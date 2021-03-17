Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PMI
Philip Morris International
ФМИ
Филип Моррис Интернэшнл
Публикаций - 46, упоминаний - 55
PMI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТНТ - Телеканал 108 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7384 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 837 1
|РГБ - Российская государственная библиотека 55 1
|Сбербанк Школа 21 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005757, в очереди разбора - 907970.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005757, в очереди разбора - 907970.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru