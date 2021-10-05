Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕАЭС
Евразийский экономический союз
Таможенный союз ЕАЭС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 354, упоминаний - 827
ЕАЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 51
|Медведев Дмитрий 1433 38
|Никифоров Николай 1126 14
|Минасян Карине 91 7
|Жигарев Сергей 14 6
|Щеголев Игорь 676 6
|Касперская Наталья 197 6
|Носков Константин 201 6
|Дворкович Аркадий 169 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Акимов Максим 167 5
|Гурко Александр 129 5
|Федоров Алексей 40 4
|Массух Илья 192 4
|Моисеев Алексей 30 3
|Недосеков Андрей 23 3
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Козырев Алексей 270 3
|Терещенко Денис 38 3
|Покровский Иван 46 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Шпак Василий 39 3
|Шадаев Максут 384 3
|Дубин Михаил 38 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Паршин Максим 141 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Соколов Артем 28 2
|Исмаилов Рашид 47 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Казак Максим 95 2
|Семенов Александр 69 2
|Галицкий Александр 82 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Юсупов Реваз 22 2
|Греф Герман 204 2
|Холкин Сергей 6 2
|Аксельрод Илья 15 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754462, в очереди разбора - 658163.
Создано именных указателей - 46335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754462, в очереди разбора - 658163.
Создано именных указателей - 46335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru