Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47501
ИКТ 4597
Организации 3132
Ведомства 1101
Ассоциации 327
Технологии 2048
Системы 10924
Персоны 15531
Местоположение 986
Статьи 672
Пресса 460
ИАА 393
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

PMI
Philip Morris International
ФМИ
Филип Моррис Интернэшнл



17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 1
02.12.2020 Российский интегратор ИИ-решений Cleverbots привлек инвестиции в размере $1 млн 1
27.10.2020 Александр Гребенник, «РСТ-Инвент»: RFID-автоматизация помогает промышленным предприятиям сокращать издержки 1
16.06.2020 Philip Morris International выбрал Mail.ru Cloud Solutions приоритетным поставщиком 3
15.11.2019 Общественные организации призвали активнее использовать опыт ИТ-компаний 1
18.09.2019 Российская ИТ-компания привлекла инвестиции в $1 млн 1
29.08.2019 «ИТ Гильдия» стала партнером SimpleOne 1
11.01.2019 Михаил Нечаев возглавил полносервисное медийное агентство People & Screens 2
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 1
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix 2
08.06.2018 Приложение «Филип Моррис Интернэшнл» распознает документы с помощью Smart Engines 3
17.04.2017 МТС назначила директора по розничному рынку в Санкт-Петербурге 1
21.07.2015 Игорь Шилов возглавил Пермский филиал «ВымпелКома» 1
28.05.2015 Скончался пионер использования СУБД в России, сооснователь интегратора «Рдтех» 1
16.08.2013 Совокупная выручка РБК во втором квартале достигла 1,5 млрд руб. 1
04.07.2013 Dassault Systèmes завершила сделку по приобретению Apriso 1
18.06.2013 Платформа 3DExperience пополнится средствами управления глобальными производственными операциями от Apriso 1
17.09.2010 Philip Morris Sales & Marketing оптимизировал бюджетирование с помощью IBM Cognos 8 Planning 2
24.07.2008 Билл Гейтс будет бороться с курением в России 1
29.12.2007 С Новым годом и Рождеством! 1
21.08.2007 CNews — 7 лет: победы и планы 1
04.07.2007 Билл Гейтс не самый богатый 1
26.12.2006 НОРБИТ доверил свою SAP-практику новому человеку 1
12.12.2006 ГК "Мегаполис" автоматизирует торговых представителей 1
17.02.2006 Российский пищепром - лакомый кусок для ERP-вендоров 1
24.03.2005 "Голден Телеком" объявил о назначении вице-президента и директора информационной службы 1
02.12.2004 Представители Swarovski, Panasonic и Philips торговали фальсификатом 1
27.01.2003 NASDAQ рухнул на опасениях по поводу войны с Ираком 1
26.08.2002 Cистема управления проектами для российского представительства Young&Rubicam 1
26.08.2002 NASDAQ растет по итогам трех недель подряд 1
26.08.2002 NASDAQ растет по итогам трех недель подряд 1
15.07.2002 NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября 1
15.07.2002 NASDAQ: худшая неделя со времен 11 сентября 1
25.06.2002 Microsoft и Джордж Буш спасли NASDAQ 1
25.06.2002 Microsoft и Джордж Буш спасли NASDAQ 1
31.05.2002 NASDAQ: международная напряженность сказывается на рынке 2
31.05.2002 NASDAQ: международная напряженность сказывается на рынке 2
18.04.2002 NASDAQ: речь Гринспена мало помогла рынку 1
18.04.2002 NASDAQ: успехи Intel и речь Гринспена мало помогли рынку 1
15.04.2002 NASDAQ снижается четвертую неделю подряд 1

