Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕАЭС Евразийский экономический союз Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана
Публикаций - 399, упоминаний - 632
ЕАЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2507 61
|Медведев Дмитрий 1599 46
|Никифоров Николай 1151 15
|Гурко Александр 136 14
|Щеголев Игорь 685 7
|Мишустин Михаил 359 7
|Минасян Карине 13 7
|Носков Константин 212 6
|Жигарев Сергей 15 6
|Касперская Наталья 246 6
|Покровский Иван 64 5
|Массух Илья 202 5
|Рогозин Дмитрий 87 5
|Акимов Максим 169 5
|Дворкович Аркадий 195 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Глазьев Сергей 13 4
|Паршин Максим 187 4
|Шпак Василий 69 4
|Чернышенко Дмитрий 298 4
|Шадаев Максут 441 4
|Иванов Сергей 359 4
|Парахин Виктор 8 4
|Федоров Алексей 60 4
|Козырев Алексей 274 3
|Аксельрод Илья 16 3
|Недосеков Андрей 23 3
|Белянко Евгений 20 3
|Моисеев Алексей 31 3
|Смятских Алексей 47 3
|Терещенко Денис 46 3
|Соколов Максим 22 3
|Куканов Александр 16 3
|Силуанов Антон 56 3
|Исанин Антон 4804 3
|Хереш Игорь 12 3
|Ионин Андрей 5 3
|Кисляков Евгений 91 2
|Греф Герман 344 2
|Яковлев Александр 25 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru