Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровое неравенство
Цифровой барьер
Цифровой разрыв
Информационное неравенство
Digital divide
Устранение цифрового неравенства (УНЦ)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 202, упоминаний - 323
Цифровое неравенство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 31
|Никифоров Николай 1126 15
|Осеевский Михаил 221 14
|Калугин Сергей 162 10
|Шадаев Максут 384 10
|Носков Константин 201 7
|Иванов Олег 124 7
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Мишустин Михаил 302 3
|Новиков Евгений 39 3
|Климарев Михаил 46 3
|Сапунов Алексей 30 3
|Акимов Максим 167 2
|Мудрецов Александр 8 2
|Аветисян Армен 41 2
|Анохин Сергей 40 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Шипулин Александр 29 2
|Дмитриев Кирилл 93 2
|Ситников Сергей 51 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Жилкин Александр 14 2
|Ухов Дмитрий 14 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Тулаганов Руслан 19 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Малофеев Константин 98 1
|Калинин Андрей 15 1
|Bacon Francis - Бэкон Фрэнсис 1 1
|Шохин Александр 21 1
|Бегтин Иван 48 1
|Кулин Филипп 39 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Попов Сергей 72 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Рейман Леонид 408 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756397, в очереди разбора - 660087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756397, в очереди разбора - 660087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru