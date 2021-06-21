Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аутсорсинг
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 100
Аутсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Залманов Андрей 29 7
|Исанин Антон 28 5
|Теличева Наталья 125 5
|Михалев Евгений 40 4
|Козлов Иван 21 4
|Савенков Виталий 4 4
|Сенаторов Виталий 6 3
|Кушнир Леонид 16 3
|Крестьянова Татьяна 14 3
|Галкин Николай 15 3
|Колесников Юрий 9 3
|Бычков Александр 39 2
|Андрианов Павел 31 2
|Иванов Сергей 171 2
|Яковлев Александр 21 2
|Айвазов Армен 449 2
|Македонский Сергей 29 2
|Минасян Георгий 4 2
|Ефаров Юрий 5 2
|Садеков Марат 3 2
|Барашов Андрей 3 2
|Антонов Андрей 16 2
|Глазков Александр 57 1
|Карпов Иван 41 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Батай Илья 14 1
|Краснов Александр 48 1
|Филатов Петр 2 1
|Куликов Александр 16 1
|Фридберг Николай 1 1
|Родионов Дмитрий 20 1
|Халматов Максим 45 1
|Абуталимов Заур 3 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Воронков Михаил 5 1
|Лукьянов Михаил 6 1
|Халяпин Сергей 77 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|CNews Analytics 1990 4
|Forrester Research 386 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|Markswebb 21 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763563, в очереди разбора - 667250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763563, в очереди разбора - 667250.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru