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ГИБДД
Государственная инспекция безопасности дорожного движения
Госавтоинспекция МВД России


13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями 2
12.10.2021 «Авто.ру» запустил услугу, которая поможет сделать покупку и продажу подержанной машины безопаснее 1
12.10.2021 «Яндекс» создал систему безопасной покупки и продажи подержанных автомобилей 1
05.10.2021 Российскому полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте 3
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 4
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
09.09.2021 Вице-премьер Чернышенко: «Госуслуги.Авто» вышло на первое место в топе бесплатных приложений App Store 2
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 3
03.09.2021 «Ростелеком» расширяет систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в Санкт-Петербурге 2
26.08.2021 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 1
20.08.2021 Россияне создали уникальную технологию, чтобы провести интернет на Крайний Север 1
13.08.2021 Amazon будет следить за каждым кликом мышки сотрудников. Буквально 1
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть 4
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк 1
29.07.2021 Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны 2
28.07.2021 На ажиотажной закупке МВД цена серверов на российской ОС рухнула в 2 раза 2
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 1
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» 1
31.05.2021 Отныне в московских МФЦ можно жениться и развестись 1
12.05.2021 В приложении «Моя Москва» появилась история платежей 1
12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 3
13.04.2021 Россияне научились обманывать ИТ-систему техосмотра автомобилей 4
23.03.2021 «Яндекс.навигатор» научился предупреждать водителей о разных видах опасных участков 1
22.03.2021 Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая 2
17.02.2021 Пользователям «ВТБ Онлайн» стали доступны уведомления от ФССП и госорганов 1
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 3
04.01.2021 В России создадут онлайн-реестр злостных нарушителей ПДД 3
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 4
18.12.2020 Подключение сервиса электронных заказных писем Почты России доступно через банковское приложение 1
16.12.2020 Edisoft тестирует обмен ЭТрН для X5 Retail Group 2
07.12.2020 Объектные хранилища эволюционируют в сторону микросервисных архитектур 1
07.12.2020 ВТБ запустил вход в интернет-банк по QR-коду 1
02.12.2020 Банк «Русский стандарт» выпустил обновленный мобильный банк RSB Mobile 1
12.11.2020 ВТБ запустил полностью новый мобильный банк 1
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1

Публикаций - 718, упоминаний - 1048

ГИБДД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 109
Yandex - Яндекс 4098 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 20
VK - Mail.ru Group 2482 15
Microsoft Corporation 10997 13
Google LLC 7124 12
Samsung Electronics 5627 8
АйТи 748 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 7
РТЛабс 145 6
Крок 1219 6
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Ланит ГК 1154 5
Vocord - Вокорд 98 5
IBM 3524 5
Merlion - Мерлион 273 5
ГЛОНАСС АО 82 4
Apple Inc - Эппл Рус 7669 4
Telegram Group 702 4
SAP SE 3207 4
Автодория 37 4
Verysell - Верисел 90 3
Neoline - Неолайн 10 3
Oracle Corporation 3331 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Software AG & IDS Scheer 108 3
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 6 3
Hitachi 465 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
NVision Group - Энвижн Груп 544 2
Т-Платформы 272 2
Facebook 3764 2
iCore 45 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 19
Почта России ПАО 1570 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
CyberPlat - КиберПлат 201 8
Русский стандарт Банк 302 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Почта Банк 289 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Альфа-Банк 1122 3
Ингосстрах СПАО 210 3
АльфаСтрахование СГ 207 3
Лидер-инновации 27 3
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 3
Росгосстрах 182 2
Связной ГК 875 2
Visa International 1343 2
МТС банк 254 2
X5 Group 599 2
Балтика - Пивоваренная компания 110 2
Согласие СК 44 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
ИТЭЛМА НПП 15 2
Сотка Высоток 4 2
AliExpress 275 1
Газпром ПАО 518 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 1
Открытие ФК 538 1
Аэрофлот 492 1
Uber Technologies 258 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 1
О2О Delivery club 153 1
X5 Group - Перекресток 203 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 72
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 56
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 9
Правительство РФ 2198 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Президент Российской Федерации 1439 6
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 5
ПФР Департамент информационных технологий 102 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 3
Федеральное казначейство России 766 3
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Счётная палата РФ 459 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
ЛДПР 68 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 13
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
Безопасный город 347 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
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Google Android 10750 74
Apple iOS 5741 72
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 65
Google Play - Google Store - Android Market 2515 28
Microsoft Windows Phone OS 1472 21
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
Apple - App Store 2198 9
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 8
Microsoft Windows 10 6602 8
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 7
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 645 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 5
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
Google Pay - Google Android Pay 297 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
Java - Язык программирования 1166 3
Apple Pay 385 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Symbian OS 755 3
Samsung E - серия телефонов 8 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
ЭЗП - Сервис электронных заказных писем 4 3
Госуслуги - Суперсервисы 14 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 3
ВТБ Онлайн 137 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 3
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Почта Банк Онлайн 18 3
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 3
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 9 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
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Паршин Максим 141 4
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Оганесян Ашот 58 2
Шадаев Максут 384 2
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Опанасенко Всеволод 100 2
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