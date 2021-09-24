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Индексная книга CNews*
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ДЭГ Дистанционное электронное голосование Безбумажные выборы Электронное голосование Цифровизация выборов и референдумов

ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов


24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов
22.09.2021 В департаменте по демократии и управлению Совета Европы дали оценку прошедшему в Москве электронному голосованию
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ
05.03.2020 На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней
09.09.2019 Электронное голосование на выборах в Мосгордуму за день ломалось дважды
13.06.2019 На платформе Polys «Лаборатории Касперского» прошло крупнейшее блокчейн-голосование
28.09.2016 МТС проведет первое в России электронное голосование на собрании акционеров
14.10.2014 Аналитики НАТО: электронное голосование должно стать международным политическим процессом
02.09.2013 Кадыров вынудил «Билайн» и «Мегафон» вернуть деньги за SMS-голосование
01.10.2008 «Премия Рунета – 2008» открывает «Народное голосование»
19.03.2008 Голосование на антипремию года в ИТ началось
16.10.2007 В рамках «Премии Рунета» стартовало «Народное голосование»
03.10.2007 Интернет-голосование на выборах может пройти в 2008 году в Петербурге
20.07.2006 Продолжается акция "Народное голосование"
22.03.2005 Голосование за файлы может избавить P2P-сети от спама
27.09.2004 В Швейцарии провели электронное голосование
27.09.2004 В Швейцарии провели электронное голосование
20.01.2003 В Швейцарии состоялось первое онлайновое голосование граждан
19.03.2002 NASDAQ: рынок ожидает заседание ФРС и голосование по слиянию HP и Compaq
18.05.2001 Решит ли голосование будущее "Что?Где?Когда?"
19.05.2000 Голосование акционеров по вопросу слияния AOL-Time Warner состоится 23 июня
24.02.2000 На президентских выборах в США впервые будет использовано онлайновое голосование

Публикаций - 403, упоминаний - 416

ДЭГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 45
Microsoft Corporation 22497 33
IBM - International Business Machines Corp 8941 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 24
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 16
Google LLC 10352 15
Yandex - Яндекс 5015 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 13
HP - Hewlett-Packard 3567 13
Meta Platforms - Facebook 4267 13
Oracle Corporation 6035 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 11
Apple Inc 10683 11
AOL Inc 1525 10
Yahoo! 3603 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Intel Corporation 11262 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
HP Compaq Computer Corp 1905 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
VK - Mail.ru Group 3057 7
AOL - America Online 708 6
Крок - Croc 1616 6
Dell EMC 4736 6
HP Inc. 5313 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
AT&T Inc 1563 5
Samsung Electronics 9333 5
Cisco Systems 4720 5
Sony 6145 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 4
GitHub 487 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 3
Telia Company - TeliaSonera 802 3
BT Group - British Telecommunications 614 3
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
Почта России ПАО 1853 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 5
Walt Disney Company 556 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Альфа-Групп 613 4
eBay Inc 1576 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Альфа-Банк 1476 4
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Торговая сеть 81 3
Merrill Lynch 427 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 2
Accenture - Andersen Consulting 61 2
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
ГПБ - Газпромбанк 842 2
Starbucks 78 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 2
ATIC 38 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 2
Cukurova 94 2
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 28 2
РВК - Российская венчурная компания 530 2
Warner 422 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 2
Банк Зенит 215 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 27 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 1
LV Investment Partners 0 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 1
BlackRock 21 1
LinkedIn 558 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 1
Техносила - СервисТрейд 239 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 94
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 62
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 31
Президент Российской Федерации 3770 30
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
Мосгордума - Московская городская Дума 120 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 135 8
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 7
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 7
Администрация Президента РФ 904 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Верховный суд Российской Федерации 709 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 5
Федеральное казначейство России 1345 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 4
Правительство Москвы 1640 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 212 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 628 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
Демократическая политическая партия США 91 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 2
Linux Foundation 167 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
КАМ - Казахстанская ассоциация маркетинга - KAM - Kazakhstan Association of Marketing 1 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ЛДПР 98 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 18
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 17
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 14
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 13
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 10
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 9
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 7
ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 196 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 7
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1272 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 7
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 6
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 40
Google Android 11959 14
Microsoft Windows 2000 2856 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 9
Linux OS 7669 6
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 6
Kaspersky Polys Voting Machine 16 5
Microsoft Windows 10 11713 5
Apple iOS 6422 5
Mozilla Firefox - браузер 1738 5
Oracle Java - язык программирования 2554 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Microsoft Skype 1940 4
Apple iPad 3663 4
Microsoft Office 3247 4
Linux - Debian GNU 339 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 4
Google YouTube - Видеохостинг 2277 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 3
Nokia Symbian OS 1388 3
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 3
Rakuten Viber 491 3
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2201 3
Apache OpenOffice 448 3
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 3
Новые облачные технологии - МойОфис 381 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 3
Яндекс.Карты и Транспорт 354 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Apple macOS X - Rhapsody 1495 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 2
Microsoft Office 365 834 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 176 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 231 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
Путин Владимир 2542 14
Массух Илья 202 11
Мишустин Михаил 376 4
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 4
Сатиров Юрий 3 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Icahn Carl - Айкан Карл 65 3
Cerf Vint - Серф Винт 34 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Шалаев Антон 14 2
Малахов Михаил 10 2
Лигачев Глеб 61 2
Акимов Максим 170 2
Безруков Андрей 26 2
Сазонов Александр 12 2
Захаров Юрий 14 2
Ермолаев Артем 348 2
Дуров Павел 230 2
Dell Michael - Делл Майкл 189 2
Абрамов Сергей 69 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Чаркин Евгений 203 2
Сорокина Татьяна 16 2
Касперский Евгений 290 2
Шершульский Владислав 22 2
Алёшкин Роман 5 2
Тихонов Андрей 34 2
Опанасенко Всеволод 120 2
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Рейнгольд Леонид 9 2
Шилов Дмитрий 10 2
Памфилова Элла 5 2
Brockschmidt Marc - Брокшмидт Марк 4 2
Жириновский Владимир 25 2
Глазков Александр 64 1
Волков Владимир 46 1
Шадаев Максут 460 1
Лагода Георгий 59 1
Катамадзе Анна 74 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 100
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 90
Россия - РФ - Российская федерация 108428 81
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 14
Германия - Федеративная Республика 8903 12
Россия - ЦФО - Курская область 468 11
Нидерланды 2197 11
Россия - ЦФО - Тульская область 965 10
Польша - Республика 1559 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 9
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 9
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Франция - Французская Республика 5665 7
Эстония - Эстонская Республика 695 7
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Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Иран - Исламская Республика Иран 954 6
Швеция - Королевство 2072 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Украина 6212 6
Россия - ЮФО - Севастополь 469 6
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 24
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 2
Молодёжный парламентаризм 3 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 2
НКО - Некоммерческая организация 220 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 2
Образование в России 460 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1225 6
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AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 4
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Wired - Издание 217 4
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Mercury Center 309 3
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 3
The Register 1286 3
Space Daily 528 2
FT - Financial Times 1118 2
РОИ - Российская общественная инициатива 73 2
AP - Associated Press 1975 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 2
ZDnet 584 2
Forbes - Форбс 591 2
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Ananova 249 2
NYT - The New York Times 956 2
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BetaNews 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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