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Gartner


20.10.2021 Как меняется отношение к импортозамещению 1
18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
15.10.2021 Одна из ключевых проблем создателей «Эльбрусов», «Байкалов» и «Мультикоров» сохранится в 2022 году 1
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
13.10.2021 Nokia выпускает первый серийный сервер для промышленных пограничных систем, ускоряющий переход предприятий к «Индустрии 4.0»  1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
07.10.2021 Применение ИИ в рекрутинге может привести к большим проблемам 1
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций? 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
07.09.2021 Роботизация процессов и искусственный интеллект как развитие BPM-сегмента 1
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 1
23.07.2021 Выручка Veeam во II квартале 2021 года выросла на 26% 1
22.07.2021 Commvault десятый раз подряд названа лидером в «Магическом квадранте» Gartner 1
21.07.2021 К 2025 г. появятся полноценные кибертехнологии для убийства людей 2
20.07.2021 Прогноз: рынок ERP в 2021 году вырастет на 10-12% 1
20.07.2021 Бессерверные вычисления: хайп или новая парадигма облачного бизнеса? 2
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
08.07.2021 Выручка российских операторов ЦОД выросла на треть 2
07.07.2021 Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud 1
07.07.2021 Почему 85% компаний не смогут перенести инфраструктуру в облако самостоятельно 2
02.07.2021 Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта 1
01.07.2021 TrueConf и ГК ЦРТ интегрировали свои решения 2
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 1
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 3
29.06.2021 Спикер компании «ФлексСофт» дал интервью для рубрики «Взгляд эксперта» в рамках проведения «CNews FORUM Кейсы 2021» 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 2
25.06.2021 CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики 2
24.06.2021 Умные системы для умных людей и другие ECM тренды в 2021 1
24.06.2021 ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 2
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 2
16.06.2021 Cisco представила новое портфолио промышленных 5G-маршрутизаторов для IoT-границы 1
15.06.2021 Исследование: индустрия разработки ПО переболела ковидом, но в легкой форме 1
14.06.2021 Вызовы, проблемы, решения: какие требования удаленная работа диктует к построению ИТ-инфраструктуры 1
10.06.2021 Тренды ИТ-индустрии: на что обратить внимание в 2021 г. 5
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya 2
04.06.2021 «Удаленка» — это навсегда: пандемия высветила достоинства и недостатки систем ВКС. Опрос 1

