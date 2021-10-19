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Правительство Москвы


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
14.10.2021 Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 2
07.10.2021 Туристический сервис Russpass представил мобильное приложение 1
06.10.2021 В Москве впервые пройдет познавательная акция «День без турникетов. Дети» 1
05.10.2021 За год в Москве установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi 2
04.10.2021 Технологии оцифровки «Биорг» помогают быстрее получить обратную связь от сотрудников Правительства Москвы 2
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
04.10.2021 Грантовую поддержку Правительства Москвы получат 14 анимационных компаний 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
28.09.2021 Москва вновь стала одним из лидеров рейтинга The World‘s 100 Best Cities 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
17.09.2021 Наталья Сергунина: Более 100 тыс. раз с начала года воспользовались предприниматели поддержкой МБМ 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
08.09.2021 ИБП Huawei Smartli помог «Р-Фарм» увеличить производственные мощности для выпуска вакцины «Спутник V» 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
02.09.2021 Мобильное приложение помогло усилить контроль за вывозом строительных отходов в Москве 1
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» 3
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
26.08.2021 В сентябре предприниматели Москвы смогут подать заявки на антикоронавирусную поддержку на сайте МИК 1
20.08.2021 Онлайн-бизнес, ритейл и ИТ вошли в тройку самых популярных направлений у предпринимателей Москвы 1
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз 3
10.08.2021 В России исследуют частоты для 5G «непригодного» диапазона 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
26.07.2021 У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 3
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 3
20.07.2021 Московский инновационный кластер открывает прием заявок на технологический конкурс 1
14.07.2021 Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
05.07.2021 CityTech-решения стали неотъемлемой частью жизни москвичей 1
05.07.2021 Портал поставщиков начал автоматически определять регион пользователя 1
02.07.2021 В Москве развиваются новые ценностные онлайн-сервисы 2

Публикаций - 649, упоминаний - 858

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 27
Microsoft Corporation 10997 18
Yandex - Яндекс 4098 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 10
Акадо Телеком - Комкор 605 9
Huawei 2723 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
SAP SE 3207 6
Schneider Electric 408 6
ПМСофт 22 5
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 5
Google LLC 7124 5
Ericsson 846 5
Ростелеком Связьинвест 692 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
АйТи 748 4
Samsung Electronics 5627 4
Микрон - Micron 365 4
3726 4
Ланит ГК 1154 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Diasoft - Диасофт 353 3
IBM 3524 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
IBM Европа 7 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Ситилинк - Citilink 190 2
Oracle Corporation 3331 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 21
Газпромбанк - ГПБ 692 18
РЖД - Российские железные дороги 1081 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 13
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 12
Почта России ПАО 1570 11
Альфа-Банк 1122 10
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 10
Аэрофлот 492 10
ПСБ - Промсвязьбанк 613 8
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Уралсиб Банк 389 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
X5 Group 599 6
Открытие ФК 538 5
Газпром нефть 380 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Траско - Trasko 27 5
Мелстон ГК 11 4
Банк Зенит 131 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 4
Норникель - Норильский никель 177 4
ТрансКонтейнер 25 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 3
Совкомбанк ПАО 147 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Геобанк КБ 30 3
Банк Санкт-Петербург 120 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Черкизово ГК 73 3
UBS AG 118 3
О’Кей - Сеть магазинов 60 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 100
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 51
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 36
Правительство РФ 2198 28
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 22
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 17
Федеральное казначейство России 766 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 15
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 13
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 13
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 133 12
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 12
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
МИК - Московский инновационный кластер 51 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Президент Российской Федерации 1439 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 27
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 23
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 22
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
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Apple iOS 5741 22
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Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 7
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Microsoft Windows 10 6602 6
МЭШ - Московская электронная школа 33 4
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 4
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Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 23 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
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Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 3
ВымпелКом - Билайн 5G-сеть 5 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 3
Microsoft Windows 8 1228 2
SQL - Язык программирования 432 2
Linux OS 4236 2
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 2
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ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
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