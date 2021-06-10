Индексная книга CNews*
WFM Workforce Management Планирование рабочего времени Time Management
Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002.
Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002.
Публикаций - 117, упоминаний - 178
WFM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Андрей 42 7
|Морозов Вячеслав 15 5
|Шеходанов Дмитрий 7 4
|Бекетов Вячеслав 3 3
|Саушкин Олег 31 3
|Черешнев Михаил 10 3
|Гольцов Александр 62 2
|Тарантасов Геннадий 9 2
|Конозаков Павел 4 2
|Малеева Наталья 5 2
|Крохин Дмитрий 2 2
|Энгельгардт Михаил 2 2
|Смирнова Наталья 10 2
|Рябов Максим 8 2
|Стрелова Ольга 35 2
|Садовский Алексей 11 2
|Кузнецов Сергей 138 2
|Аз-Зари Хусейн 23 2
|Добжинский Виталий 3 2
|Гуцериев Михаил 110 2
|Щуров Алексей 9 2
|Беляев Роман 3 2
|Винников Максим 1 1
|Богаченко Александр 9 1
|Низамов Максим 2 1
|Румянцев Антон 47 1
|Андреев Владимир 83 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Реймер Денис 54 1
|Захир Максим 22 1
|Гегамов Николай 18 1
|Мотовилов Олег 63 1
|Реутский Александр 1 1
|Кузнецова Анна 13 1
|Садовенко Илья 63 1
|Богачев Игорь 174 1
|Лапшин Алексей 14 1
|Коптелов Андрей 83 1
|Носов Игорь 13 1
|Марчева Ирина 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|23ABC News 152 2
|РИА Новости 766 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207234, в очереди разбора - 906046.
Создано именных указателей - 101074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1207234, в очереди разбора - 906046.
Создано именных указателей - 101074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.