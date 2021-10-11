Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Цифровое неравенство
Цифровой барьер
Цифровой разрыв
Информационное неравенство
Digital divide
Устранение цифрового неравенства (УНЦ)


11.10.2021 Россияне выберут, куда провести мобильную связь 4G 1
05.10.2021 «Ростелеком» построил первую базовую станцию по проекту УЦН 2.0 в СЗФО 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 4
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 2
15.09.2021 Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья 1
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 2
08.07.2021 «Ростелеком» организует мобильную связь стандарта 4G в малых населенных пунктах Южного Урала 2
25.06.2021 Интернет для маленького села и большой семьи: «Ростелеком» в Прикамье продолжает реализацию проекта по устранению цифрового неравенства 1
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи 2
03.06.2021 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области 1
18.05.2021 Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на объектах РТРС 1
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства 3
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось 2
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства 4
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 1
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» 2
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 2
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 2
25.11.2020 Россияне нашли бесплатную замену смартфонам 2
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 3
02.11.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 1
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
22.10.2020 Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго 1
20.10.2020 МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области 1
06.10.2020 Доступное цифровое образование для российских регионов требует 6 миллиардов 1
30.09.2020 Президент Huawei Евразия представил стратегию сотрудничества с российскими партнерами 1
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 4
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 3
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
09.04.2020 Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 2
06.04.2020 Путин распорядился сделать бесплатным доступ к сайтам дистанционного обучения и заказа лекарств 1
25.03.2020 ТТК гарантирует абонентам интернет и ТВ при любом балансе 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
18.03.2020 Путин разрешил онлайн-продажу лекарств по всей России. Аптеки против 1
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 2
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 3

Публикаций - 202, упоминаний - 323

Цифровое неравенство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 124
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 16
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 13
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Turkcell 179 9
Yandex - Яндекс 4099 8
Telegram Group 702 6
Google LLC 7128 5
Freshtel 49 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
VK - Mail.ru Group 2482 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 4
Huawei 2726 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Facebook 3765 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 3
Ростелеком - Астраханский филиал 20 3
Samsung Electronics 5633 3
Сател 33 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
РТКомм.ру 155 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Apple Inc - Эппл Рус 7680 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
Ростелеком - Ростовский филиал 35 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 2
Nokia Corporation 2416 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
LG Electronics 1832 1
ZTE Corporation 549 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
СМАРТС Компания 203 1
Почта России ПАО 1570 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Яндекс.Еда 93 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
О2О Холдинг 43 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
О2О Delivery club 153 2
Яндекс.Такси 271 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
ЯКласс 19 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Связьтранснефть 15 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Orange Penguin Foundation - американский благотворительный фонд 1 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Мортон 16 1
Северсталь ПАО 204 1
Почта Банк 289 1
Wildberries 128 1
Открытие ФК 538 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Альфа-Банк 1123 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 53
Президент Российской Федерации 1439 21
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 13
Правительство РФ 2200 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 7
Счётная палата РФ 460 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 4
Федеральное собрание Российской Федерации 79 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 1
Союз пенсионеров России 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 25
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 20
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 11
3G - Стандарт мобильной связи 3709 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 29 2
Родительский контроль 156 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 2
Безопасный город 347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
VK - Mail.ru Одноклассники 853 10
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 9
Мир тесен - социальная сеть 11 9
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 9
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 8
Turkcell Bip - Мессенджер 13 8
В кругу друзей - социальная сеть 11 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
Ростелеком RTOpen 9 5
Ростелеком RTFree 8 5
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
WhatsApp Messenger 654 3
Rakuten Viber 429 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Drupal - CMS-система 68 2
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 2
Java - Язык программирования 1167 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 1
WordPress 169 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Apple - App Store 2198 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 1
Путин Владимир 1820 31
Никифоров Николай 1126 15
Осеевский Михаил 221 14
Калугин Сергей 162 10
Шадаев Максут 384 10
Носков Константин 201 7
Иванов Олег 124 7
Медведев Дмитрий 1433 6
Мишустин Михаил 302 3
Новиков Евгений 39 3
Климарев Михаил 46 3
Сапунов Алексей 30 3
Акимов Максим 167 2
Мудрецов Александр 8 2
Аветисян Армен 41 2
Анохин Сергей 40 2
Духовницкий Олег 91 2
Шипулин Александр 29 2
Дмитриев Кирилл 93 2
Ситников Сергей 51 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Жилкин Александр 14 2
Ухов Дмитрий 14 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Щеголев Игорь 676 2
Тулаганов Руслан 19 1
Минниханов Рустам 89 1
Малофеев Константин 98 1
Калинин Андрей 15 1
Bacon Francis - Бэкон Фрэнсис 1 1
Шохин Александр 21 1
Бегтин Иван 48 1
Кулин Филипп 39 1
Кириенко Владимир 38 1
Мордашов Алексей 29 1
Дворкович Аркадий 169 1
Попов Сергей 72 1
Эмдин Сергей 67 1
Рейман Леонид 408 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 120
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 7
Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Казахстан - Республика 2621 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 6
Россия - Астраханская область 370 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 5
Россия - Ростовская область 860 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Европа 3730 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Украина 3347 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Япония 2760 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Россия - Красноярский край 659 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - Республика Крым 625 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Азия - Азиатский регион 1512 2
Армения - Республика 687 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Россия - Самарская область 558 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 823 2
Россия - Нижегородская область 737 2
Россия - Краснодарский край 913 2
Россия - Сибирь 872 2
Южная Корея - Республика 1450 2
Земля - планета Солнечной системы 857 2
Россия - Свердловская область 805 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 12
Резерв универсального обслуживания 37 11
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 10
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 6
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Русский язык 970 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Антитеррор 62 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Человеческий фактор 126 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральное законодательство 254 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 5
Коммерсантъ - Издательский дом 480 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
За Телеком - telegram-канал 37 3
Ведомости 259 2
Известия ИД 59 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Из рук в руки - irr.ru 24 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 91 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 30 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 16 1
New Scientist 9 1
Россия Культура - телеканал 9 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Bloomberg 785 1
РИА Новости 654 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Medsite.ru 1 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
CNews Analytics 1988 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
TelecomDaily ИАА 112 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Discovery Research Group 14 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
Oxford Economics 11 1
CNews Телеком 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 12 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
University of Cambridge - The Psychometrics Centre Dr David Stillwell - Психрометрический центр Кембриджского университета Дэвида Стиллвелла 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
TAdviser IT Government Day 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
РИФ - Российский Интернет Форум 16 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Час кода - международное движение 11 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756397, в очереди разбора - 660087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще