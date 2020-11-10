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Нефтегазовый сектор экономики Нефтегазодобывающие предприятия нефтегазодобыча нефтяная промышленность
Публикаций - 258, упоминаний - 285
Нефтегазовый сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серова Елена 317 9
|Богачев Игорь 174 6
|Макаров Станислав 116 5
|Бобровников Борис 99 4
|Стрелков Сергей 12 4
|Евтушенко Алексей 31 4
|Сульгин Сергей 45 3
|Парфентьев Алексей 46 3
|Гонтарев Павел 72 3
|Головачев Михаил 17 3
|Демидов Михаил 132 3
|Пантелеев Илья 24 3
|Коптелов Андрей 83 3
|Халяпин Сергей 81 3
|Надеин Андрей 13 3
|Заединов Руслан 45 3
|Осокина Полина 25 3
|Анохин Сергей 42 3
|Волков Максим 26 3
|Зотов Алексей 26 3
|Гринкевич Сергей 8 3
|Попова Мария 139 3
|Прохоров Фёдор 81 3
|Андреев Максим 35 3
|Кругляков Роман 43 2
|Светушкова Наталья 16 2
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 2
|Лебедев Александр 18 2
|Гурко Александр 136 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Казарезов Алексей 5 2
|Опанасенко Всеволод 120 2
|Митрейкин Александр 18 2
|Кирюшин Сергей 66 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
|Путин Владимир 2542 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Кузнецов Сергей 138 2
|Черногоров Андрей 63 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187780, в очереди разбора - 951971.
Создано именных указателей - 84518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru