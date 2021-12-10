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ЕАЭС Евразийский экономический союз Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана



10.12.2021 Власти открыли для электроники из Армении и Киргизии широкий путь к российским госзакупкам
06.12.2021 ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии
05.10.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС
04.08.2021 В ЕАЭС договорились о цифровизации сферы высшего образования и науки
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии
13.05.2021 Совместный цифровой проект стран ЕАЭС «Работа без границ» стартует 1 июля
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО
17.09.2020 Телефонная станция «Протон-КА» концерна «Автоматика» подтвердила соответствие требованиям ЕАЭС
22.05.2020 DLP-система Falcongaze SecureTower внесена в единый реестр ПО стран ЕАЭС
17.03.2020 Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки
14.01.2020 Министр ЕЭК в интервью CNews – об общих цифровых экосистемах Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России
27.12.2019 Сергей Бочкарев, НСПК -

Уже 55 ритейлеров принимают оплату через Систему быстрых платежей
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС
07.11.2019 Российским компаниям запретят подавать бумажные отчеты в таможню. Теперь только в электронном виде
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО
24.04.2019 В экспертный совет по российскому ПО пустили депутатов и иностранцев
10.04.2019 В России заработал единый реестр ПО из стран ЕАЭС
29.03.2019 Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС вступило в силу
31.01.2019 Разработка Ростеха поможет бороться с контрабандой через границы Таможенного союза
05.02.2018 В России и странах ЕАЭС будут ставить цифровые метки на лекарствах и сигаретах. Далее на всех товарах
02.02.2018 Россия хочет объединить постсоветские страны на базе блокчейна
22.12.2017 Госорганы смогут закупать ПО из стран Евразийского экономического союза
16.10.2017 ПО из Белоруссии и Казахстана уравняют в правах с российским софтом
26.07.2017 Регулятор зон .RU и .РФ профинансирует «ИТ-детище Путина» на десятки миллионов
18.07.2017 «Воентелеком» стал участником цифровизации промышленности в масштабах ЕАЭС
25.04.2017 К концу 2017 г. в ЕАЭС должна заработать система межгосударственного обмена данными с применением ЭЦП
22.02.2017 ЕЭК предлагает синхронизировать цифровые повестки в сфере промышленности
01.11.2016 Софт из Белоруссии и Казахстана пустят в реестр российского ПО
11.07.2016 Телематический терминал «Гранит-навигатор-6.18 ЭРА» сертифицирован на соответствие требованиям Таможенного союза
14.03.2016 Россия и Беларусь обсудили взаимодействие в области координации спутниковых сетей, телекоммуникаций и ПО
23.12.2015 В Евразийском экономическом союзе появился министр по ИТ
27.11.2015 Бизнес предлагает ЕЭК заняться формированием единого цифрового пространства ЕАЭС
30.10.2015 «Билайн» предоставил своим клиентам возможность экономить при поездках в страны Евразийского экономического союза
19.06.2015 Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия перейдут на бесплатный роуминг
09.02.2015 Пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах не будут введены до 2016 г.
08.12.2014 Российские стандарты для устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» включены в перечень стандартов техрегламента Таможенного союза
25.11.2014 Доля электронных закупок в странах ЕАЭС достигнет 60% к 2015 г.
12.07.2012 Ратифицировано соглашение о создании интегрированной ИС внешней и взаимной торговли Таможенного союза
26.09.2011 В правительстве РФ обсудят применение ИТ при обмене электронными документами в торговле на территории Таможенного союза

Публикаций - 399, упоминаний - 632

ЕАЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8215 38
Ростех - Ростехнологии 2477 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7635 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6413 24
Yandex - Яндекс 4896 23
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 120 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8690 21
Apple Inc 10500 19
ГЛОНАСС АО 85 14
Intel Corporation 11130 13
Google LLC 10020 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 12
Huawei 3125 12
Microsoft Corporation 22233 12
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 154 10
Samsung Electronics 9204 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 274 9
1С-Битрикс - Bitrix 421 9
Микрон - Micron 806 9
VK - Mail.ru Group 2988 8
Ростех - Автоматика Концерн 813 8
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 278 8
5719 7
1С-ИжТиСи 22 7
SAP SE 4494 7
IBM - International Business Machines Corp 8856 6
Программный продукт ГК 3781 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1553 6
SpaceTeam - СпейсТим 29 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 470 6
Oracle Corporation 5950 6
Крок - Croc 1602 6
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 69 6
Новые облачные технологии (НОТ) 259 5
Корус Консалтинг ГК 1005 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2314 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1948 5
Восход ФГБУ НИИ 512 5
Amazon Inc - Amazon.com 2609 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 532 5
Почта России ПАО 1838 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 21
РЖД - Российские железные дороги 1425 10
НСПК - Национальная система платежных карт 282 10
AliExpress 317 7
РВК - Российская венчурная компания 524 7
АвтоВАЗ 175 6
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1622 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2057 5
Аэрофлот 636 5
ИТЭЛМА НПП 19 4
ГПБ - Газпромбанк 831 4
Continental AG 66 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1663 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 138 3
Volvo Cars 218 3
Цезарь Сателлит 37 3
Hyundai Motor 301 3
Tesla Motors 271 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 125 3
Visa International 1712 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 148 3
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 73 3
Ford 382 3
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 6 3
Точка 1024 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 426 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 3
BMW 386 3
HeadHunter Group - HH Group 411 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 315 3
Wildberries - Вайлдберриз 174 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 619 3
Связной ГК 1128 3
Почта Банк 314 3
Альфа-Банк 1444 2
eBay Inc 1574 2
Правительство РФ 7512 121
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7788 108
Президент Российской Федерации 3325 64
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9686 63
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1294 54
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 47
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2662 46
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 45
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1879 38
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 32
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 692 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2114 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 456 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1946 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2194 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3111 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2393 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1019 12
Федеральное казначейство России 1226 11
Администрация Президента РФ 884 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2231 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 814 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел 337 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1018 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1083 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 7
Роснано 633 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 504 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 830 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 636 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 939 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2309 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 177 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 558 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 209 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 266 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 231 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 8
Руссофт - Russoft 366 7
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 7
ЛДПР 98 7
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 199 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2070 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 3
АФТ - Ассоциация Финтех 157 2
Единая Россия - Политическая партия 243 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 16 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 417 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 46 2
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
FairSearch альянс 4 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
OpenChain 1 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 8 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 1 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
РАО - Российское Авторское Общество 13 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20173 102
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ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 8 8
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ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 141 6
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 163 6
Apple iPad 3593 6
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РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 113 4
Apple - App Store 2399 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 391 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1163 4
Google Chrome - браузер 1241 4
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 4
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 31 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 152 4
ВГТРК Смотрим 154 4
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Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 288 4
Яндекс.Навигатор 322 4
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Microsoft Office 3203 3
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Носков Константин 212 6
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Глазьев Сергей 13 4
Паршин Максим 187 4
Шпак Василий 69 4
Чернышенко Дмитрий 298 4
Шадаев Максут 441 4
Иванов Сергей 359 4
Парахин Виктор 8 4
Федоров Алексей 60 4
Козырев Алексей 274 3
Аксельрод Илья 16 3
Недосеков Андрей 23 3
Белянко Евгений 20 3
Моисеев Алексей 31 3
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Терещенко Денис 46 3
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Силуанов Антон 56 3
Исанин Антон 4804 3
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Ионин Андрей 5 3
Кисляков Евгений 91 2
Греф Герман 344 2
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Беларусь - Белоруссия 3419 110
Казахстан - Республика 4411 105
Армения - Республика 1083 63
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12864 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13030 36
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Украина 6004 17
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Германия - Федеративная Республика 8477 13
Узбекистан - Республика 1269 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5204 12
Франция - Французская Республика 5479 11
Турция - Турецкая республика 1627 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11226 10
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