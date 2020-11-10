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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Нефтегазовый сектор экономики Нефтегазодобывающие предприятия нефтегазодобыча нефтяная промышленность

Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность


10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза»
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий
31.03.2020 «Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор
01.11.2018 «Форсайт» и «Элемент 5 Нефтегаз» договорились о совместном продвижении BI-решений для нефтегазовой отрасли
14.09.2017 SAP откроет лаборатории совместных инноваций в нефтегазе
07.12.2016 «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Техносерв» модернизировали радиорелейную линию связи между Сахалином и материком
19.01.2016 «Сахалинские нефтегазовые технологии» внедряют Directum: завершен первый этап проекта
02.07.2015 «СМП-Нефтегаз» сократила расходы на ГСМ с помощью Omnicomm
07.03.2014 Лидерами нефтегаза станут компании, использующие Big Data
20.08.2013 «Нефтегазовые технологии» внедрили Vitro-CAD
04.03.2009 Круглый стол CNews: «ИКТ в нефтегазовом секторе»
24.06.2008 «Крок» представит передовые решения для нефтегазовой отрасли
19.06.2008 Во что вложится нефтегаз? Мнения ИТ-экспертов
14.03.2008 Круглый стол CNews: ИКТ в нефтегазовом секторе

Публикаций - 258, упоминаний - 285

Нефтегазовый сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 47
Microsoft Corporation 22497 32
Крок - Croc 1616 29
6072 28
Oracle Corporation 6035 28
IBM - International Business Machines Corp 8941 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 16
Intel Corporation 11262 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
Cisco Systems 4720 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 12
Корус Консалтинг ГК 1014 10
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 10
SAP CIS - САП СНГ 821 10
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 10
Цифра ГК 948 9
Softline - Софтлайн 1870 9
Прогноз 957 9
Dell EMC 4736 9
Астерос - Asteros 624 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 7
Nvidia Corp 3118 7
Siemens AG - Siemens Group 2311 7
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 6
Schneider Electric 493 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 6
Google LLC 10352 6
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 6
Citrix Systems 744 6
SAS Institute 854 6
Yandex - Яндекс 5015 6
Accenture plc 810 6
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 5
Газпром ПАО 1008 21
Газпром нефть 439 20
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 19
Роснефть НК 434 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 13
Транснефть 232 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 11
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 8
Открытие ФК 2713 8
BP - British Petroleum 132 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 7
Точка 1820 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
Славнефть НГК 42 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Башнефть ПАО АНК 118 5
Лукойл Информ 87 5
Royal Dutch Shell - Шелл 184 5
Татнефть 182 5
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 34 5
Почта России ПАО 1853 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 5
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 4
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 4
Русагро Группа Компаний 182 4
Северсталь ПАО 308 4
РусГидро ПАО 206 4
Спортмастер 134 4
РВК - Российская венчурная компания 530 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 4
HeadHunter Group - HH Group 423 4
Tesla Motors 285 4
Citi - Citibank - Ситибанк 265 4
Сургутнефтегаз - СНГ 193 4
Walmart - Wal-Mart Stores 361 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 55
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 11
Президент Российской Федерации 3770 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Федеральное казначейство России 1345 8
Правительство РФ 8292 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Правительство Москвы 1640 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 19 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 2
Администрация Президента РФ 904 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Счётная палата РФ 628 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
Союз ПНГО - Союз производителей нефтегазового оборудования 2 2
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
BRASCOM - Бразильская ассоциаци компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 0 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
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Software AG - ARIS Platform 162 6
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 6
Oracle Java - язык программирования 2554 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 5
IBM Maximo Asset Management 11 5
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Apple iOS 6422 5
Microsoft Office 3247 5
Крок - Цифровой рабочий 60 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 5
Oracle Hyperion 171 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 5
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 73 4
Apache Hadoop 356 4
Autodesk AutoCAD 270 4
Microsoft Dynamics 893 4
Nvidia Tesla GPU 132 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 4
Intel x86 - архитектура процессора 1391 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 90 4
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 4
Python - высокоуровневый язык программирования 486 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
Age of Kings 498 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 3
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 8 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 3
Серова Елена 317 9
Богачев Игорь 174 6
Макаров Станислав 116 5
Бобровников Борис 99 4
Стрелков Сергей 12 4
Евтушенко Алексей 31 4
Сульгин Сергей 45 3
Парфентьев Алексей 46 3
Гонтарев Павел 72 3
Головачев Михаил 17 3
Демидов Михаил 132 3
Пантелеев Илья 24 3
Коптелов Андрей 83 3
Халяпин Сергей 81 3
Надеин Андрей 13 3
Заединов Руслан 45 3
Осокина Полина 25 3
Анохин Сергей 42 3
Волков Максим 26 3
Зотов Алексей 26 3
Гринкевич Сергей 8 3
Попова Мария 139 3
Прохоров Фёдор 81 3
Андреев Максим 35 3
Кругляков Роман 43 2
Светушкова Наталья 16 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 2
Лебедев Александр 18 2
Гурко Александр 136 2
Никифоров Николай 1161 2
Казарезов Алексей 5 2
Опанасенко Всеволод 120 2
Митрейкин Александр 18 2
Кирюшин Сергей 66 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Путин Владимир 2542 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Кузнецов Сергей 138 2
Черногоров Андрей 63 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 280
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 76
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 45
Европа 12319 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 20
Казахстан - Республика 4467 15
Германия - Федеративная Республика 8903 14
Азия - Азиатский регион 3803 14
Россия - ПФО - Казань 2085 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Европа Восточная 2927 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Украина 6212 9
Канада 3319 9
Ближний Восток 2549 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 7
Турция - Турецкая республика 1708 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Франция - Французская Республика 5665 6
Африка - Африканский регион 2928 5
Сингапур - Республика 1574 5
Америка Латинская 1413 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 5
Испания - Королевство 2917 5
Земля - планета Солнечной системы 7427 5
Россия - УФО - Тюменская область 838 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
США - Нью-Йорк 2616 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 157
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 114
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 111
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 93
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 73
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 67
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 55
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 37
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 28
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 24
Энергетика 756 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг 2689 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 21
Металлургия - Металлургическая промышленность - День металлурга - третье воскресенье июля 200 21
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 20
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