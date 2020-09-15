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Информ



15.09.2020 Россиянин, уволившийся из провайдера, 2 года прослушивал свое бывшее начальство 2
23.03.2020 ИТ-дочка «Газпрома» яростно отстаивает право на бесконтрольные госзакупки 1
24.01.2020 Россиянин за год заработал миллионы на краже паролей и избежал тюрьмы 2
13.05.2019 МВД засекретило техподдержку ИТ-системы, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
26.04.2019 Пойманный ФСБ хакер из атомграда отправлен на год работать дворником 2
01.02.2019 Власти заставляют МВД засекретить техподдержку ИТ-системы, за которую посадили ее создателей и приемщика 1
26.12.2018 «Газпром» отдал 115 млн интегратору ПО SAP, созданному прямо на тендере и принадлежащему парикмахерше 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
19.03.2018 Российский хакер отделался минимальным штрафом за кражу миллионов 3
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли 1
26.05.2017 «РТ-Информ» планирует сэкономить на ИТ-закупках для «Ростеха» 22 млрд рублей 1
24.05.2017 «Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-Информ» и «Вертолётами России» 1
24.05.2017 «РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности 1
12.05.2017 «РТ-Информ» модернизировал магистральные сети передачи данных «Новикомбанка» 1
24.04.2017 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-инфраструктуру «Салюта» 1
19.04.2017 В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей 1
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров? 1
06.04.2017 «РТ-Информ» в 2016 г. увеличил выручку на 35% 1
05.04.2017 «РТ-Информ» переводит предприятия «Ростеха» на сервисную модель 1
27.03.2017 «РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием 1
07.03.2017 «РТ-Информ» оснастил перинатальный центр в Брянске компьютерами 1
07.03.2017 «РТ-Информ» обучает специалистов «Ростеха» закупкам в области ИТ и ИБ 1
01.03.2017 «Ростех» предпочел политике BYOD российскую MDM-систему 1
27.02.2017 УК «Вертолеты России» перешла с Windows на Linux 1
27.02.2017 «РТ-Информ» развернул в «Ростехе» инфраструктуру с использованием ОС Astra Linux 1
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
27.10.2016 «Ростех» совместно с «Ростелекомом» намерен развивать ИТ в промышленности 1
26.10.2016 «РТ-Информ» разработает комплексную методику импортозамещения информационных систем 1
07.10.2016 ИТ-«дочка» «Ростеха» безальтернативно закупила «железо» на 776 млн у строительной компании из-за нехватки времени на конкуренцию 1
27.09.2016 «РТ-Информ» автоматизировал управление ИТ–услугами в «Ростехе» 1
16.09.2016 «РТ-Информ» обеспечил техническое обслуживание PLM-систем «Вертолетов России» 1
09.09.2016 «РТ-Информ» получил аттестат соответствия на ЦОД «Ростеха» 1
29.08.2016 «РТ-Информ» и «Техмаш» оснастили уральские предприятия системой видеосвязи 1
18.07.2016 «Альфа-Информ» разработала «Электронный журнал» на базе Bpium для ТФОМС 1
14.07.2016 «РТ-информ» и Spirit договорились о сотрудничестве 1
06.07.2016 «РТ-Информ» укрепляет информационную безопасность в ИТ-инфраструктуре госкорпорации «Ростех» 1
29.06.2016 «РТ-Информ» разработает систему финансового планирования для госкорпорации «Ростех» 1
24.06.2016 «РТ-Информ» оснастил ОАК и «Туполев» оборудованием «Булат» 1
14.06.2016 «Дочка» «Ростеха» закупает российские серверы у «внучки» «Ростелекома» 1
10.06.2016 В России создали собственную СХД 1

Публикаций - 80, упоминаний - 85

Информ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4522 4
Huawei 3141 4
Mandriva - Mandrake 144 2
Телематические системы 31 2
Информ инжиниринг 2 2
Барс груп 480 2
Ростех - Ростехнологии 2489 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1968 2
НТС - Национальные телематические системы 21 2
Brocade Communications Systems 239 2
СТиС НПО - Специальная техника и связь МВД России 38 2
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 322 2
Cisco Systems 4702 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8256 2
HP Inc. 5268 2
IBM - International Business Machines Corp 8876 2
Red Hat 1169 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 279 2
Microsoft Corporation 22310 2
Oracle Corporation 5975 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 512 1
Открытые технологии 573 1
ИТ-Прогресс 3 1
Huawei-3Com - H-3C 8 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 80 1
РАО ЕЭС - ГВЦ Энергетики 55 1
Армада - РБК софт 700 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8713 1
Meta Platforms - Facebook 4211 1
Инфосистемы Джет 861 1
Check Point Software Technologies 692 1
NVision Group - Энвижн Груп 660 1
Роснефть НК 427 4
Газпром ПАО 944 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 145 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 356 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1137 2
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 40 1
Лукойл Информ 79 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 224 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 282 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 254 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 19 1
Т Плюс - Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 17 1
Ростех - Новикомбанк 35 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2438 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2428 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1882 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10523 3
Президент Российской Федерации 3414 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1699 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 851 2
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 39 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 214 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 616 1
Правительство РФ 7664 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1036 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1297 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9724 10
Сервер - Серверные платформы 7459 10
Website - Вебсайт 6617 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 23256 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 9266 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 39134 4
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4319 4
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 260 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 608 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 9173 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3133 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 5095 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1088 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 4114 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3086 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15285 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции 2106 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4634 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5618 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 2184 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6810 2
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 1277 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1394 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4350 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 56 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9379 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2041 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2397 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1470 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 550 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8251 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 265 1
ИТ-аутсорсинг 874 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4796 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1381 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 410 5
1С:ERP Управление предприятием 252 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1313 3
Linux OS 7576 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 603 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2335 2
МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 31 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 114 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 70 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 515 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1198 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 410 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 25 1
Исанин Антон 6822 3
Иманов Роман 3 2
Нащекин Алексей 111 2
Шилов Сергей 72 2
Махонов Александр 31 2
Нечаев Андрей 21 2
Чубайс Анатолий 193 1
Селютин Александр 59 1
Попова Мария 139 1
Заварзин Андрей 9 1
Осорин Максим 6 1
Созданов Аркадий 1 1
Баранов Вячеслав 1 1
Баронов Владимир 1 1
Соркин Владимир 1 1
Ершова Элеонора 64 1
Россия - Российская федерация - РФ 105370 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32964 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1035 4
Того - Тоголезская Республика 25395 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 64 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 693 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1176 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1003 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1196 1
Германия - Федеративная Республика 8570 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2135 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1973 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1530 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5276 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13006 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 439 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 338 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1175 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 625 1
Россия - ПФО - Пензенская область 470 1
Россия - СФО - Кемеровская область 671 1
Россия - УФО - Челябинская область 918 1
Россия - ПФО - Саратовская область 560 1
Россия - СФО - Омская область 508 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 383 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 982 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 908 1
Россия - ПФО - Казань 2026 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 917 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 977 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2338 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1960 3
Мошенничество - Махинации 1451 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 13059 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1598 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1011 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1115 2
СИЗО - Следственный изолятор 96 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5281 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9506 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1432 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 12798 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 25 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3823 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3034 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2401 1
Открытые системы ИД 155 1
Компьютерра 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3176 1
500 Startups 2625 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4114 2
РИФ - Российский Интернет Форум 44 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2929 1
100+ Forum Russia 5850 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178414, в очереди разбора - 980403.
Создано именных указателей - 72424.
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