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Россияне вторые сутки не могут зарегистрировать автомобили. В стране масштабный сбой в инфосистеме ГИБДД

Из-за сбоя в системе «ФИС ГИБДД-М» россияне не могут зарегистрировать транспортные средства. Профильные подразделения МВД России уже занимаются решением проблемы, а в ведомстве пообещали работать в режиме работы до последнего клиента.

Сбой в системе МВД России

В России произошел сбой в федеральной информационной системе ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения) «ФИС ГИБДД-М». В ведомстве просят воздержаться граждан от посещения отделений Госавтоинспекции. В СМИ его называют самым массовым за последние годы.

«В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств. Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», — сказал представитель МВД России.

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Фото: jcomp / Фотобанк Freepik

По данным Mash, раньше аналогичные проблемы появлялись несколько раз в месяц и решалась за несколько часов, то сейчас сбой длится вторые сутки.

Что это за система

«ФИС ГИБДД-М» — федеральная информационная система ГИБДД, интегрированный банк данных с возможностями распределенного хранения и обработки информации обо всех объектах учета ГИБДД, зарегистрированных на всей территории России. Система обеспечивает оперативный доступ к необходимым данным любого пользователя из любой точки страны в режиме реального времени и в соответствии с его уровнем и правами доступа. В составе системы работают такие подсистемы, как «Розыск» (данные о разыскиваемых транспортных средствах», «Документы» (информация о похищенных (утраченных) документах и специальной продукции), «Водитель» (база водительских удостоверений) и т.д.

Как ведомство решает проблему

В ведомстве добавили, что специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции.

«О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно. Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им госуслуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы до последнего клиента», - уточнили в МВД России.

Дмитрий Федонин

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