Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1001, упоминаний - 1418
PDF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 20
|Липич Григорий 48 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Попов Анатолий 98 6
|Медведев Дмитрий 1433 6
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
|Храмцовская Наталья 38 5
|Шушкин Дмитрий 92 4
|Родюков Алексей 6 4
|Андреев Сергей 39 3
|Басов Алексей 79 3
|Гинятуллин Роман 61 3
|Демидов Михаил 120 3
|Шадаев Максут 384 3
|Массух Илья 192 3
|Водясов Алексей 97 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Клопотовский Андрей 2 2
|Еремина Елена 6 2
|Топтун Виктория 4 2
|Зубарев Яков 23 2
|Фенюшин Евгений 21 2
|Кирюхин Дмитрий 73 2
|Мельникова Анастасия 166 2
|Ковнир Евгений 71 2
|Новиков Дмитрий 27 2
|Вислый Александр 12 2
|Сергунина Наталья 163 2
|Кумпель Артем 15 2
|Лосев Сергей 43 2
|Рейман Леонид 410 2
|Sanmartín Guayente - Санмартин Гайент 4 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 1
|Павленко Светлана 2 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Ларькин Максим 25 1
|Попов Сергей 72 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758107, в очереди разбора - 661797.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758107, в очереди разбора - 661797.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru