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WFM Workforce Management Планирование рабочего времени Time Management


Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002. Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002.
Эрик Булатов. «Хотелось засветло, ну, не успелось». 2002.


10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра
02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM
30.07.2020 Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen
24.09.2019 «Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM
28.02.2019 Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта»
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит»
25.05.2017 Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM
25.05.2017 Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC
15.11.2016 Система OptiSystems Workforce Management Retail будет интегрирована с платформой «Оптимум»
11.03.2016 Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management
15.06.2015 В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management
19.02.2015 «Телеком-Экспресс» оптимизирует персонал
14.01.2015 «Астерос» автоматизировал управление персоналом банка «Тинькофф Кредитные Системы»
18.03.2014 Teleopti и «Белтел» внедрили систему управления персоналом в СТД «Петрович»
24.12.2012 Infor выпустила новое поколение решения Workforce Management
02.12.2011 Infor представила новую версию решения для управления персоналом Infor10 WFM (Workbrain)
13.11.2010 Infor обновила решение по управлению персоналом WFM Workbrain до версии 5.1
18.03.2008 VERINT Workforce Management внедрили в российском аутсорсинговом call-центре
26.04.2006 Workforce Management: ПО для оптимизации работы контакт-центров

Публикаций - 117, упоминаний - 178

WFM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 461 23
Genesys 198 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 11
SAP SE 4595 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Cisco Systems 4720 7
Крок - Croc 1616 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
Verme - Верме 14 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 6
Infor 196 5
Корус Консалтинг ГК 1014 5
Oracle Corporation 6035 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Beltel - Белтел 131 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 4
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 5 4
AMT Group - АМТ-Груп 272 4
Huawei 3222 4
Microsoft Corporation 22497 4
Verint 26 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Dell EMC 4736 3
Прогноз 957 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 205 3
6072 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 163 3
timebook - таймбук 6 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Inventive Retail Group 64 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 561 2
Рексофт - Reksoft 334 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 8
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 36 6
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 4
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 25 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 45 2
Открытие ФК - Росгосстрах 266 2
Почта России ПАО 1853 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 2
Альфа-Банк 1476 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
Askona Life Group - Аскона 75 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 2
РСХБ - Россельхозбанк 228 2
Спортмастер 134 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 2
Новард Эконика - Женская обувная сеть 20 2
Связной ГК 1190 2
Ингосстрах СПАО 301 2
Дикси - Сеть магазинов 108 2
OTP Group - ОТП Банк 157 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
X5 Group 709 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 50 1
Genpact 5 1
IKEA - ИКЕА 124 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 27 1
Yves Rocher - Ив Роше 33 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Новард УК - Novard 71 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Федеральное казначейство России 1345 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Правительство Москвы 1640 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 4 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 89 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 52
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 15
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 15
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 11
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 10
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 3184 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
WFO - Workforce Optimization - пакет оптимизации рабочей силы 20 6
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 273 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 5
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 288 4
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7701 4
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 144 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1246 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 4
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 114 13
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 14 13
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 6 5
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 66 4
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 3
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 13 3
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 17 3
Ланит - Норбит - ABC Solutions - Goodt Time - GoodTime Media - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 6 3
Rakuten Viber 491 2
Avaya Aura Experience Portal 10 2
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 13 2
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 2
BASIS.WFM - BASIS Workforce Management 2 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Microsoft SharePoint Server 600 2
Genesys Outbound Voice - Genesys Outbound Predictive - Genesys Outbound Engagement - Genesys Outbound IVR 0 2
Microsoft Office 3247 2
Яндекс.Расписания 255 2
Google Android 11959 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 110 2
Genesys Routing - Genesys Predictive Routing 1 1
Avaya Proactive Outreach Manager 7 1
Genesys iWD - Genesys intelligent Workload Distribution - Genesys iCFD - Genesys intelligent Customer Front Door 0 1
Oracle Retail 57 1
Genesys Social Engagement - Genesys Social Media 0 1
Genesys Email - Genesys eServices 0 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 15 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
Avaya Callback Assist 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 1
ClickSoftware Workforce Management 2 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 31 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 29 1
Oracle Siebel CRM 209 1
Avaya Workspaces 2 1
Avaya Contact Recording Advanced - Avaya Contact Recorder 2 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 10 1
Verint WFO - Impact 360 Workforce Optimization 6 1
Т1 EasyTax 1 1
Зайцев Андрей 42 7
Морозов Вячеслав 15 5
Шеходанов Дмитрий 7 4
Бекетов Вячеслав 3 3
Саушкин Олег 31 3
Черешнев Михаил 10 3
Гольцов Александр 62 2
Тарантасов Геннадий 9 2
Конозаков Павел 4 2
Малеева Наталья 5 2
Крохин Дмитрий 2 2
Энгельгардт Михаил 2 2
Смирнова Наталья 10 2
Рябов Максим 8 2
Стрелова Ольга 35 2
Садовский Алексей 11 2
Кузнецов Сергей 138 2
Аз-Зари Хусейн 23 2
Добжинский Виталий 3 2
Гуцериев Михаил 110 2
Щуров Алексей 9 2
Беляев Роман 3 2
Винников Максим 1 1
Богаченко Александр 9 1
Низамов Максим 2 1
Румянцев Антон 47 1
Андреев Владимир 83 1
Свиридов Владимир 10 1
Реймер Денис 54 1
Захир Максим 22 1
Гегамов Николай 18 1
Мотовилов Олег 63 1
Реутский Александр 1 1
Кузнецова Анна 13 1
Садовенко Илья 63 1
Богачев Игорь 174 1
Лапшин Алексей 14 1
Коптелов Андрей 83 1
Носов Игорь 13 1
Марчева Ирина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 69
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Европа 12319 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Америка Северная 2650 4
Украина 6212 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 299 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 249 2
Украина - Киев 916 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 2
Россия - ДФО - Магаданская область 309 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Россия - ДФО - Амурская область 502 2
Россия - Сибирь 1579 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Америка 2011 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 2
Австрия - Вена 231 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 289 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 127 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 1
Беларусь - Белоруссия 3525 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 40
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
ФОТ - Фонд оплаты труда 74 7
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Экономический эффект 694 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 102 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 231 1
Проектный офис - Project Office 296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
23ABC News 152 2
РИА Новости 766 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 3
Forrester Research 810 2
500 Startups 4742 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Fortune Global 500 280 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Markets&Markets Research 97 1
Aragon Research 5 1
Mordor Intelligence 15 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Fortune Global 100 138 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Gartner - AMR Research 48 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 125 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
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Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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