Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
WFM
Workforce Management
Планирование рабочего времени
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 153
WFM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Теличева Наталья 125 3
|Морозов Вячеслав 14 3
|Шеходанов Дмитрий 7 2
|Камитов Александр 2 2
|Малеева Наталья 5 2
|Гуцериев Михаил 107 2
|Крохин Дмитрий 2 2
|Зайцев Андрей 39 2
|Мухарьямов Марат 3 1
|Захарова Лидия 1 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Ермаков Антон 2 1
|Арефьев Дмитрий 3 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Горин Родион 1 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Фокин Денис 5 1
|Низамов Максим 2 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Галеев Роман 2 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Чудаев Георгий 2 1
|Левиков Антон 68 1
|Бекетов Вячеслав 3 1
|Поляков Виталий 2 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Муравлев Александр 15 1
|Саушкин Олег 25 1
|Староверов Денис 14 1
|Садовский Алексей 10 1
|Щуров Алексей 8 1
|Карев Алексей 1 1
|Коптелов Андрей 74 1
|Лапшин Алексей 13 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Румянцев Антон 46 1
|Андреев Владимир 66 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Реймер Денис 49 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2194 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Mordor Intelligence 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765306, в очереди разбора - 668994.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765306, в очереди разбора - 668994.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru