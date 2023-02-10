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GPON Gigabit PON Gigabit Passive Optical Networks Пассивные оптические сети Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON FTTB, Fiber-To-The-Building MetroEthernet metropolitan-area Ethernet


Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы: интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы умного дома и видеонаблюдения. GPON позволяет легко масштабировать сеть в случае растущих потребностей абонентов.


10.02.2023 Бюджетный GPON-терминал NTU-52W с поддержкой Wi-Fi запущен в серийное производство
10.02.2022 Новинки Qtech: GEPON OLT серии QSW-9011-xxXB
10.01.2022 D-Link представляет новый абонентский терминал PON ONT DPN-101G
10.01.2022 D-Link представила новый абонентский терминал GPON ONT DPN-101G
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON
26.05.2021 Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet
16.12.2020 «Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi
25.11.2020 Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON
08.07.2020 ZTE представила решение Combo PON Plus для обеспечения совместного использования ресурсов между FTTx и 5G
13.02.2020 МТС подключила тестовые базовые станции 5G в Москве к высокоскоростной транспортной сети
14.10.2019 Zyxel Communications расширила портфолио для WiFi 6
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE
17.08.2017 МТС и Nokia подготовили технологическую платформу для 5G в Москве
30.06.2017 «Ростелеком» развивает строительство оптических сетей MetroEthernet и GPON во Владивостоке
25.04.2017 Связь-2017
08.02.2017 МГТС разогнала интернет до 10 Гбит/с, чтобы МТС запустила 5G
08.02.2017 МТС и МГТС готовятся к внедрению 5G
26.01.2017 «Ростелеком» подключает по оптике первых жителей малоэтажных домов в республике Адыгея
19.01.2017 «Ростелеком» построил сети GPON в 28 коттеджных поселках Ростовской области
23.12.2016 «Ростелеком» в Моздоке начал подключение первых абонентов по технологии PON
15.12.2016 «Ростелеком» подключил частный сектор Махачкалы к интернету по технологии PON
09.12.2016 «Ростелеком» подключил по технологии PON жителей коттеджного поселка «Рабочий» в городе Волжском
01.12.2016 «Ланит-Партнер» и «Ростелеком» запустили сеть GPON в г. Циолковском Амурской области
09.11.2016 «Ростелеком» реализует проект «Оптика в дом» в Северной Осетии
06.10.2016 «Ростелеком» подключил коттеджный поселок в Волгограде по технологии PON
13.07.2016 Brain4Net присоединилась к консорциуму Metro Ethernet Forum
22.03.2016 Число пользователей пакетов услуг МГТС на сети GPON за год выросло в 1,6 раза
29.02.2016 «Ростелеком» подключит к сети GPON еще 10 тыс. домохозяйств Екатеринбурга
17.02.2016 «Ростелеком» и «Связьстройдеталь» оборудовали учебную лабораторию для колледжа телекоммуникаций в Петербурге
14.12.2015 Российский NeoPhotonics запустил локальное производство сплиттеров для сетей GPON
09.11.2015 400 тыс. домохозяйств Югры обеспечены скоростным интернетом по технологии GPON
29.10.2015 Alcatel-Lucent расширила портфель решений TWDM-PON
12.10.2015 Сеть абонентского доступа в «Технополисе GS» будет построена на российском оборудовании
08.10.2015 Абоненты МГТС ускоряются
07.10.2015 «Ростелеком» расширил сеть FTTb в городе Новодвинске
04.09.2015 «Ростелеком» завершил работы по модернизации сетей в Новом Уренгое
30.07.2015 Почти каждая третья семья в Москве пользуется услугами на основе оптической сети МГТС
28.07.2015 D-Link представил новый управляемый стекируемый коммутатор DGS-1510-28XMP c 4 портами 10G SFP+ и поддержкой PoE
28.07.2015 «Ростелеком» за 6 месяцев 2015 г. подключил по технологии «оптика в квартиру» 113 тыс. домохозяйств Свердловской области

Публикаций - 2060, упоминаний - 2686

GPON упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10266 292
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9825 209
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1939 205
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 205
Intel Corporation 11737 172
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6396 118
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 101
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8170 93
Cisco Systems 4922 90
Huawei 3573 63
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 62
D-Link 341 61
Microsoft Corporation 23721 49
AMD - Advanced Micro Devices 3910 48
Nvidia Corp 3242 47
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 243 44
Dell EMC 4947 44
IBM - International Business Machines Corp 9245 42
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 790 36
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 35
Apple Inc 11356 34
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 902 33
HP Inc. 5582 32
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 32
Qtech - Кьютэк 139 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7173 32
HP 3Com 677 31
Netgear 235 31
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 30
ZyXEL Communications 287 27
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 26
AMD Graphics Product Group - ATI 923 26
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 25
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 25
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 24
Т-Платформы - T-Platforms 383 24
Eltex - Элтекс Коммуникации 124 24
Orange S.A. - Orange Group 1030 22
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 186 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5616 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6297 58
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 452 37
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6699 30
Россети Ленэнерго 2384 26
РЖД - Российские железные дороги 1665 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6075 9
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 302 8
Газпром ПАО 1182 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 7
101Hotels.com 714 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1056 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 694 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2474 5
АФК Система - Система Масс-медиа 84 5
Почта России ПАО 2036 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 308 4
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 142 4
Бизнес-Недвижимость 12 4
МГТС Недвижимость 7 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1038 3
Евросеть 1401 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 92 3
Галс-Девелопмент - Система-Галс 38 3
Балтийская жемчужина - Шанхайская индустриально-инвестиционная компания 10 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 376 3
Связной ГК 1350 3
Cisco Capital 17 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2543 3
UPS 186 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 29 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 110 2
SoftBank Group 251 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 116 2
Boeing 989 2
Рапида НКО - платежные система 144 2
Квадра ПАО - ТГК-4 27 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18420 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9513 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10595 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2421 17
Правительство Москвы 2089 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1949 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3102 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1461 9
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 132 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2050 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3028 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 897 7
Президент Российской Федерации 3812 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2772 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 7
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 48 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 620 5
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 733 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2506 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3849 4
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1614 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 85 3
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 324 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 566 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2525 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 835 3
Мосгордума - Московская городская Дума 138 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 2
Федеральное казначейство России 1597 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 712 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 42
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1805 16
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 14
4CIO 731 7
8K Association - Ассоциация 8K 165 7
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 4
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 3
WiMAX Forum 68 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 9 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2605 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 30 1
Международная академия связи - МАС 37 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 165 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 1
Электрокабель 8 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
МЦНТИ - Международный центр научной и технической информации 3 1
ONF - Open Networking Foundation 25 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 463 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 166 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80404 1154
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15356 810
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9959 770
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8805 599
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 4226 574
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55075 531
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3523 516
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40586 417
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7602 405
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9178 358
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18203 353
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17645 330
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1941 302
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11706 274
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6143 274
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19465 271
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26428 266
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22608 254
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3215 229
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9419 192
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9524 189
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22474 188
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3549 185
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8569 163
Сеть передачи данных - Data transmission network 3404 162
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25772 162
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4919 156
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11171 143
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3493 140
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 286 138
DDR - Double data rate 2564 137
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2537 137
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 796 134
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3072 132
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1301 123
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3164 119
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13414 115
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 896 115
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 312 115
Пропускная способность - Bandwidth 1617 113
Linux OS 8499 90
Microsoft Windows 14652 70
Microsoft Windows 2000 12808 67
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1280 64
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 52
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 48
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 47
Apple Mac - Apple Macintosh 2886 43
Intel Core - Семейство процессоров 1773 38
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 355 29
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 29
Google Android 12827 29
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 28
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 27
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 26
Apple iPhone 6 6277 24
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1293 24
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1239 24
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 23
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 801 21
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 21
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 21
Microsoft Windows XP 2371 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1459 20
Microsoft Windows 7 1897 20
Intel x86 - архитектура процессора 1640 20
Apple iOS 6980 19
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 677 17
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 608 16
D-Link LBD - Loopback Detection 24 16
Netgear VPN ProSafe 51 15
Microsoft Windows Vista Longhorn 1594 15
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 15
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 564 14
Intel Core i - Cерия процессоров 477 14
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 866 14
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 14
D-Link Safeguard Engine 18 14
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 186 13
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 144 13
Кулаковский Дмитрий 67 37
Ершов Андрей 48 18
Трохин Александр 19 13
Кусков Денис 218 12
Иванов Сергей 373 11
Юртаев Герман 16 11
Ковалев Дмитрий 34 11
Соловьев Александр 67 10
Коваль Валерий 38 10
Зайцев Владимир 52 10
Баженов Михаил 39 10
Кореш Виктор 81 10
Логинов Александр 37 8
Брюквин Юрий 291 8
Лукошков Дмитрий 34 7
Корняков Арслан 18 7
Опанасенко Всеволод 129 7
Третьяк Константин 34 7
Иванников Дмитрий 41 7
Линник Иван 55 7
Тулаганов Руслан 20 7
Венцлавович Елена 41 7
Соловьев Дмитрий 55 6
Бельский Юрий 17 6
Калугин Николай 13 6
Анкилов Константин 102 6
Шубин Сергей 25 6
Ознобихин Олег 13 6
Попов Олег 48 6
Сапунов Алексей 31 6
Иванов Михаил 83 5
Рабовский Семен 32 5
Кудрявцев Максим 41 5
Егоров Александр 77 5
Куприянов Юрий 20 5
Макаров Вадим 28 5
Сун-чи-ми Вадим 26 5
Аскинадзе Станислав 10 5
Пучков Антон 33 4
Сергеев Михаил 101 4
Россия - РФ - Российская федерация 126049 655
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40093 372
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15552 113
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50593 105
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13360 101
Россия - Сибирь 2168 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6520 76
Европа 21488 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15381 60
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2657 60
Россия - СФО - Новосибирск 3798 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17241 57
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2584 51
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1421 45
Украина 7369 43
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2900 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2409 41
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1444 39
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1131 37
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1456 36
Германия - Федеративная Республика 12176 35
Россия - УФО - Екатеринбург 3395 35
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 955 34
Португалия - Порту 626 33
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2374 32
Япония 13026 31
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1187 30
Россия - ПФО - Нижегородская область 1596 29
Россия - СФО - Кемеровская область 774 29
Россия - УФО - Свердловская область 1205 28
Казахстан - Республика 5059 28
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1867 27
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1211 27
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 309 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2376 26
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1164 26
Россия - СФО - Иркутская область 937 25
Россия - ДФО - Забайкальский край 460 25
Россия - ДФО - Бурятия Республика 470 25
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 540 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42887 203
Абонентская база - Абонентская плата 5332 177
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5860 176
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9518 174
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15553 159
Металлы - Медь - Copper 755 95
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43038 94
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21193 88
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24916 87
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14389 81
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4013 77
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9002 73
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6267 68
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4029 56
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4422 56
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6969 53
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10946 53
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5353 46
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 631 44
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1946 43
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3536 42
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4292 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8501 33
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 32
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4963 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4594 30
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3328 30
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4154 29
Аренда 2161 28
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 1986 27
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4586 25
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3542 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11128 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4331 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10165 24
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2005 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4799 22
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 749 22
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3104 21
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4648 21
Стрим-ТВ - телекомпания 157 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11034 18
91Mobiles 1725 14
CNews - ZOOM.CNews 1762 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 9
Прайм - Агентство экономической информации 860 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 272 5
Viasat Premium HD 20 5
КХЛ HD - телеканал 22 4
Bloomberg 1137 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ 19 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 4
ВГТРК ГТРК Филиалы 29 4
РБК ТВ - телеканал 82 3
Открытые системы ИД 173 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 398 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 3
Silicon 511 3
N+1 - Издание 139 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 173 2
X-Bit Labs 83 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 831 1
Electronic News 60 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1333 1
USRSupport 18 1
The Guardian - Британская газета 344 1
CRN 46 1
The Observer 40 1
CNET Networks - CNET News 1642 1
Россия К - телеканал 27 1
Спорт 1 HD - телеканал 44 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 1
РИА Новости 814 1
Известия ИД 496 1
Times 651 1
Госрасходы - портал 61 1
Inquirer 463 1
FT - Financial Times 1176 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7537 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 19
Juniper Research 508 11
Gartner - Гартнер 3491 10
Dell'Oro Group 37 9
IDC - International Data Corporation 4864 8
IHS Infonetics Research 90 5
PCMark 106 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 96 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 539 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2395 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 3
Infonetics Research 50 3
Gartner - Dataquest 348 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
Synergy Research Group 41 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 2
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 59 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 127 2
S&P - Standard and Poor’s 483 2
Omdia 20 2
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
ABI Research 233 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 271 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 1
Рустеком 3 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 1
Cahners-Instat Group 1 1
In-Stat 115 1
ITResearch 115 1
Superdata 12 1
HFS Research 46 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 13 1
In-Stat/MDR 64 1
TeleGeography Research 39 1
NPD Group 140 1
Strategy Analytics 283 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 18
РАН - Российская академия наук 1817 12
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 11
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1313 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 602 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 43 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 3
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 7 2
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 52 2
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 50 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 221 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 117 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 138 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 250 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 219 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 11 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
Академгородок Новосибирск 104 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 11 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
МНИПи - Минский научно-исследовательский приборостроительный институт 1 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 62 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 236 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 65 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 2 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 5 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 41 1
НАН Беларуси ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11826 60
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 10
CeBIT 461 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 6
Связь-Экспокомм 94 5
Intel Developer Forum - IDF 274 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 4
ИнфоКом 88 4
День молодёжи - 27 июня 701 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 3
Broadband World Forum 6 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 113 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Cisco Expo 22 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 899 1
GITEX Technology Week - Выставка 21 1
CSTB Telecom & Media 59 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
PC Expo 36 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
CiscoLive! 10 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 1
CNews AWARDS - награда 430 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 65 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1055 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 54 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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