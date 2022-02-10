Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Сплит



10.02.2022 На «Яндекс афише» появилась оплата билетов по частям
30.08.2021 «Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику
30.08.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок по частям
09.06.2010 Dantex представила сплит - систему с автоматической очисткой фильтра
21.08.2000 Microchip Technology проведет сплит акций 3-к-2
29.05.2000 На собрании акционеров Nextel был одобрен сплит акций и объявлены планы компании на текущий год
29.12.1999 Акционеры Infosys одобрили сплит акций
23.12.1999 Акции CMGI взлетают на обьявлении сплита 2 к 1
21.12.1999 Котировки Oracle резко растут на новостях о проведении сплита акций в пропорции 2:1
30.11.1999 Magic Software проведет сплит акций

Публикаций - 158, упоминаний - 190

Сплит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3530 12
Samsung Electronics 9667 12
IBM - International Business Machines Corp 9167 9
Элемент ГК - Elementec 25 7
Yandex - Яндекс 5551 7
Lenovo EMC - Iomega 175 2
1С-Битрикс - Bitrix 497 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 1
Apple Inc 11103 1
Tonk - Тонк ГК 44 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
Новые облачные технологии (НОТ) 398 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Meta Platforms - Facebook 4332 1
Seldon - Селдон 17 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 240 1
Nvidia Corp 3203 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Red Hat 1224 1
РМ Нанотех 2 1
Rubius - Рубиус групп 5 1
Числовая механика 10 1
Lycos 276 1
Terra Networks - Terra Lycos 98 1
Константа 41 1
JDSU - JDS Uniphase 218 1
ACCESS PalmSource 81 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
Лазерные системы НПП 3 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 231 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 609 1
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 46 1
Biocad - Биокад 55 1
Т8 НТЦ 67 1
SimbirSoft - СимбирСофт 35 1
Ростех - Азимут 42 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 37 1
Тинькофф кредит брокер 2 1
First Call 239 1
CMGI 130 1
Завод Премиксов №1 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 1
IKEA - ИКЕА 145 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 1
Visa International 1866 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
Георезонанс 2 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 4
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 17
Электротехника - инвертор 33 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 11
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 617 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1833 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 205 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1089 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1480 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4945 1
Google Android 12432 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 5
Microsoft Windows 2000 12612 5
Яндекс ID - Я ID 24 4
Яндекс.Маркет 568 3
Apple iOS 6722 3
Apple iBook - ноутбук 72 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 36 2
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 377 2
Acer Predator 186 1
Яндекс.Плюс 102 1
Реестр добросовестных экспортеров 161 1
LG 75SM99 7892 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 481 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 8 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 1
Яндекс Go 118 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 77 1
Linux OS 8153 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
МТТ YouMagic Softphone 41 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 1
Яндекс.Лавка 140 1
Забанных Антон 12 2
Антонов Михаил 5 1
Исанин Антон 29 1
Леханов Сергей 9 1
Земфира - российская певица 6 1
Япония 12847 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 18
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 8
Азия - Азиатский регион 4633 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 5
Сатурн - Титан (спутник) 424 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Россия - РФ - Российская федерация 121478 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 2
Казахстан - Республика 4750 2
Таиланд - Королевство 720 2
Луна - спутник Земли 1316 2
Нидерланды 3287 2
Испания - Каталония - Барселона 715 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2464 2
Швеция - Королевство 3449 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Испания - Королевство 3594 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 1
Таиланд - Бангкок 75 1
Венгрия - Будапешт 108 1
США - Юта 189 1
США - Калифорния - Сан-Диего 364 1
Малайзия 790 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 339 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 276 1
Италия - Милан 146 1
Чехия - Прага 189 1
Турция - Стамбул 139 1
Швейцария - Женева 321 1
Китай - Пекин - Beijing 913 1
Китай - Шанхай 737 1
Беларусь - Белоруссия 4165 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
Физика - Physics - область естествознания 2423 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 3
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 181 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 2
Ergonomics - Эргономика 1488 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 1
Витамины - Vitamins 40 1
Метан - methanum - болотный газ 341 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 213 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 20 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 34 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5180 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4357 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
AP - Associated Press 1994 1
Forbes - Форбс 623 1
S&P - Standard and Poor’s 480 4
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 1
Thomson Financial - Thomson First Call 206 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще