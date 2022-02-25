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Цифровое неравенство Цифровой барьер Цифровой разрыв Информационное неравенство Digital divide Устранение цифрового неравенства (УНЦ)

Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ)


25.02.2022 Россиянам разрешили не платить за доступ к «Госуслугам» и «Вконтакте»
25.02.2022 Минцифры: опция «Доступный интернет» заработала у большинства операторов связи
13.12.2021 Благодаря проекту устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 1201 малом населенном пункте страны
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0
08.07.2021 «Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала
25.06.2021 Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте»
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям
20.01.2020 Цифровой барьер
20.01.2020 Цифровое неравенство
05.07.2019 «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии
06.02.2019 МТС построит сети LTE на частотах 3G для преодоления цифрового неравенства
02.03.2018 «Ростелеком» построил в ЦФО за год более 10 тысяч км оптики
16.02.2018 «Ростелеком» устранит цифровое неравенство в 196 населенных пунктах Ростовской области
27.07.2017 «Ростелеком» обнулил тарифы на Wi-Fi в точках доступа по проекту устранения цифрового неравенства
01.06.2017 «Ростелеком» расширил программу устранения цифрового неравенства на Камчатке
27.04.2017 Власти пригрозили наказать «Ростелеком» за слишком активное устранение «цифрового неравенства»
17.03.2017 «Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства
09.03.2017 «Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики
23.01.2017 «Ростелеком» подключил по оптике астраханские турбазы
21.11.2016 «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет свыше 26 тысяч жителей сел и поселков Среднего Урала
25.10.2016 «Компьюлинк» расширил инфраструктуру во Владимирской области
13.07.2016 «Ростелеком» продолжит реализацию проекта по устранению цифрового неравенства на Дальнем Востоке
17.02.2016 В поселке Нежино Приморского края появился Wi-Fi от «Ростелекома»
27.01.2016 «Ростелеком» в 2015 г. проложил 1600 км «оптики» к 152 населённым пунктам Ростовской области
23.12.2015 «Ростелеком» дал старт устранению цифрового неравенства в ЕАО
23.11.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Амурской области
18.11.2015 «Ростелеком» устраняет цифровое неравенство в Приморском крае
17.11.2015 «Ростелеком» построил в ЕАО 150 км «оптики» в рамках проекта по устранению цифрового неравенства
16.11.2015 В Астраханской области «Ростелеком» подключил первые точки доступа по программе устранения цифрового неравенства

Публикаций - 735, упоминаний - 900

Цифровое неравенство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 344
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 92
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 90
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 48
Microsoft Corporation 22497 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 33
Yandex - Яндекс 5015 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 25
Huawei 3222 23
VK - Mail.ru Group 3057 20
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 19
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 15
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Amazon Inc - Amazon.com 2650 14
Элемент ГК - Elementec 1523 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 13
Meta Platforms - Facebook 4267 12
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 11
Telegram Group 805 11
Intel Corporation 11262 11
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 11
Apple Inc 10683 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 10
Samsung Electronics 9333 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
Turkcell 319 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 9
Google LLC 10352 9
Nvidia Corp 3118 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 8
Freshtel - Фрештел 52 7
Softline - Софтлайн 1870 7
Крок - Croc 1616 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 191 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 6
Oracle Corporation 6035 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Twitter 2493 5
Почта России ПАО 1853 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 9
Газпром ПАО 1008 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Яндекс.Еда 490 3
Альфа-Банк 1476 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 3
Восточный Банк 232 2
Алроса АК 118 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
О2О Холдинг 41 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 2
Яндекс.Такси 304 2
VK Delivery club 171 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
X5 Group 709 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 2
Почта Банк 319 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Belkacar - оператор каршеринга 31 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Северсталь ПАО - Severstal 308 1
Русагро Группа Компаний 182 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 248
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 232
Президент Российской Федерации 3770 90
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 80
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 50
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 44
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 26
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 23
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 21
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 20
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 18
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 50 17
Администрация Президента РФ 904 16
Федеральное собрание Российской Федерации 187 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 12
Счётная палата РФ 628 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 10
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
Федеральное казначейство России 1345 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
Правительство Москвы 1640 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
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World Wide Web Foundation 6 2
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Знание - Российское общество 1 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 2 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
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BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 20
Казахстан - Республика 4467 18
Россия - ЦФО - Тульская область 965 17
Бразилия - Федеративная Республика 1945 16
Россия - СФО - Новосибирск 3269 16
Япония 10069 16
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 15
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 10
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 183
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 93
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 80
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 36
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 32
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 29
Информационное общество - Государственная программа 1238 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 25
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ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 69 18
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 17
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Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 13
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 51 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 11
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 10
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Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 8
Геология - Вечная мерзлота - Многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - Permafrost 0 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 8
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 8
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 32
Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
За Телеком - telegram-канал 40 4
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
Forbes - Форбс 591 3
РС Рro 87 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
Ведомости 375 2
Известия ИД 307 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
Silicon 459 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Le Parisien 4 1
ТАСС Телеком 34 1
РИА Новости 766 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Ars Technica 364 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
PCPro 53 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
WapStart 42 1
Россия-1 - телеканал 20 1
AP - Associated Press 1975 1
Inquirer 462 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
ТВ-Новости АНО 5 1
Politico 10 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Bloomberg 1009 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 13
IDC - International Data Corporation 4671 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
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500 Startups 4742 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 3
Juniper Research 468 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 2
Global Web Index 2 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Harris Interactive 83 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
comScore 354 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
Cisco Broadband Index 1 1
CNews Телеком 1 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Discovery Research Group 21 1
РАЭК Экономика Рунета 9 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
TeleGeography Research 39 1
Oxford Economics 12 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
Ростелеком - Азбука интернета 23 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 47 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
ИИИ - Институт исследований интернета 20 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет 9 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
University of Cambridge - The Psychometrics Centre Dr David Stillwell - Психрометрический центр Кембриджского университета Дэвида Стиллвелла 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 42 1
РЭШ - Российская электронная школа 19 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
Открытое образование 6 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
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Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 125 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 1
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