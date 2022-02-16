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UC Unified communications Унифицированные коммуникации Интегрированные коммуникации


 

 

Алексей Лагутин, Руководитель проектного внедрения, Mango Office "Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications"  на конференции CNews "Облачные технологии 2022" 17 февраля 2022 года

 

 


16.02.2022 Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications
09.07.2015 Dell выпустила новую версию Unified Communications Command Suite
25.05.2015 Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business
12.11.2013 Unified Communications: новый виток развития коммуникаций
22.06.2011 Tieto запустила облачную услугу Unified Communications as a Service
10.02.2011 С 22 по 23 марта в Москве пройдёт Unified Communications Forum ∙ 2011
27.05.2010 Крупнейшие вендоры решат проблему интероперабельности Unified Communications
16.03.2010 Tieto + Microsoft: услуги сетевой интеграции Unified Communications для телеком-компаний
19.03.2008 Microsoft и Nortel выпустили новые решения в области Unified Communications
05.03.2007 Cisco представила новую систему унифицированных коммуникаций
26.09.2001 3Com анонсировала унифицированное решение сетевой телефонии

Публикаций - 571, упоминаний - 584

UC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4720 73
Microsoft Corporation 22497 28
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 19
Ростех - Ростехнологии 2532 18
Intel Corporation 11262 15
Huawei 3222 14
Polycom - Поликом Россия 378 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
Nortel Networks 1287 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 12
Крок - Croc 1616 12
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Dell EMC 4736 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
VK - Mail.ru Group 3057 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
AMT Group - АМТ-Груп 272 6
VMware 2025 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
HP - Hewlett-Packard 3567 4
Google LLC 10352 4
Программный продукт ГК 3960 4
Siemens AG - Siemens Group 2311 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 4
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 4
Poly - Plantronics 102 4
HP Inc. 5313 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 205 4
Samsung Electronics 9333 3
Барс груп 499 3
Logitech 394 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 561 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Газпром ПАО 1008 3
Ростех - Вертолеты России 149 2
Альфа-Банк 1476 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 2
Роснефть НК 434 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 24 1
Societe Generale - Росбанк 438 1
Societe Generale Group 68 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Совкомбанк ПАО 171 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
ВТБ Лизинг 47 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 36 1
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
Ростех - Вертолеты России - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 20 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 15 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 30 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 14 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 15 1
Точка 1820 1
ЦИАН - CIAN 62 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 1
LinkedIn 558 1
Ингосстрах СПАО 301 1
Альтернатива Капитал 7 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 92 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 105 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 1
Еврохим МХК 75 1
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 1
ПромСвязьКапитал 75 1
Hyundai Motor 316 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 14
Правительство РФ 8292 12
Президент Российской Федерации 3770 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 56 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска 1 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 57 1
Администрация Президента РФ 904 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 16
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 9
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 2
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VAD - Value Added Distribution 50 2
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 1
КПД - Коэффициент полезного действия 245 1
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
Экономический эффект 694 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 5 1
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