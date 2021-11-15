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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aquarius
Аквариус
Аквариус Системз Интеграл
Публикаций - 420, упоминаний - 884
Aquarius упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Калинин Александр 115 34
|Шибанов Владимир 32 32
|Гольденберг Леонид 32 19
|Калинин Алексей 25 15
|Степанов Владимир 17 13
|Юсупов Ренат 108 11
|Ермолаев Артем 343 9
|Фролов Денис 11 7
|Эскин Сергей 30 6
|Путин Владимир 2175 6
|Трушкин Константин 45 5
|Легостаева Светлана 23 5
|Емельченков Сергей 86 5
|Андреев Андрей 29 4
|Сорокин Максим 12 4
|Евдокимов Андрей 59 4
|Эйгес Павел 68 4
|Белкин Сергей 8 4
|Березкин Григорий 28 4
|Малков Павел 39 4
|Мишин Глеб 64 4
|Лифшиц Евгений 8 4
|Тенишев Андрей 12 3
|Акимов Максим 167 3
|Мишустин Михаил 319 3
|Farish Robert - Фариш Роберт 39 3
|Копосов Максим 8 3
|Покровский Иван 53 3
|Генс Георгий 71 3
|Краснов Михаил 66 3
|Новикова Елена 56 3
|Кравцов Алексей 26 3
|Собянин Сергей 215 3
|Смирнов Алексей 156 2
|Опанасенко Всеволод 111 2
|Шпак Василий 49 2
|Грищенков Александр 10 2
|Дергунова Ольга 113 2
|Шадаев Максут 398 2
|Казак Максим 154 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru