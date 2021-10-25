Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Торговая марка Товарный знак
Публикаций - 148, упоминаний - 159
Торговая марка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 935 1
|Statcounter 193 2
|Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 316 1
|Microsoft Windows 7 1766 1
|OnePlus - Серия смартфонов 97 1
|Ананьев Дмитрий 64 1
|Ананьев Алексей 108 1
|Корня Алексей 73 1
|Либин Сергей 20 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru