03.2003 В "Сибирьтелекоме" избран председатель совета директоров 1
05.02.2003 "Сибирьтелеком" ожидает первую чистую прибыль по итогам 2002 г. в размере 800 млн. рублей 1
14.01.2003 Deutsche Telecom стал лидером роста на рынке акций Германии во вторник 1
04.01.2003 Morgan Stanley подал в суд на NTL 1
17.12.2002 Yahoo ожидает ростa дохода от онлайновой рекламы в 4-м квартале и новом году 1
27.11.2002 Дутые рейтинги дот-комов обойдутся компаниям с Уолл-стрит в миллиард долларов 1
19.11.2002 Рудольф Джулиани займёт место в совете директоров WorldCom 1

Публикаций - 207, упоминаний - 215

Credit Suisse First Boston (CSFB) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4720 58
Intel Corporation 11262 49
Microsoft Corporation 22497 47
Oracle Corporation 6035 33
Oracle - Sun Microsystems 2176 32
Yahoo! 3603 31
Nortel Networks 1287 27
Applied Materials 265 27
Amazon Inc - Amazon.com 2650 24
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 21
Verizon - WorldCom 480 20
TI - Texas Instruments Incorporated 808 20
JDSU - JDS Uniphase 215 19
IBM - International Business Machines Corp 8941 19
Commerce One 174 17
Dell Technologies - Dell Computer 984 16
Dell EMC 4736 16
HP Compaq Computer Corp 1905 14
HP - Hewlett-Packard 3567 14
KLA Corporation 72 14
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 14
Lenovo Motorola 3463 13
AMD - Advanced Micro Devices 3661 13
Oracle Siebel Systems 198 12
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 12
Apple Inc 10683 11
Ciena 201 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 11
AT&T Inc 1563 11
Qualcomm Technologies 1639 11
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 202 10
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 10
Novellus Systems 79 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 9
Rambus 242 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Check Point Software Technologies 694 8
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 8
Juniper Networks 410 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 87
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 43
Merrill Lynch 427 42
UBS AG 295 32
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 30
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 30
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 29
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 21
eBay Inc 1576 20
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 17
GM - General Motors 434 14
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 11
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 11
ABN AMRO 66 9
Ford 386 8
Citi - Citigroup 283 8
CMGI 126 8
Prudential Securities 68 7
Procter&Gamble - P&G 202 6
Ticketmaster 40 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
Alcoa 42 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
Boeing 957 4
Открытие ФК 2713 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 4
Priceline.com - online travel agency 137 4
Caterpillar 83 4
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 105 4
Thomas Weisel Partners 38 4
Charles Schwab 83 3
Bank of America - Банк Америки 219 3
Walmart - Wal-Mart Stores 361 3
American Express - Amex 309 3
Rakuten Shopping - Buy.com 78 3
Walt Disney Company 556 3
Coca-Cola Company 241 3
First Call 238 3
Expedia Group 132 3
State Street Global Advisors 36 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 22
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 16
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 5
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 76 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 109
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 8
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 61 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
CSFB - Circuit Switched FallBack - временное переключение в сети 3G/2G для установления голосового соединения 37 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 7
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 1162 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 3
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 427 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки 304 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 828 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 288 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 764 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 403 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 188 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 534 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 1
SAP Ariba 280 17
Oracle PeopleSoft 373 13
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 73 8
Google Marketing Platform - DoubleClick 222 8
Linux OS 7669 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 7
Microsoft Exchange 1222 4
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 4
Microsoft Windows 10 11713 3
Yahoo Overture - Overture Services 74 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 3
Software AG webMethods HIP - Hybrid Integration Platform 79 3
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 156 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 44 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 2
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Spectec TRIM 118 1
SAP Sybase 280 1
IBM Informix СУБД 132 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 1
Citrix GoToMeeting 32 1
Mozilla Firefox - браузер 1738 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 41 1
Компас ERP 16 1
MP3.com 118 1
Новая Афина ИСУБД - Информационная система управления банковской деятельностью 15 1
Microsoft Windows XP 2291 1
Cisco Webex - Intranets.com 155 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
IBM DB2 339 1
Red Hat Linux 179 1
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 11
Bush George - Буш Джордж 301 7
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 6
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 6
Chambers John - Чемберс Джон 116 6
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 4
Евтушенков Владимир 194 3
Кудряшев Антон 27 2
Schrader Tom - Шрейдер Том 0 2
Carl Stephen - Карл Стивен 9 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 2
Вексельберг Виктор 143 1
Brin Sergey - Сергей Брин 183 1
Listwin Don - Листуин Дон 7 1
Semel Terry - Семел Терри 39 1
Греф Герман 345 1
Кудряшов Антон 8 1
Lunder Jo - Лундер Джо 68 1
Чапман Анна 5 1
Лужков Юрий 109 1
Оганесян Ашот 84 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 1
Шенкер Олег 21 1
Баженова Елена 29 1
Воловник Александр 1 1
Махновский Кирилл 19 1
Mnuchin Steven - Мнучин Стивен 3 1
Шматова Елена 22 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 1
Asay Matt - Эсей Мэтт 7 1
Larry Page - Ларри Пейдж 181 1
Новицкий Евгений 32 1
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 34 1
Шалманов Сергей 199 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 89
Ирак - Республика 666 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 10
Япония 10069 7
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 371 7
Ближний Восток 2549 6
Россия - РФ - Российская федерация 108428 5
США - Нью-Йорк 2616 5
США - Калифорния 3381 4
Европа 12319 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Канада 3319 3
Америка Южная 680 3
Азия - Азиатский регион 3803 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 3
Франция - Французская Республика 5665 2
Америка 2011 2
США - Пенсильвания 347 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 2
США - Нью-Джерси 271 2
Америка Северная 2650 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Германия - Федеративная Республика 8903 2
Израиль 1756 2
США - Массачусетс 463 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 128 1
Канада - Оттава 64 1
США - Флорида 734 1
Саудовская Аравия - Королевство 492 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
Южная Корея - Республика 4394 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Индия - Республика 4263 1
Литва - Литовская Республика 541 1
Польша - Республика 1559 1
Европа Восточная 2927 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 1
Украина 6212 1
США - Массачусетс - Бостон 360 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 29
ISDEX интернет-индекс 196 23
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 9
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 5
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 4
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 93 1
Exodus 65 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 158 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 23 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 31 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 78
CBS MarketWatch 305 34
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 23
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
WSJ - The Wall Street Journal 1225 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 4
AP - Associated Press 1975 4
Barron's 25 3
FT - Financial Times 1118 3
SiliconValley.com - SV.com 238 3
Известия ИД 307 2
Los Angeles Times 69 2
Mercury Center 309 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
NYT - The New York Times 956 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
iVillage 32 1
RCR News 107 1
Dow Jones Business News 88 1
Faulkner Information Services 100 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Telecom.paper 167 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
Total Telecom 260 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
NBC News 165 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Internet Stock Report 992 90
S&P - Standard and Poor’s 470 35
S&P 500 226 15
Moody's Investors Service 135 9
Bear Stearns 79 8
Thomson Financial - Thomson First Call 206 6
Conference Board 74 6
Juniper Research 468 4
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 4
WSJ - Wall Street Strategies 41 3
IDC - International Data Corporation 4671 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
Piper Jaffray 101 1
Gartner - Dataquest 340 1
eMarketer 200 1
Fortune Global 100 138 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Fortune Global 500 280 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Gartner - Гартнер 3301 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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