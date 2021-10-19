Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 649, упоминаний - 858
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лысенко Эдуард 209 29
|Фурсин Алексей 100 26
|Ермолаев Артем 340 24
|Шадаев Максут 384 18
|Четвернин Алексей 651 17
|Бойко Елена 151 17
|Иванов Алексей 76 17
|Горбатько Александр 90 16
|Фомичев Олег 107 14
|Акимов Максим 167 14
|Салбиев Алан 30 12
|Носков Константин 201 12
|Крюков Сергей 26 11
|Селиванов Дмитрий 48 11
|Раков Ярослав 48 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Лопаткин Герман 102 11
|Чамара Денис 57 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Цариковский Федор 31 11
|Чернякова Елена 26 11
|Козлов Александр 54 11
|Власов Сергей 76 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Комар Евгений 20 11
|Попов Сергей 72 11
|Козырев Алексей 270 11
|Левин Леонид 83 11
|Стрельцов Андрей 53 11
|Албычев Александр 74 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Калина Роман 60 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Новиков Павел 67 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Ковнир Евгений 71 11
|CNews Analytics 1988 9
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
|TelecomDaily ИАА 112 1
|IDTechEx 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755086, в очереди разбора - 658776.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru