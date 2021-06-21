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Аутсорсинг


21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
12.11.2020 CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 2
31.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
22.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября 1
11.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
03.03.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
26.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
11.02.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
22.01.2020 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта 1
28.11.2019 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 1
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
13.03.2019 Российский аутсорсинг ждет смены поколения ИТ-руководителей 1
29.10.2018 IBS расскажет о цифровых платформах и будущем ИТ-аутсорсинга на CNews Forum 2018 1
02.07.2018 Банки превращаются в сервисные компании 1
11.10.2017 Реальность против домыслов: какие факторы позволят состояться импортозамещению системного ПО 1
25.04.2017 Как стать цифровым ритейлером и не разориться 1
30.03.2017 Брак по расчету: что толкает бизнес на ИТ-аутсорсинг 1
13.02.2017 «Д2 страхование» переходит на платформу «ЦФТ-Страховая компания»: завершен первый этап 1
07.11.2016 Mascotte доверила Ventra IT Solutions обслуживание региональной инфраструктуры 1
23.08.2016 Ventra IT Solutions займется техсопровождением региональных представительств Metlife 1
14.03.2016 «Инфосистемы Джет» поддерживают рабочие места пользователей в группе «Черкизово» 1
20.01.2016 Fix Price расширила контракт с Maykor на техподдержку ПО и оборудования магазинов сети 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк» 1
01.10.2015 Оцифровка данных: как проститься с бумажными документами 1
23.07.2015 Аутсорсинг позволит ИТ-ресурсам ОПК сфокусироваться на стратегических задачах 1
27.04.2015 На аутсорсинг можно отдать все, кроме управления компанией 7
20.02.2015 ИТ-стратегия 2015: все инструменты есть, настало время их использовать 1
18.12.2014 Uranium One Holding передал управление печатью на аутсорсинг в Ricoh 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
20.11.2014 КРОК: Переход на аутсорсинг должен быть стратегическим решением 1
31.10.2014 Сколько стоит интернет-банкинг? 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
28.03.2014 Фонд «Сколково»: Аутсорсинг делает нас гибкими 1

Публикаций - 84, упоминаний - 100

Аутсорсинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 485 3
Microsoft Corporation 11095 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Selectel - Селектел 137 3
АйТи 752 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Google LLC 7154 2
Ventra IT Solutions 4 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
SearchInform - Серчинформ 181 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
PM Expert 82 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Verysell - Верисел 91 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Сонет 17 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
OpenText 160 1
Микротест 177 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
Nvidia Corp 2024 1
Oracle Solution Engineering 4 1
A1qa - Технологии качества 7 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 1
Afiniti 3 1
ITERBI - Айтерби 9 1
Veneta System - Венета Систем - Clever bros Клевер Бразерс 10 1
Mirantis - Мирантис 21 1
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 1
Oberon - Оберон 40 1
VMware 1829 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Veeam Software 250 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Citrix Systems 571 1
Открытие ФК 538 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
РесурсТранс 16 5
АльфаСтрахование СГ 208 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Альфа-Капитал УК 45 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
Альфа-Банк 1125 3
Уралсиб Банк 389 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Геобанк КБ 30 2
Май - Российская торговая компания 49 2
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
ItellaNLC - Ителла 5 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
ЕС-лизинг 13 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Квадра ПАО 7 1
X5 Group 599 1
Самолёт ГК 14 1
Право.ру 5 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ак Барс Банк 173 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Volvo Cars 155 1
Почта России ПАО 1574 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 12
ИТ-аутсорсинг 670 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
ИТ-аудит 75 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
3D-печать 135 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 10 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1253 1
МФУ - Многофункциональное устройство 587 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
Microsoft Office 1942 2
Microsoft Exchange 682 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Citrix Analytics 4 1
НМСПК - Новая международная система платежных карт БРИКС+ 1 1
Jenkins 22 1
React - JavaScript фреймворк 24 1
Microsoft Lync 272 1
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 1
Citrix Gateway 6 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Citrix SD-WAN 10 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 13 1
Samsung Knox 82 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Linux OS 4260 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Залманов Андрей 29 7
Исанин Антон 28 5
Теличева Наталья 125 5
Михалев Евгений 40 4
Козлов Иван 21 4
Савенков Виталий 4 4
Сенаторов Виталий 6 3
Кушнир Леонид 16 3
Крестьянова Татьяна 14 3
Галкин Николай 15 3
Колесников Юрий 9 3
Бычков Александр 39 2
Андрианов Павел 31 2
Иванов Сергей 171 2
Яковлев Александр 21 2
Айвазов Армен 449 2
Македонский Сергей 29 2
Минасян Георгий 4 2
Ефаров Юрий 5 2
Садеков Марат 3 2
Барашов Андрей 3 2
Антонов Андрей 16 2
Глазков Александр 57 1
Карпов Иван 41 1
Кузнецов Сергей 82 1
Путятинский Сергей 53 1
Батай Илья 14 1
Краснов Александр 48 1
Филатов Петр 2 1
Куликов Александр 16 1
Фридберг Николай 1 1
Родионов Дмитрий 20 1
Халматов Максим 45 1
Абуталимов Заур 3 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Нестеров Алексей 79 1
Воронков Михаил 5 1
Лукьянов Михаил 6 1
Халяпин Сергей 77 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Европа 3759 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Казахстан - Республика 2632 4
Восточная Европа 1679 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Украина 3372 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Европа Западная 614 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Япония 2788 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - Калининградская область 538 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - Сочи 912 1
Россия - Тульская область 752 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
CNews Analytics 1990 4
Forrester Research 386 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Markswebb 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews FORUM Кейсы 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763563, в очереди разбора - 667250.
Создано именных указателей - 46354.
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