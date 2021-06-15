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WMS
Warehouse Management System
Система управления складом


15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» 1
08.06.2021 «Корус консалтинг» интегрировала «Фишер» в единое цифровое пространство Fischer Sports GmbH 1
02.06.2021 СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE 3
26.05.2021 Cersanit ускорил поставки керамической продукции в российские торговые сети с помощью 1C:ERP 1
20.05.2021 Corpsoft24 внедрила систему адресного хранения на складе компании «Макита» 1
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации 1
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 1
18.03.2021 Dematic автоматизирует московский распределительный центр «Яндекс.Маркета» 1
15.03.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала склад компании-дистрибутора S3 2
09.03.2021 «Корус консалтинг» поддерживает СУБД на базе Oracle Enterprise 3PL-оператора «ЛогЛаб» 1
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 1
25.01.2021 Российская Orange Business Services анонсировала систему мониторинга физических активов на основе технологии RFID 1
07.12.2020 «Глобус» автоматизирует склады в России, Германии и Чехии на базе SAP 1
26.11.2020 «АНТ технолоджис» интегрировала WMS Logistics Vision Suite с системой маркировки обуви на распределительном центре Metro Group Logistics 1
09.11.2020 IBS внедрила решение по маркировке и прослеживаемости лекарственных препаратов «Акрихин» 2
02.11.2020 «Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус» 1
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» 1
06.08.2020 Navicon внедрила систему маркировки Utrace для российского подразделения Aspen 1
06.07.2020 «Корус консалтинг» развивает ERP-систему «Юнифарм» в России и США 1
06.07.2020 Generix представила новое поколение облачных решений для цепи поставок 1
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля 2
16.03.2020 LogistiX автоматизировала склады пивоваренной компании «Балтика» 3
16.03.2020 Выручка «Корус консалтинга» выросла на 28% до 5,2 млрд рублей 2
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров 1
25.02.2020 ГК «Корус консалтинг» представила облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE 1
13.01.2020 «Стэп лоджик» модернизировал Wi-Fi-инфраструктуру на объектах «Coca-Cola HBC Россия» и «Мултон» 1
18.12.2019 Выручка «Корус консалтинга» от внедрения решений Manhattan Associates выросла на четверть 2
09.12.2019 «Акрон» внедряет информационную систему управления складом 4
28.10.2019 «Корус консалтинг» автоматизирует пункты выдачи «Беру» на базе «1С: Розница» 2
23.10.2019 ГК «Корус консалтинг» внедрила Microsoft Dynamics AX для «Беру» 2
14.08.2019 IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP 1
06.08.2019 ФТО внедрила «1С:ERP» для торговой сети «Бубль гум» 1
15.07.2019 ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом» 2
03.07.2019 Oracle в лидерах магического квадранта Gartner по решениям для управления складами 1
01.07.2019 «АНТ Технолоджис» внедрит WMS Logistics Vision Suite на терминале DPD в России 3
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
06.06.2019 «Первый бит» повысил эффективность складской деятельности LD 5
24.04.2019 Чем умные склады отличаются от простой автоматизации 3
20.02.2019 ФТО автоматизировала процессы управления транспортом «Дикси» 1

Публикаций - 224, упоминаний - 410

WMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3208 16
Columbus - Колумбус 125 13
Microsoft Corporation 11039 10
Корус Консалтинг ГК 805 9
3728 7
ant Technologies - АНТ Технолоджис 41 5
АйТи 749 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 4
Oracle Corporation 3333 4
Manhattan Associates 35 3
Google LLC 7135 3
Navicon - Навикон 197 3
Крок 1219 3
Cisco Systems 2037 3
Yandex - Яндекс 4100 3
IBM 3530 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
VMware 1829 2
ФТО 7 2
Generix Group - Generix Group Vostok - Женерикс Групп 5 2
Atlas Software 10 2
Lenovo Motorola 999 2
Микротест 177 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
ConsID - Консид Технологии 2 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 36 1
Dematic - Дематик 4 1
WorkDay 16 1
Maykor-GMCS 44 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Paessler 5 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Utrace - Ютрэйс 8 1
Монолит-Инфо 32 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
Вертикаль - башенный оператор 43 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Axelot - Акселот 84 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
LogistiX - Логистикс-Тех 43 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
X5 Group 599 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Белый Ветер 52 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Юнифарм - Unipharm 8 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
CF Industries 3 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Global CIO 28 1
Уралсиб Банк 389 1
БЕРГ - BERG 5 1
ТехноНИКОЛЬ 26 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
САНГ 3 1
Победа - Кондитерская фабрика 16 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Аквафор 6 1
EVYAP 3 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
Levi Strauss&Co - Levi’s 6 1
SKL Group 2 1
Лудинг - Luding 7 1
Бубль гум - Сеть детских магазинов 2 1
Yusen Logistics - Юсен Лоджистикс Рус 1 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Liebherr 34 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Hansa - Ханса 59 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 2 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 8
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 4
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 34 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 4
YMS - Yard Management System - Управление складским двором 5 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 479 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
ИТ-аутсорсинг 670 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 81 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
GAMP - Good Automated Manufacturing Practice - стандарт Надлежащая автоматизированная производственная практика 3 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
in-house разработка в компаниях 18 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика 13 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Сенсорный экран - Тачскрин - Touch Screen 41 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 9
Mantis Logistics Vision Suite WMS 21 4
Manhattan SCALE 30 4
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 14 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 268 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 3
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 3
Google Android 10750 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
IBM Cognos BI 141 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 2
Яндекс.Маркет 439 2
SQL - Язык программирования 432 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Корус Консалтинг SaaS WMS Manhattan SCALE 10 2
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System 7 2
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 2
Java - Язык программирования 1169 2
Microsoft Azure 1171 2
Axelot Datareon ESB 11 2
Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud 2 2
Linux OS 4249 2
1С:Розница 55 1
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 1
Oracle Integration Service 1 1
Oracle Inventory Management Cloud 1 1
Oracle SCM Cloud - Oracle Supply Chain Management Cloud 2 1
1С:Управление Холдингом 15 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Utrace Proxy 2 1
Apache HTTP Server 222 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Atlas CRM 1 1
InStock WMS - IsWMS 1 1
Технологии Будущего - NeuroniQ Склад 1 1
Комиссаров Роман 2 2
Балакин Василий 13 2
Исламова Галия 2 2
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 2
Ярошевский Павел 4 2
Вихарев Сергей 12 2
Василенко Павел 2 1
Кислицын Денис 1 1
Харитонов Денис 12 1
Облетников Борис 2 1
Кипайкина Елена 2 1
Бахмутова Анна 1 1
Борисова Светлана 5 1
Шангин Роман 1 1
Демин Иван 4 1
Никитин Иван 2 1
Ващилов Дмитрий 15 1
Перекупко Сергей 1 1
Пересторонин Юрий 8 1
Острик Олег 1 1
Блинов Дмитрий 29 1
Ивицкий Дмитрий 18 1
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Панин Александр 6 1
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Сальников Алексей 1 1
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