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ЕАЭС
Евразийский экономический союз
Таможенный союз ЕАЭС


05.10.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС 3
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
21.09.2021 Дмитрий Вольвач: Россия готова предложить Армении передовые цифровые технологии и продукты 5
16.09.2021 Минцифры разрешило внештатникам работать над российским ПО 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 6
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
10.08.2021 Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам 2
04.08.2021 Минпромторг придумал балльную систему, по которой будут выдавать госсубсидии разработчикам электронных компонентов 1
04.08.2021 В ЕАЭС договорились о цифровизации сферы высшего образования и науки 5
21.07.2021 Почта России предлагает специальные условия по наложенным платежам для интернет-магазинов 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
19.07.2021 Исследование «Руссофт»: в России ежегодно появляется около 100 компаний, которые занимаются разработкой ПО 1
01.07.2021 Заработала ИТ-система, помогающая искать работу в России гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 13
30.06.2021 Путин приказал защитить авторские права россиян с помощью блокчейна 1
01.06.2021 В России появятся сотни дизайн-центров для разработки микроэлектроники 2
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
26.05.2021 OCS запускает собственную производственную площадку как сервис для партнеров 1
25.05.2021 Смартфонам и ТВ в России назначат срок службы 10 лет 3
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 1
21.05.2021 Samsung, Intel и HP ввозят технику в Россию через Казахстан из-за бюрократии ФСБ 3
13.05.2021 Совместный цифровой проект стран ЕАЭС «Работа без границ» стартует 1 июля 7
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
31.03.2021 Samsung начал предустанавливать на смартфоны приложения «Яндекса». Их нельзя удалить 2
30.03.2021 Предприятия высокотехнологичных отраслей внесли предложения по изменению закона о промышленной политике 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 2
16.03.2021 Россиян обложат штрафами на сотни тысяч за продажу гаджетов без отечественного ПО 6
09.03.2021 Безнаказанная торговля смартфонами и ПК без российского ПО продлена до лета 2021 4
05.03.2021 Видеотерминал IVA LARGO НИИ «Масштаб» получил статус отечественного изделия 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки 1
11.02.2021 Минцифры вдвое ускорит регистрацию софта в реестре отечественного ПО, заметно ужесточив требования к продуктам 1
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 1

Публикаций - 354, упоминаний - 827

ЕАЭС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 34
Ростех - Ростехнологии 2230 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
Yandex - Яндекс 4098 16
Apple Inc - Эппл Рус 7669 15
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 11
Microsoft Corporation 10997 11
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 10
ГЛОНАСС АО 82 10
Samsung Electronics 5627 9
Google LLC 7124 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 9
Huawei 2723 9
Микрон - Micron 365 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
Intel Corporation 4143 7
Ростех - Концерн Автоматика 396 7
Крок 1219 6
SAP SE 3207 6
3726 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 5
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
Ланит ГК 1154 5
Facebook 3764 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 5
InfoWatch - Инфовотч 600 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
IBM 3524 4
Корус Консалтинг ГК 803 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 4
Fort Telecom - Форт-Телеком 26 4
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Норси-Транс (НТ) 49 3
Xiaomi 904 3
Почта России ПАО 1570 19
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 18
РВК - Российская венчурная компания 476 7
AliExpress 275 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 6
НСПК - Национальная система платежных карт 257 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
ИТЭЛМА НПП 15 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
АвтоВАЗ 118 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Volvo Cars 155 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 3
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 3
Ford 173 3
Аэрофлот 492 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 3
Continental AG 35 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
S7 Airlines 79 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Visa International 1343 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Tesla Motors 241 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
Альфа-Банк 1122 2
PepsiCo - Пепсико 93 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 2
Почта Банк 289 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Связной ГК 875 2
Wildberries 128 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 90
Правительство РФ 2198 72
Президент Российской Федерации 1439 42
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 39
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 38
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 35
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 11
Федеральное казначейство России 766 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 7
Роснано 456 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Администрация Президента РФ 267 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
Счётная палата РФ 459 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 7
ЛДПР 68 7
Руссофт - Russoft 250 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 3
Единая Россия - Политическая партия 171 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
OpenChain 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 17 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 14
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 7
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
e-Commerce - Электронная коммерция 299 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 4
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 208 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
DDR - Double data rate 1062 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 418 3
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 66 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 3
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 3
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 32
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 21
Google Android 10750 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 13
Microsoft Windows 10 6602 12
Linux OS 4236 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
Apple iOS 5741 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 6
Apple iPad 3263 5
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 4
Apple Mac 1453 3
Microsoft Word 341 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 3
Яндекс.Маркет 439 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 3
Apple - App Store 2198 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Microsoft Office 1916 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 3
Apple macOS 921 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Путин Владимир 1820 51
Медведев Дмитрий 1433 38
Никифоров Николай 1126 14
Минасян Карине 91 7
Жигарев Сергей 14 6
Щеголев Игорь 676 6
Касперская Наталья 197 6
Носков Константин 201 6
Дворкович Аркадий 169 5
Кабанов Владимир 174 5
Акимов Максим 167 5
Гурко Александр 129 5
Федоров Алексей 40 4
Массух Илья 192 4
Моисеев Алексей 30 3
Недосеков Андрей 23 3
Чернышенко Дмитрий 234 3
Рогозин Дмитрий 79 3
Козырев Алексей 270 3
Терещенко Денис 38 3
Покровский Иван 46 3
Мишустин Михаил 302 3
Шпак Василий 39 3
Шадаев Максут 384 3
Дубин Михаил 38 2
Ротенберг Игорь 35 2
Паршин Максим 141 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Соколов Артем 28 2
Исмаилов Рашид 47 2
Шувалов Игорь 64 2
Казак Максим 95 2
Семенов Александр 69 2
Галицкий Александр 82 2
Николаев Вячеслав 56 2
Кисляков Евгений 83 2
Юсупов Реваз 22 2
Греф Герман 204 2
Холкин Сергей 6 2
Аксельрод Илья 15 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 292
Беларусь - Белоруссия 2079 94
Казахстан - Республика 2618 87
Армения - Республика 684 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 52
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 24
Украина 3344 14
Германия - Федеративная Республика 3606 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 11
Франция - Французская Республика 2109 10
Индия - Республика 2156 10
Россия - Республика Крым 625 9
Узбекистан - Республика 820 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 8
Япония 2752 8
Россия - Севастополь 419 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 8
Бразилия - Федеративная Республика 1120 7
Турция - Турецкая республика 950 7
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 7
Россия - Ростовская область 859 6
Италия - Итальянская Республика 1363 6
Таджикистан - Республика 433 6
Россия - ПФО - Самара 1285 5
Сингапур - Республика 808 5
Россия - Ставропольский край 456 5
Россия - Нижегородская область 736 5
Грузия 687 5
Земля - планета Солнечной системы 854 5
Россия - Калининградская область 531 4
Польша - Республика 824 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 4
Европа 3725 4
Китай - Тайвань 588 4
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