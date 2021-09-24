Индексная книга CNews*
ДЭГ Дистанционное электронное голосование Безбумажные выборы Электронное голосование Цифровизация выборов и референдумов
Публикаций - 403, упоминаний - 416
ДЭГ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 14
|Массух Илья 202 11
|Мишустин Михаил 376 4
|Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 4
|Сатиров Юрий 3 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
|Icahn Carl - Айкан Карл 65 3
|Cerf Vint - Серф Винт 34 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Шалаев Антон 14 2
|Малахов Михаил 10 2
|Лигачев Глеб 61 2
|Акимов Максим 170 2
|Безруков Андрей 26 2
|Сазонов Александр 12 2
|Захаров Юрий 14 2
|Ермолаев Артем 348 2
|Дуров Павел 230 2
|Dell Michael - Делл Майкл 189 2
|Абрамов Сергей 69 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Чаркин Евгений 203 2
|Сорокина Татьяна 16 2
|Касперский Евгений 290 2
|Шершульский Владислав 22 2
|Алёшкин Роман 5 2
|Тихонов Андрей 34 2
|Опанасенко Всеволод 120 2
|Елистратов Николай 90 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
|Шилов Дмитрий 10 2
|Памфилова Элла 5 2
|Brockschmidt Marc - Брокшмидт Марк 4 2
|Жириновский Владимир 25 2
|Глазков Александр 64 1
|Волков Владимир 46 1
|Шадаев Максут 460 1
|Лагода Георгий 59 1
|Катамадзе Анна 74 1
|Спиридонов Дмитрий 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209592, в очереди разбора - 896938.
Создано именных указателей - 104689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209592, в очереди разбора - 896938.
Создано именных указателей - 104689.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.