Публикаций - 2189, упоминаний - 3878

Gartner упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 352
Samsung Electronics 5641 153
SAP SE 3208 142
IBM 3530 109
Google LLC 7135 94
Apple Inc - Эппл Рус 7685 75
Lenovo Group 1636 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 53
Cisco Systems 2037 53
Крок 1219 48
Oracle Corporation 3333 45
Ланит ГК 1155 32
Amazon Inc - Amazon.com 1469 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 31
VK - Mail.ru Group 2482 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 27
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 26
АйТи 749 26
SAP CIS - САП СНГ 753 22
Softline - Софтлайн 1474 22
Huawei 2727 22
OpenText 160 22
VMware 1829 20
Dell EMC 2393 20
Yandex - Яндекс 4100 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 20
Инфосистемы Джет 675 19
Fortinet 286 17
iTeco - Ай-Теко 715 16
Xiaomi 904 16
Nvidia Corp 2012 14
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 14
Intel Corporation 4158 14
HP Inc. 2901 13
Software AG & IDS Scheer 109 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 12
Accenture - Аксенчер 531 12
Acer Group 1359 11
Teradata 166 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 39
Открытие ФК 538 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 14
Газпромбанк - ГПБ 692 13
Альфа-Банк 1123 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
X5 Group 599 9
Walmart - Wal-Mart Stores 151 9
HeadHunter Group - HH Group 336 8
X5 Group - Пятерочка 559 7
Uber 257 7
Uber Technologies 258 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
ВТБ24 583 6
Газпром нефть 380 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 6
Почта России ПАО 1570 5
Barnes & Noble 52 5
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Норникель - Норильский никель 177 5
Банк Зенит 131 5
Северсталь ПАО 204 4
Ингосстрах СПАО 210 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 4
CarPrice - Карпрайс 31 4
Банк Санкт-Петербург 120 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 4
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Связной ГК 877 3
Почта Банк 289 3
Газпром ПАО 519 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 7
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 5
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Росимущество - Управления информационных технологий 11 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Счётная палата РФ 460 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Конгресс США - Сенат - Комитет по торговле, науке и транспорта - United States Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation 1 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 9
Руссофт - Russoft 250 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 2
Linux Foundation 157 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
Баптистская Церковь - Церковь евангельских христиан баптистов 1 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 145
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 105
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 85
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 77
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 71
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 70
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 70
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 49
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 45
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 40
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 32
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 25
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 24
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 24
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 22
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 21
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 20
Kubernetes 307 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 20
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 18
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 18
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 17
DevOps - Development и Operations 296 17
OpenStack 347 17
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 14
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 14
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 13
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 12
Google Android 10750 260
Apple iOS 5741 88
Microsoft Windows 10 6622 79
Microsoft Windows Phone OS 1472 69
Microsoft Azure 1171 54
AWS - Amazon Web Services 568 48
Symbian OS 767 48
Microsoft Windows 7 1662 39
Linux OS 4249 32
Microsoft Windows 8 1228 29
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 25
Microsoft Office 365 769 22
Nvidia GeForce GTX 2055 20
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 20
Google Play - Google Store - Android Market 2515 19
Java - Язык программирования 1169 19
IBM Cognos BI 141 17
Microsoft Windows 851 17
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 277 15
Microsoft SQL Server 790 15
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 14
Nokia N - серия 239 14
Microsoft Excel 435 13
Intel x86 - Архитектура процессора 991 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 11
Apple iPhone 3 383 11
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 11
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 11
Samsung Electronics Bada 171 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 9
Google Nexus - Серия смартфонов 398 9
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 8
Google Cloud Platform - GCP 194 8
Oracle Cloud Platform 151 8
SQL - Язык программирования 432 8
Samsung Galaxy 345 8
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 8
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 8
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 8
Четвернин Алексей 651 20
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 15
Макаров Станислав 111 13
Яхина Ирина 40 10
Ипатов Вадим 80 10
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 8
Лосев Сергей 43 7
Бобровников Борис 86 7
Lovelock John-David - Лавлок Джон-Дэвид 12 7
Елистратов Николай 90 6
Степанов Антон 56 6
Путин Владимир 1821 6
Прокошев Андрей 30 5
Абызов Михаил 64 5
Нечепоренко Юрий 25 5
Холодняков Юрий 15 5
Кузнецов Сергей 82 5
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 5
Козырев Алексей 270 5
Хомков Игорь 40 5
Горбатько Александр 90 5
Горбачев Александр 18 5
Скляр Алексей 49 5
Клементьев Андрей 18 5
Кириченко Игорь 41 5
Глазков Александр 57 4
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 4
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 4
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 4
Храмцовская Наталья 38 4
Нугманов Андрей 7 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 4
Шушкин Дмитрий 92 4
Кучугин Илья 41 4
Ерин Сергей 14 4
Буйлов Юрий 13 4
Бочарникова Татьяна 78 4
Теличева Наталья 125 4
Аликошвили Георгий 11 4
Шепелявый Дмитрий 50 4
Россия - Российская федерация - РФ 57238 902
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 413
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 196
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 173
Европа 3736 166
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 151
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 136
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 121
Япония 2771 97
Европа Западная 611 87
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 86
Индия - Республика 2165 73
Восточная Европа 1674 66
Германия - Федеративная Республика 3618 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 56
Франция - Французская Республика 2116 38
Украина 3353 37
Казахстан - Республика 2622 35
Беларусь - Белоруссия 2084 25
Ближний Восток 1471 15
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 14
Африка 1486 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 13
Северная Америка 1407 13
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 12
Бразилия - Федеративная Республика 1122 11
Азия - Азиатский регион 1512 11
Латинская Америка 722 10
Австралия - Австралийский Союз 1121 10
Россия - СФО - Новосибирск 1959 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 8
Прибалтика - Балтия 591 8
Сингапур - Республика 808 7
США - Кремниевая долина 398 7
Южная Корея - Республика 1454 7
Нидерланды 971 6
США - Техас 222 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 155
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 121
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 69
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 68
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 57
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 32
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 8
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
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Private Banking 16 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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