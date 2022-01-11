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Орбита



11.01.2022 ВТБ выдал «Ростелекому» банковскую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3
18.07.2016 Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет 1
03.02.2016 МТС запустила «технейтральную» сеть LTE в Тверской области 1
17.12.2015 Торжокуниверсалбанк перешел на ЦАБС «Банк 21 Век» 1
28.02.2014 В федеральном ГЛОНАСС-операторе сменилась власть 1
27.11.2013 Использование нелицензионного ПО в 1 полугодии 2013 г. обошлось российским компаниям в 38 млн руб. 1
14.08.2013 Российский интегратор заплатит 5,3 млн руб. за пиратское ПО 1
09.08.2013 МФО «Орбита» подключилась к сервису выдачи и погашения займов системы Contact 1
24.12.2012 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Сыктывкаре 1
05.07.2012 50 лет назад состоялась первая спутниковая ТВ-трансляция 1
20.02.2012 "Оторванные" зрители России: по вине круговой поляризации 1
05.08.2011 У Земли было два спутника. После столкновения выжила Луна 1
13.04.2011 Внутри черных дыр может существовать жизнь? 1
25.03.2011 YouTube покажет фильм о полете в космос Юрия Гагарина 1
16.03.2011 «Акадо» начинает вещание японского круглосуточного англоязычного телеканала NHK World 1
11.01.2011 Обнаружена экзопланета размером с Землю 1
15.09.2010 Танцующие спутники заснимут трехмерный космос 1
11.06.2010 X-37B активно маневрирует на орбите 1
24.05.2010 Х-37B обнаружен: прогнозы R&D.CNews подтверждаются 1
23.04.2010 Сегодня исполняется 45 лет со дня запуска первого отечественного спутника связи «Молния-1» 1
02.02.2010 В небе появилась крест-комета 1
14.01.2010 Таинственный астероид, вероятно, был сделан в Подмосковье 1
05.10.2009 Galileo: начата орбитальная реконфигурация 1
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1
06.02.2009 Умер бывший министр связи СССР 1
03.04.2008 РБК-ТВ стал доступен для всех абонентов «Акадо» 1
27.03.2008 ЮТК увеличит количество точек Wi-Fi 1
22.02.2008 «Информатика и телекоммуникации» спроектирует радиорелейные линии для «Комиэнерго» 1
05.10.2007 Тяжелый японский зонд вышел на орбиту Луны 1
16.08.2007 Напольный вентилятор: обыкновенное чудо 1
13.08.2007 Новое предложение для космических туристов 1
02.08.2007 "Орбита": единая сеть МВД охватит всю Россию 1
08.02.2007 "Ресурс-ДК": с орбиты на рынок 1
15.01.2007 У «Скай Линка» открылся потайной вход 1
11.12.2006 На Землю прольется странный звездный дождь 1
11.12.2006 На Землю прольется странный звездный дождь 1

Публикаций - 71, упоминаний - 73

Орбита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 456 5
Eutelsat 138 4
Cisco Systems 4675 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 4
Microsoft Corporation 22003 4
IBM - International Business Machines Corp 8807 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 3
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1094 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 170 2
СКБ Контур 461 2
ИскраУралТел - Iskratel 80 2
Radix Technologies 12 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 310 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 2
ГЛОНАСС АО 85 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 2
NVision Group - Энвижн Груп 656 2
ИКС холдинг - Форпост 39 2
Tencent 103 2
Tableau Software 49 2
Qlik - QlikTech 109 2
ИКС холдинг - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 25 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7596 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 313 2
VK - Mail.ru Group 2926 2
Yadro - КНС Групп 167 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5372 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 176 2
VisionLabs - ВижнЛабс 118 2
Meta - Facebook 4157 2
Apple Inc 10371 2
Ростех - Ростехнологии 2409 2
Yandex - Яндекс 4759 2
Alibaba Group 343 2
Amazon Inc - Amazon.com 2563 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3816 2
Ростех - Азимут 22 2
Газпром ПАО 868 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5005 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 742 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 197 2
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 51 2
Атлантис-Пак ПКФ - Производственно-коммерческая фирма 2 1
Агроплазма 1 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
РусславБанк - РСБ 155 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 3 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 259 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
Орион-Экспресс - Телекарта 134 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1993 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 1
Торий НПП 22 1
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 1
РАО ЕЭС России ПАО 243 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 204 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 152 1
РЖД - Российские железные дороги 1394 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 1 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО 1 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 9 1
Промет НПО 1 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 11 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2304 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7512 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6814 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2089 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1553 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 918 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 12 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 21 1
Правительство РФ 6975 1
МКС - Международная космическая станция 1387 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 34 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 45 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2896 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1323 1
ПФР Департамент информационных технологий 118 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30488 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 5
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1348 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7060 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5924 3
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 77 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5414 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8990 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1151 2
Big Data - Большие данные 1876 2
Субтехнологии 6 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1206 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 120 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2617 1
Электроника 600 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 294 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 225 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 396 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4271 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 105 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2801 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 414 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7382 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4117 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 372 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 340 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3105 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4203 1
Data Lake - Озеро данных 97 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 46 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 312 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 252 3
Microsoft Power BI 119 2
Swiss-AS AMOS 19 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2148 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 34 2
Yandex Object Storage 4 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 2
NetApp ONTAP 55 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 92 2
Baidu 252 2
БАРС.Alpha BI 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 109 2
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
NASA Deep Impact 38 1
Intelsat Horizons 5 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 293 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Groupe SEB - Rowenta VU 1 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 42 1
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 308 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 240 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 57 1
ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 30 1
Google YouTube - Видеохостинг 2191 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 25 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 50 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 174 1
СПАРК-Интерфакс 115 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Prognoz Platform 79 1
Черный Алексей 23 2
Ксенин Алекс 311 2
Шалманов Сергей 199 2
Лопатин Виктор 25 2
Кузьмичев Игорь 4 1
Поляков Александр 50 1
Головин Даниил 34 1
Назмутдинова Раиса 27 1
Истомин Максим 26 1
Гагарин Юрий 42 1
Муромец Юлия 28 1
Белевицкий Сергей 7 1
Федоров Виталий 3 1
Разуваев Владимир 14 1
Андрианов Дмитрий 17 1
Васильев Михаил 13 1
Пиотровский Александр 9 1
Салтыков Константин 6 1
Иванов Игорь 20 1
Фомина Алена 5 1
Борисов Владимир 8 1
Королев Сергей 38 1
Богданов Максим 20 1
Анохин Сергей 42 1
Ефимов Петр 37 1
Гурко Александр 136 1
Чуб Александр 39 1
Кириченко Игорь 44 1
Варивода Владимир 12 1
Еременко Руслан 6 1
Алексеев Игорь 3 1
Лобанов Денис 37 1
Тихомиров Леонид 10 1
Волков Леонид 12 1
Урличич Юрий 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 100928 31
Земля - планета Солнечной системы 6885 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31713 16
Солнечная система 2155 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44126 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1831 7
Европа 9780 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2076 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11893 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10768 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12223 5
Ближний Восток 2520 4
Европа Восточная 2890 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1576 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1403 4
Япония 9472 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1183 4
Турция - Турецкая республика 1548 3
Испания - Королевство 2749 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1121 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1142 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1145 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 800 3
Россия - Крайний Север 158 2
Индия - Республика 4150 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 352 2
Польша - Республика 1513 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 462 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 169 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1190 2
Германия - Федеративная Республика 8210 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 891 2
Италия - Итальянская Республика 3063 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2009 2
Франция - Французская Республика 5386 2
Африка Северная 190 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12389 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12399 2
Атлантический океан - Атлантика 212 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2070 2
Русский язык 3848 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 46 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 236 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5781 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 704 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 15 1
Астрономия - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 559 1
Астероид 51 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 344 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 285 3
РБК ТВ - телеканал 58 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 2
Sky TV 4 2
Первый информационный кавказский - телеканал 7 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2230 1
SpaceWeather 56 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
Future - Space.com 195 1
Space Daily 528 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
NBC News 165 1
Юность - радиостанция 26 1
Радио России - радиостанция 44 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
23ABC News 134 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 242 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 4
IDC - International Data Corporation 4561 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 1
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
ITSM Tool Universe 1 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 93 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 96 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 25 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 53 1
Олимпийские игры - Olympic Games 553 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 83 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 150 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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