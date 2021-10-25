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Торговая марка Товарный знак



25.10.2021 Microsoft отбирает товарный знак у крошечной российской компании
03.03.2014 Зарегистрировать товарный знак в Казахстане теперь можно через интернет
27.11.2012 Apple приобрела право на товарный знак Lighting для нового разъема
21.02.2008 OXS зарегистрировала товарный знак EnergoPack
06.03.2006 Японцы отберут домен у русских?
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна
21.03.2003 В интернете собственности нет?

Публикаций - 148, упоминаний - 159

Торговая марка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8648 47
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2301 24
Huawei 3105 8
Крымтелеком 42 4
Intel Corporation 11046 4
Turkcell 316 3
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 157 3
Nvidia Corp 3073 3
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 92 2
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 21 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 103 2
123 солюшнс 25 1
Merlion - Мерлион 366 1
Yandex Go - Yango 10 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 437 1
Позитроника - интернет-магазин электроники 68 1
Merlion iRU - Деловой офис 212 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 334 1
ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 935 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7662 16
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 326 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 385 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 175 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 94 1
АФТ - Ассоциация Финтех 114 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4309 13
5G - Пятое поколение мобильной связи 1587 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10286 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2575 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1551 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 159 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 551 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 210 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 341 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 156 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 542 1
СЗИ - Средства защиты информации 177 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2092 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 843 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 28 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 246 1
Statcounter 193 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 1
Microsoft Windows 7 1766 1
OnePlus - Серия смартфонов 97 1
Ананьев Дмитрий 64 1
Ананьев Алексей 108 1
Корня Алексей 73 1
Либин Сергей 20 1
Украина 5885 19
Россия - ЮФО - Республика Крым 693 7
Египет - Арабская Республика 667 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 578 4
Австралия - Австралийский Союз 2704 4
Индия - Республика 4178 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1262 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1250 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 976 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1484 2
Россия - СФО - Новосибирск 3164 1
Таиланд - Королевство 670 1
Оман Султанат 86 1
Федеральное законодательство 1162 7
IDC - International Data Corporation 4582 1
Skyeng - Образовательные технологии 59 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
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