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Fplus выпустила коммутатор серии FDS с 32 портами 400 Gigabit Ethernet

Российский производитель инфраструктурного ИТ-оборудования Fplus выпустил коммутатор серии FDS (Fplus Datacenter Switches) для организации высокоскоростных сетей передачи данных, оснащенный 32 портами 400 Gigabit Ethernet. Скорость коммутации при загрузке всех портов достигает 25,6 Тбит/с.

На сегодняшний день это самый быстрый коммутатор, выпущенный российскими производителями, утверждают в Fplus. Помимо высокой производительности, производитель отмечает его компактные размеры – он занимает всего один юнит (1U) телекоммуникационной стойки.

Коммутаторы FDS предназначены для центров обработки данных и имеют специализированное программное обеспечение. Их также можно использовать в крупных корпоративных сетях на уровне ядра.

В производстве коммутаторов задействовано несколько площадок, расположенных на территории России, в том числе собственный завод Fplus в Подмосковье. Разработкой занимаются две RnD-команды: одна отвечает за аппаратную часть, вторая – за программное обеспечение

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На данный момент ведется работа по включению коммутатора Fplus в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

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