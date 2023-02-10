GPON Gigabit PON Gigabit Passive Optical Networks Пассивные оптические сети Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON FTTB, Fiber-To-The-Building MetroEthernet metropolitan-area Ethernet
Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы: интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы умного дома и видеонаблюдения. GPON позволяет легко масштабировать сеть в случае растущих потребностей абонентов.
- NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи
- MSAN - Multi-Service Access Node
GPON упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кулаковский Дмитрий 67 37
|Ершов Андрей 48 18
|Трохин Александр 19 13
|Кусков Денис 218 12
|Иванов Сергей 373 11
|Юртаев Герман 16 11
|Ковалев Дмитрий 34 11
|Соловьев Александр 67 10
|Коваль Валерий 38 10
|Зайцев Владимир 52 10
|Баженов Михаил 39 10
|Кореш Виктор 81 10
|Логинов Александр 37 8
|Брюквин Юрий 291 8
|Лукошков Дмитрий 34 7
|Корняков Арслан 18 7
|Опанасенко Всеволод 129 7
|Третьяк Константин 34 7
|Иванников Дмитрий 41 7
|Линник Иван 55 7
|Тулаганов Руслан 20 7
|Венцлавович Елена 41 7
|Соловьев Дмитрий 55 6
|Бельский Юрий 17 6
|Калугин Николай 13 6
|Анкилов Константин 102 6
|Шубин Сергей 25 6
|Ознобихин Олег 13 6
|Попов Олег 48 6
|Сапунов Алексей 31 6
|Иванов Михаил 83 5
|Рабовский Семен 32 5
|Кудрявцев Максим 41 5
|Егоров Александр 77 5
|Куприянов Юрий 20 5
|Макаров Вадим 28 5
|Сун-чи-ми Вадим 26 5
|Аскинадзе Станислав 10 5
|Пучков Антон 33 4
|Сергеев Михаил 101 4
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