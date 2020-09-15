Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Информ
Публикаций - 80, упоминаний - 85
Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 6822 3
|Иманов Роман 3 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Шилов Сергей 72 2
|Махонов Александр 31 2
|Нечаев Андрей 21 2
|Чубайс Анатолий 193 1
|Селютин Александр 59 1
|Попова Мария 139 1
|Заварзин Андрей 9 1
|Осорин Максим 6 1
|Созданов Аркадий 1 1
|Баранов Вячеслав 1 1
|Баронов Владимир 1 1
|Соркин Владимир 1 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Открытые системы ИД 155 1
|Компьютерра 38 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4114 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178414, в очереди разбора - 980403.
Создано именных указателей - 72424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178414, в очереди разбора - 980403.
Создано именных указателей - 72424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru