Технология GPON (Gigabit Passive Optical Network) обладает высокой скоростью передачи данных и надежностью при эксплуатации, благодаря чему абонент получает качественные цифровые услуги и сервисы: интернет, телефонную связь, IP-телевидение, а также сервисы умного дома и видеонаблюдения. GPON позволяет легко масштабировать сеть в случае растущих потребностей абонентов.