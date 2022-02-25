Цифровое неравенство Цифровой барьер Цифровой разрыв Информационное неравенство Digital divide Устранение цифрового неравенства (УНЦ)
Цифровое неравенство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 74
|Никифоров Николай 1161 20
|Шадаев Максут 460 19
|Осеевский Михаил 264 18
|Медведев Дмитрий 1604 16
|Чернышенко Дмитрий 320 16
|Калугин Сергей 168 10
|Иванов Олег 131 9
|Мишустин Михаил 376 9
|Носков Константин 221 8
|Хинштейн Александр 68 6
|Щеголев Игорь 685 6
|Акимов Максим 170 6
|Лысенко Эдуард 238 6
|Сун-чи-ми Вадим 26 6
|Лопаткин Герман 104 5
|Климарев Михаил 47 5
|Разумовский Дмитрий 77 5
|Исанин Антон 9365 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Попов Алексей 329 5
|Духовницкий Олег 91 4
|Рейман Леонид 1009 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Гуральников Сергей 162 4
|Солодовников Денис 93 4
|Козырев Алексей 274 4
|Опенышева Светлана 64 4
|Евраев Михаил 228 4
|Кириенко Владимир 91 3
|Сапунов Алексей 31 3
|Мамонов Алексей 13 3
|Власов Сергей 83 3
|Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 57 3
|Эмдин Сергей 68 3
|Матвеева Татьяна 84 3
|Ситников Сергей 75 3
|Авербах Владимир 125 3
|Новиков Евгений 40 3
|Логинов Александр 34 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
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