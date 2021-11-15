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Aquarius
Аквариус
Аквариус Системз Интеграл



15.11.21 Обязательное использование отечественных чипов в российском «железе» отменяется 1
02.11.21 Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма 1
29.10.21 Силовики допросили главу крупнейшей ИТ-компании России и обыскали его дом 3
28.10.21 «Аквариус» и «Рустэк» создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации 1
25.10.21 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается 7
04.10.21 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 6
01.10.21 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
10.09.21 Опубликован рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль 1
10.09.21 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
06.09.21 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 1
01.09.21 Власти резко ужесточили правила закупок. Госорганам запретили зарубежные серверы и ПК 1
08.07.21 Компания «Аквариус» выпустила 250-тысячный сервер 2
02.07.21 Власти вводят новые критерии «отечественности» для электроники. Использование российских чипов больше не обязательно 1
21.06.21 Создатели процессоров «Байкал» проданы хозяину Astra Linux и новому главе НКК 1
11.06.21 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 2
10.06.21 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
08.06.21 Поставлять в МВД серверы на «Эльбрусах» решился только разработчик «железа» под «закон Яровой» 1
02.06.21 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 8
02.06.21 Вышел рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021». Выручка участников перевалила за 2 триллиона 1
28.05.21 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
24.05.21 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 2
21.05.21 Российской таможне не дали купить серверы с импортными чипами из-за любви к зарубежному ПО 1
21.05.21 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
20.05.21 «Почта России» в 4 раза увеличит вложения в российские информационные технологии 1
20.05.21 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 6
19.05.21 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус» 5
12.05.21 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 7
12.05.21 НКК, НПО «Русбитех» и ГК Astra Linux представили решения «Цифровая безопасная среда» 1
30.04.21 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 8
30.04.21 «Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года 2
22.04.21 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 2
19.04.21 Производители российской электроники потребовали у властей особые права 1
15.04.21 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
12.04.21 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 7
08.04.21 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 6
30.03.21 Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус» 2
26.03.21 «С-терра сиэспи» и «Аквариус» начинают производство VPN-шлюзов с ГОСТ-криптографией на российских аппаратных платформах 2
25.02.21 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 1
21.01.21 ПК, принтеры, SSD и материнские платы нужно будет строить на отечественных чипах, чтобы власти их считали российскими 1
19.01.21 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 3

