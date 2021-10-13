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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГИБДД
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
Госавтоинспекция МВД России
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 718, упоминаний - 1048
ГИБДД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Козырев Алексей 270 6
|Путин Владимир 1820 5
|Бондаренко Михаил 52 4
|Медведев Дмитрий 1433 4
|Паршин Максим 141 4
|Чимиричкина Мария 30 4
|Мыздриков Иван 12 3
|Лосев Сергей 43 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Лопатин Артем 7 3
|Носков Константин 201 3
|Левашов Александр 88 3
|Никифорова Светлана 33 3
|Аксельрод Илья 15 2
|Жилкин Александр 14 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Логинов Александр 34 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Казарин Станислав 100 2
|Чукарин Алексей 56 2
|Третьяк Константин 34 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Макаров Вадим 25 2
|Буленков Дмитрий 13 2
|Громов Иван 96 2
|Чугунов Никита 53 2
|Прозоров Дмитрий 58 2
|Пауков Сергей 7 2
|Оганесян Ашот 58 2
|Шадаев Максут 384 2
|Мазурик Игорь 2 2
|Векилов Тимур 28 2
|Тишков Александр 21 2
|Смирнова-Крелль Оксана 49 2
|Лебедев Игорь 4 2
|Опанасенко Всеволод 100 2
|Мандрон Ярослав 9 2
|Следков Максим 8 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658086.
Создано именных указателей - 46331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru