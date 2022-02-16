Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UC Unified communications Унифицированные коммуникации Интегрированные коммуникации
Алексей Лагутин, Руководитель проектного внедрения, Mango Office "Вызов 2022: Телеком Vs Unified Communications" на конференции CNews "Облачные технологии 2022" 17 февраля 2022 года
Публикаций - 571, упоминаний - 584
UC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бургов Владимир 12 2
|Васильев Евгений 110 2
|Лебедев Георгий 50 2
|Школьников Николай 26 2
|Галактионова Инесса 49 2
|Степанов Антон 57 2
|Козловский Андрей 11 2
|Пивоваров Владимир 8 1
|Малышев Игорь 16 1
|Притула Павел 33 1
|Lazar Irwin - Лазар Ирвин 2 1
|Wilson Samuel - Уилсон Самуэль 1 1
|Ларин Кирилл 4 1
|Санадзе Георгий 16 1
|Шумовский Иван 7 1
|Члек Сергей 13 1
|Карпенко Владимир 4 1
|Шифрин Михаил 7 1
|Симонов Алексей 3 1
|Кочергин Михаил 5 1
|Никифоров Михаил 16 1
|Vesala Matti - Весала Матти 1 1
|Воронин Алексей 15 1
|Горошилов Виктор 4 1
|Марков Михаил 5 1
|Колюнов Дмитрий 5 1
|Патрушев Николай 21 1
|Липский Денис 3 1
|Кузяев Андрей 63 1
|Vanhommerig Jos - Ванхоммериг Йос 1 1
|Давыдова Людмила 1 1
|Парошин Дмитрий 1 1
|Назаров Алексей 69 1
|Hook Chris - Хук Крис 1 1
|Stevens Rick - Стивенс Рик 2 1
|Корчагина Екатерина 1 1
|Мамаев Максим 7 1
|Михайлова Ольга 2 1
|Саушкин Олег 31 1
|Леонов Владимир 17 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
|heise online - heise security 117 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru