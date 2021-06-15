Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WMS
Warehouse Management System
Система управления складом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 224, упоминаний - 410
WMS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Роман 2 2
|Балакин Василий 13 2
|Исламова Галия 2 2
|Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 2
|Ярошевский Павел 4 2
|Вихарев Сергей 12 2
|Василенко Павел 2 1
|Кислицын Денис 1 1
|Харитонов Денис 12 1
|Облетников Борис 2 1
|Кипайкина Елена 2 1
|Бахмутова Анна 1 1
|Борисова Светлана 5 1
|Шангин Роман 1 1
|Демин Иван 4 1
|Никитин Иван 2 1
|Ващилов Дмитрий 15 1
|Перекупко Сергей 1 1
|Пересторонин Юрий 8 1
|Острик Олег 1 1
|Блинов Дмитрий 29 1
|Ивицкий Дмитрий 18 1
|Бибанов Владимир 2 1
|Ланько Егор 6 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Кривошеев Андрей 2 1
|Ефименко Александр 1 1
|Панин Александр 6 1
|Кротов Александр 1 1
|Сальников Алексей 1 1
|Игнаткин Алексей 2 1
|Тимашов Алексей 8 1
|Закревский Алексей 6 1
|Калядин Даниил 2 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Линцова Екатерина 1 1
|Чмырев Андрей 3 1
|Парфенов Алексей 1 1
|Безлюдов Артур 3 1
|Рыбаков Дмитрий 6 1
|CNews Analytics 1988 3
|Gartner 2189 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758910, в очереди разбора - 662600.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758910, в очереди разбора - 662600.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru