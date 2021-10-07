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07.10.2021 Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе 1
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций 1
22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
22.09.2021 ЭЛАР автоматизировал процессы обработки соглашений, поступающих в РФФИ 1
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 1
15.09.2021 ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками 1
14.09.2021 Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками 1
14.09.2021 Canon представляет PRISMAprepare Go — облачное приложение для автоматизации рабочих процессов в небольших типографиях 1
13.09.2021 TalentTech создал новую платформу для управления HR-исследованиями 1
10.09.2021 ТМК роботизировала обработку финансовых документов 1
06.09.2021 Xerox представила новые сканеры W110/W130 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
01.09.2021 Минпромторг переводит свой документооборот с Windows на Linux 1
27.07.2021 «Почта России» вступила в войну с бумажными письмами. Она переводит их в цифру и отправляет по e-mail 1
21.07.2021 Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап 1
30.06.2021 В «Одноклассниках» появился сервис конвертации текста для людей с дислексией 1
25.06.2021 Робот Panasonic научит заново ходить 1
09.06.2021 Хакеры научились подменять содержимое защищенных PDF-документов, не нарушая цифровой подписи 5
02.06.2021 Onyx Boox Lomonosov – ридер для чтения технической и учебной литературы 2
19.05.2021 «Р7-Офис» запускает ЭЦП в редакторах 1
12.05.2021 В приложении «Моя Москва» появилась история платежей 1
27.04.2021 Abbyy создает экосистему для работы с документами на любых устройствах 3
26.04.2021 «Сбер» запустил платформу виртуальных персонажей Visper 2
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
21.04.2021 В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами 1
20.04.2021 «Диасофт» завершила проект по внедрению конструктора отчетов и печатных форм для СК «Согласие» 1
20.04.2021 Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн 1
15.04.2021 Adobe Acrobat Pro стал доступен со скидкой и бесплатным пробным периодом 8
15.04.2021 В новую версию Solar appScreener 3.9 вошла поддержка языка Dart 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
30.03.2021 Hancom Group запускает текстовый редактор с возможностью редактирования PDF-файлов 2
25.03.2021 Переход на цифровизацию с KYOCERA: как упростить и оптимизировать электронный документооборот 1
10.03.2021 Corel представила новую линейку продуктов CorelDRAW 2021 1
18.02.2021 В Санкт-Петербурге создали демо-зону B2B-техники Apple, Lenovo и Samsung 1
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
20.01.2021 Abbyy FineScanner AI позволит найти документ в галерее смартфона и подготовить его к печати 1
13.01.2021 Российских врачей избавили от бумажных документов 1
06.01.2021 Microsoft начинает массовое истребление популярных приложений и сервисов под Windows 10 2

Публикаций - 1001, упоминаний - 1418

PDF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 93
Google LLC 7135 28
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 27
Apple Inc - Эппл Рус 7685 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 15
Abbyy 793 14
Samsung Electronics 5641 13
Yandex - Яндекс 4100 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 13
SAP SE 3208 12
SEC Consult Services 929 11
3728 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
ESET 989 10
Canon 554 9
Prology 39 8
IBM 3530 7
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 7
АйТи 749 6
Lenovo Group 1636 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Directum - Директум 645 5
Adobe Systems 805 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 5
HP Inc. 2901 5
Ланит ГК 1155 4
OpenText 160 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Rambler Group - Рамблер ГК 484 4
InfoWatch - Инфовотч 603 4
Oracle Corporation 3333 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Xerox 512 4
GitHub 412 3
Telegram Group 702 3
Facebook 3765 3
Xiaomi 904 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 130 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 16
Альфа-Банк 1123 9
Открытие ФК 538 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
АльфаСтрахование СГ 207 4
Почта России ПАО 1570 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
X5 Group 599 3
Транснефть 159 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Wildberries 128 2
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 2
LinkedIn 520 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Лента - Сеть розничной торговли 188 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Coca-Cola Company 112 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Фонд информационной демократии 27 2
TripAdvisor 33 2
Glenmark - Гленмарк импэкс 2 2
X5 Group - Пятерочка 559 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Почта Банк 289 1
Росгосстрах 182 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Норникель - Норильский никель 177 1
AliExpress 275 1
Связной ГК 877 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Яндекс.Такси 271 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 38
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Президент Российской Федерации 1439 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Правительство РФ 2200 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Министерство иностранных дел Финляндии 3 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство Ивановской области 11 1
Правительство Ставропольского края - Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 4 1
Правительство Забайкальского края - Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 1 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
Правительство Воронежской области 12 1
Правительство Рязанской области 10 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
CAS - Court of Arbitration for Sport - Спортивный арбитражный суд 1 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 128
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 125
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 124
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 41
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 22
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 17
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