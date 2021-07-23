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WFM
Workforce Management
Планирование рабочего времени


23.07.2021 «Сберсервис» внедрил ИТ-систему ресурсного планирования Goodt Time 1
10.06.2021 «Корус консалтинг» создала WFM-решение для SOKOLOV 1
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya 1
26.05.2021 «Мтех» инвестировала в проект Mind&Machine 2
16.04.2021 Райффайзенбанк внедрил Naumen WFM для управления нагрузкой контакт-центра 6
29.03.2021 МТС будет хранить в облаке биометрические данные сотрудников российских розничных сетей 2
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 2
16.11.2020 Завершается прием заявок на онлайн-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября 1
10.11.2020 ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября 1
02.11.2020 В «Пятерочке» стартовал второй этап пилота интеллектуальной системы Goodt Time для планирования смен сотрудников 4
30.10.2020 Вебинар CNews «Факторы успешного выбора контакт-центра» состоится 18 ноября 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 4
30.07.2020 Газпромбанк научился прогнозировать и управлять рабочей нагрузкой сотрудников благодаря технологиям Naumen 1
25.05.2020 «Пятерочка» пилотирует интеллектуальную систему для планирования смен сотрудников 3
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
24.09.2019 «Ингосстрах» оптимизировал управление нагрузкой контактных центров на базе Naumen WFM 3
06.06.2019 ИТ-кластер Нижегородской области представил ключевые ИТ-проекты на ПМЭФ 2
28.02.2019 Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ» 2
21.12.2018 «Ситилинк» перевел контакт-центр на омниканальную платформу от Genesys 1
07.09.2018 МТС повышает скорость обслуживания в салонах собственным решением на основе больших данных 2
13.07.2018 «Эльдорадо» будет планировать графики продавцов с помощью решения Verme 1
18.06.2018 Резидент «Сколково» поможет «Ашану» в управлении персоналом 1
02.04.2018 Выручка Maykor по итогам 2017 года выросла на 8% 1
19.02.2018 «М.Видео» внедряет российское ПО для планирования рабочих графиков сотрудников 1
07.02.2018 «ОТП Банк» выбрал российскую Naumen для модернизации контактного центра 1
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool 2
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта» 3
30.10.2017 Дочка «Ланита» внедрила технологию планирования персонала в торговом холдинге 1
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра 3
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит» 2
11.07.2017 Orange Business Services переводит контакт-центры своих клиентов на платформу Genesys 1
25.05.2017 Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM 4
25.05.2017 Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM 3
25.05.2017 Lanit Ventures инвестировал в ZOZO 3
22.03.2017 «Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC 2
06.02.2017 SoftBCom Berlin GmbH будет продавать в Европе контакт-центры Naumen 1
17.01.2017 Управление рабочей нагрузкой: автоматизация дает измеримый результат 3
19.12.2016 Naumen заняла 1 место по количеству внедрений в российском сегменте аутсорсинговых контакт-центров 1
07.11.2016 Дальневосточный филиал «Ростелекома» заработал ₽50 млн благодаря новой CRM 1

Публикаций - 82, упоминаний - 153

WFM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 6
Ланит ГК 1159 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Крок 1221 5
Genesys 144 5
Naumen - Наумен 342 5
Cisco Systems 2049 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Verme - Верме 14 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
Microsoft Corporation 11127 3
IBM 3551 3
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 2 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Астерос - Asteros 531 2
timebook - таймбук 6 2
ABC Solutions - Эй Би Си Солюшенс 4 2
Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 23 2
OpenText 160 1
Flexera Software 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Comindware - Колловэар 51 1
Долина Кулибина 1 1
Pegasystems 29 1
Астра Пейдж - Astra Page 2 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Maykor-GMCS 44 1
Maykor-BTE 16 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Appian Corporation 7 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Tibco Software 29 1
Kofax 28 1
ClickSoftware Technologies 8 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Oracle Corporation 3356 1
Корус Консалтинг ГК 807 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Дикси - Сеть магазинов 79 2
Ингосстрах СПАО 210 2
X5 Group 599 2
Uber 257 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Сбербанк страхование 47 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Сетелем Банк 25 1
Мираторг 12 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
Лудинг - Luding 7 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
СДЭК - CDEK 6 1
Genpact 4 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Uber Technologies 258 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
iWD - intelligent Workload Distribution - системы интеллектуального распределения рабочей нагрузки 2 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 267 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 3
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
BASIS.WFM - BASIS Workforce Management 2 2
Naumen Contact Center 71 2
Avaya Aura Experience Portal 9 2
ABC Solutions Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 5 2
Genesys Customer Experience 9 2
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 10 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 1
Онланта ClearFuture RightWay 6 1
Naumen Inventory 4 1
Genesys PureEngage 7 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 3 1
Avaya Breeze 11 1
Avaya Orchestration Designer 2 1
Avaya Customer Feedback 2 1
Avaya Quality Monitoring 1 1
Avaya Contact Recording Advanced - Avaya Contact Recorder 2 1
Avaya Workspaces 1 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
ClickSoftware Workforce Management 2 1
Google Android 10751 1
Rakuten Viber 429 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
SQL - Язык программирования 434 1
Terrasoft Creatio 44 1
SAP SuccessFactors 110 1
Naumen Service Desk 103 1
НКТ - Р7-Офис 73 1
OFD.RU Ferma 8 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Apple iOS 5742 1
HiBrain - Нижегородская платформа подготовки и трудоустройства IT и Digital специалистов 1 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 1
SAP Ariba 71 1
Теличева Наталья 125 3
Морозов Вячеслав 14 3
Шеходанов Дмитрий 7 2
Камитов Александр 2 2
Малеева Наталья 5 2
Гуцериев Михаил 107 2
Крохин Дмитрий 2 2
Зайцев Андрей 39 2
Мухарьямов Марат 3 1
Захарова Лидия 1 1
Соколюк Валерий 26 1
Ермаков Антон 2 1
Арефьев Дмитрий 3 1
Горбатовский Станислав 15 1
Горин Родион 1 1
Ройтенберг Марк 13 1
Фокин Денис 5 1
Низамов Максим 2 1
Сапельников Сергей 100 1
Галеев Роман 2 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Чудаев Георгий 2 1
Левиков Антон 68 1
Бекетов Вячеслав 3 1
Поляков Виталий 2 1
Разгуляев Валерий 18 1
Муравлев Александр 15 1
Саушкин Олег 25 1
Староверов Денис 14 1
Садовский Алексей 10 1
Щуров Алексей 8 1
Карев Алексей 1 1
Коптелов Андрей 74 1
Лапшин Алексей 13 1
Кузнецов Сергей 82 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Румянцев Антон 46 1
Андреев Владимир 66 1
Свиридов Владимир 10 1
Реймер Денис 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Европа 3774 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Курск 232 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Украина 3378 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Япония 2802 1
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Европа Западная 616 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Иркутск 468 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - Тюмень 497 1
Россия - Красноярск 851 1
Канада 1307 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Америка 464 1
Индия - Республика 2175 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Экономический эффект 20 1
ящик Пандоры 31 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2194 2
Markets&Markets Research 78 1
Mordor Intelligence 8 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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