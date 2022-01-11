Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Орбита
Публикаций - 71, упоминаний - 73
Орбита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 1
|Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
|ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
|Черный Алексей 23 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Лопатин Виктор 25 2
|Кузьмичев Игорь 4 1
|Поляков Александр 50 1
|Головин Даниил 34 1
|Назмутдинова Раиса 27 1
|Истомин Максим 26 1
|Гагарин Юрий 42 1
|Муромец Юлия 28 1
|Белевицкий Сергей 7 1
|Федоров Виталий 3 1
|Разуваев Владимир 14 1
|Андрианов Дмитрий 17 1
|Васильев Михаил 13 1
|Пиотровский Александр 9 1
|Салтыков Константин 6 1
|Иванов Игорь 20 1
|Фомина Алена 5 1
|Борисов Владимир 8 1
|Королев Сергей 38 1
|Богданов Максим 20 1
|Анохин Сергей 42 1
|Ефимов Петр 37 1
|Гурко Александр 136 1
|Чуб Александр 39 1
|Кириченко Игорь 44 1
|Варивода Владимир 12 1
|Еременко Руслан 6 1
|Алексеев Игорь 3 1
|Лобанов Денис 37 1
|Тихомиров Леонид 10 1
|Волков Леонид 12 1
|Урличич Юрий 49 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2736 4
|IDC - International Data Corporation 4561 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 5 1
|ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
|ITSM Tool Universe 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru