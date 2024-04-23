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Более 8 тыс. пользователей самокатов «МТС Юрент» в России ежедневно проходят тест на знание ПДД в приложении

Уже 250 тыс. человек прошли тестирование на знание правил дорожного движения в приложении оператора кикшеринга «МТС Юрент». Тестирование в рамках внутренней стратегии компании «Год безопасного самоката» запустили месяц назад. Оно доступно в приложении во всех городах присутствия сервиса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Ежедневно тест проходят более 8 тыс. пользователей сервиса. Четверть из них — из Москвы и Московской области. Около 20% прошедших тестирование — новые пользователи.

Сейчас прохождение теста добровольно, в перспективе планируется сделать его обязательным для новых пользователей. Также пользователи получают пуш о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД. Около 10% прошедших тест зашли на него как раз после такого уведомления.

Тест содержит 10 общих вопросов про правильную и безопасную езду на электросамокатах. Например, можно ли кататься на самокате вдвоем, на какой скорости могут передвигаться самокатчики, как правильно парковать устройства и др.

Внедрение тестирования на ПДД в приложении — часть стратегии «МТС Юрент» по повышению безопасности поездок, как для пользователей сервиса, так и всех участников дорожного движения.

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безопасность

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«МТС Юрент» – оператор шеринговых электросамокатов. Управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 120+ городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн.

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