Публикаций - 46, упоминаний - 55

PMI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 3191 8
Lenovo Motorola 2271 6
AMD - Advanced Micro Devices 2675 6
Apple Inc - Эппл Рус 9079 6
Dell EMC 3631 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 4
Ericsson 1463 4
Amazon Inc - Amazon.com 1799 4
HP - Hewlett-Packard 2077 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 3
Yahoo! 2249 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Google LLC 8878 2
HP Inc. 4347 2
Nokia Corporation 4114 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 172 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 1
VK - Mail.ru Group 2746 1
Columbus East - Колумбус 199 1
Nokia Alcatel-Lucent 915 1
АТОЛ ГК 169 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2158 1
Микрон - Micron 462 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 201 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1887 1
ServiceNow 49 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 299 1
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 1
Brandquad - Бренд Квад 11 1
АФК Система ПАО 1498 1
IBM 6150 1
Yandex - Яндекс 4360 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 57 1
Cleverbots 2 1
ITProject - АйТиПроект 11 1
РСТ-Инвент - RST Invent 18 1
Крокус Наноэлектроника 11 1
T-Systems - Т-Системс 125 1
Севергрупп Talenttech 28 1
Магнит - Сеть магазинов 277 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 272 2
Imperial Tobacco - Империал Тобакко 2 2
X5 Group - Пятерочка 579 2
Дикси - Сеть магазинов 88 2
Лента - Сеть розничной торговли 197 2
X5 Group 609 2
Мегаполис ТК 100 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 81 2
LafargeHolcim - ЛафаржХолсим 4 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 108 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 7 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 7 1
Фонд Андрея Мельниченко 1 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 1
Газпромбанк - ГПБ 748 1
JTI - Japan Tobacco International 23 1
Авиакомпания Россия 8 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Tom Tailor 6 1
People&Screens РА 2 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
Спортмастер 127 1
РЖД - Российские железные дороги 1248 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 1
Почта России ПАО 1735 1
Норникель - Норильский никель 242 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 165 1
Avito - Авито 171 1
PepsiCo - Пепсико 114 1
Утконос 100 1
АДВ ГК - ADV Digital 1 1
Unilever - Юнилевер Русь 77 1
Nestle - Нестле 80 1
OKS Group 31 1
Henkel - Хенкель Рус 27 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 31 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 1
Правительство РФ 2390 1
Роснано 457 1
Роскачество - Российская система качества 17 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 113 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1876 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 143 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1066 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3602 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление Корпоративными Услугами 19 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 278 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 222 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 126 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 198 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 648 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 1
Big Data - Большие данные 1145 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 230 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 604 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 570 1
Apple iPad 3264 2
Apple iOS 5768 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1075 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
Microsoft Skype 1747 1
Яндекс.Лицей 17 1
VK - Mail.ru Добро 6 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 1
Google Android 10788 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1700 1
Microsoft Office 2620 1
Apple - App Store 2214 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 4 1
PMI IQOS 1 1
Курганский Максим 2 2
Жигалов Иван 3 1
Борняков Дмитрий 1 1
Черняков Илья 1 1
Соколов Александр 32 1
Haworth Matt - Хэворс Мэтт 1 1
Янчевская Анна 8 1
Гребенник Александр 6 1
Hannye Mark - Хэнни Марк 5 1
Александров Александр 19 1
de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
Летунов Илья 48 1
Головко Сергей 3 1
Чуканов Сергей 5 1
Нечаев Михаил 1 1
Алешин Андрей 1 1
Чернышов Андрей 17 1
Вагин Алексей 2 1
Мироненко Александр 5 1
Кириллов Андрей 7 1
Юсупов Реваз 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 72937 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1067 2
Казахстан - Республика 3579 2
США - Калифорния 1778 2
Азия - Азиатский регион 2385 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 217 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 723 1
Латинская Америка 1017 1
Индонезия - Республика 527 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 764 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 949 1
США - Нью-Йорк 1770 1
Австралия - Австралийский Союз 1695 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 1
Германия - Федеративная Республика 5630 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1910 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 744 1
Африка - Африканский регион 2110 1
Индия - Республика 3093 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 691 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 542 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 356 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 59 1
НКО - Некоммерческая организация 93 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ТНТ - Телеканал 108 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7384 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 837 1
РГБ - Российская государственная библиотека 55 1
Сбербанк Школа 21 6 1
CNews AWARDS - награда 304 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 665 2
AI Russia Awards 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005757, в очереди разбора - 907970.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021