Публикаций - 420, упоминаний - 884

Aquarius упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10566 102
НКК - Национальная компьютерная корпорация 228 86
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 462 80
DEPO Computers - Депо Электроникс 418 75
Microsoft Corporation 20616 65
HP Inc. 4955 61
IBM 8376 56
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 261 48
HP - Hewlett-Packard 3381 47
Acer Group 2166 37
Dell EMC 4439 36
Ланит ГК 1484 36
Cisco Systems 4597 30
Формоза - Formoza 150 30
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7649 30
ASUS - AsusTek Computer Inc 1714 28
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 27
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 497 27
Samsung Electronics 8824 26
Lenovo Group 1977 26
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 722 23
Крок 1530 23
Rover - RoverComputers 325 23
Landata - Ландата 62 22
ГКС - Группа компаний Систематика 244 20
ОМП - Открытая мобильная платформа 194 19
Merlion iRU - Деловой офис 181 19
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 230 19
Toshiba Corporation 2672 17
Oracle Corporation 5722 17
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 367 16
R-Style - Эр-Стайл ГК 286 16
РусБИТех - ГК Astra Linux 449 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1088 16
AMD - Advanced Micro Devices 3447 15
4847 15
IBS - ИБС ИТ Услуги 1315 15
Merlion - Мерлион 336 15
Softline - Софтлайн 1711 15
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 79 14
Почта России ПАО 1757 12
РЖД - Российские железные дороги 1284 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4746 9
Норникель - Норильский никель 248 8
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1829 5
Газпром ПАО 716 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 77 4
Белый Ветер 205 4
АвтоВАЗ 153 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 42 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 3
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 21 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 324 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова 9 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1540 2
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 2
Миландр ПКК 26 2
Чип и Дип 7 2
Альфа-Банк 1308 2
Транснефть 189 2
Вотрон 16 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 2
Daewoo 66 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 183 1
Газпром газомоторное топливо 7 1
ГБУЗ ЯО МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Ярославской области 1 1
Citibank - Ситибанк 248 1
PPF Real Estate Russia - Comcity - Офисный парк 14 1
Electrolux - Электролюкс Рус 152 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 1
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 23 1
InStat 7 1
More.tv - Онлайн-кинотеатр 7 1
ТелеМед - Школа здоровья 7 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1046 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7229 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1833 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1976 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2289 16
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 599 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1119 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2685 13
Правительство РФ 2507 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2194 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1284 9
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 269 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1910 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1445 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1083 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 473 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 698 4
Федеральное казначейство России 857 4
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 190 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 807 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 582 4
Президент Российской Федерации 1615 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 296 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 190 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 794 3
Правительство Москвы 797 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 843 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 264 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 30 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 180 2
Роснано 463 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 269 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 18 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 55 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 200 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 358 4
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 155 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 138 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 189 1
Linux Foundation 161 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 166 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11962 52
DDR - Double data rate 2027 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9944 22
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1424 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9092 17
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 949 14
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3336 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6163 11
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 229 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2539 9
3G - Стандарт мобильной связи 5032 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3875 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4831 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2988 8
МФУ - Многофункциональное устройство 764 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11919 8
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 259 8
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 425 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1319 7
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 819 6
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 527 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1766 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 6
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 184 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2946 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4169 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2961 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 726 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 561 5
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 59 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 881 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1510 5
Сервер - Серверные платформы 295 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 568 5
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 727 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2828 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3476 4
Безопасный город 378 4
Gigabit Ethernet 813 4
Linux OS 7079 33
Microsoft Windows 10 10025 27
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1063 26
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 345 22
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 517 20
Intel x86 - архитектура процессора 1254 20
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1225 12
Microsoft Windows XP 2200 11
Microsoft Windows 2000 976 8
Intel Celeron - Серия процессоров 893 8
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 345 8
Infotecs - ViPNet Client 57 8
Новые облачные технологии - МойОфис 317 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 176 7
Microsoft Windows Server 2003 343 7
Aquarius Cmp NS - Серия ноутбуков 7 7
Microsoft Windows 7 1724 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 6
Intel Itanium 582 6
Intel Core 2 Duo 540 6
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 72 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 368 5
Microsoft Windows 8 1277 5
Microsoft Windows 1322 5
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 338 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 564 5
Microsoft Office 2874 5
Google Android 11556 5
Nvidia GeForce GTX 3039 5
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 5
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 192 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1525 4
Microsoft SQL Server 1145 4
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 79 4
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 502 4
Gemalto SafeNet eToken 189 4
Infotecs - ViPNet VPN-решение 162 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 148 4
Калинин Александр 115 34
Шибанов Владимир 32 32
Гольденберг Леонид 32 19
Калинин Алексей 25 15
Степанов Владимир 17 13
Юсупов Ренат 108 11
Ермолаев Артем 343 9
Фролов Денис 11 7
Эскин Сергей 30 6
Путин Владимир 2175 6
Трушкин Константин 45 5
Легостаева Светлана 23 5
Емельченков Сергей 86 5
Андреев Андрей 29 4
Сорокин Максим 12 4
Евдокимов Андрей 59 4
Эйгес Павел 68 4
Белкин Сергей 8 4
Березкин Григорий 28 4
Малков Павел 39 4
Мишин Глеб 64 4
Лифшиц Евгений 8 4
Тенишев Андрей 12 3
Акимов Максим 167 3
Мишустин Михаил 319 3
Farish Robert - Фариш Роберт 39 3
Копосов Максим 8 3
Покровский Иван 53 3
Генс Георгий 71 3
Краснов Михаил 66 3
Новикова Елена 56 3
Кравцов Алексей 26 3
Собянин Сергей 215 3
Смирнов Алексей 156 2
Опанасенко Всеволод 111 2
Шпак Василий 49 2
Грищенков Александр 10 2
Дергунова Ольга 113 2
Шадаев Максут 398 2
Казак Максим 154 2
Россия - Российская федерация - РФ 78007 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25542 95
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 53 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29171 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11802 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9659 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11189 19
Европа 6676 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1545 15
Россия - ЦФО - Ивановская область 345 14
Европа Восточная 2707 14
Германия - Федеративная Республика 6937 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2835 9
Россия - СФО - Новосибирск 2812 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1686 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10801 8
Украина 5212 8
Россия - ПФО - Казань 1845 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 931 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1960 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 664 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1429 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1872 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1541 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2078 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 791 5
Африка - Африканский регион 2368 5
Индия - Республика 3512 5
Казахстан - Республика 3795 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 164 5
Беларусь - Белоруссия 2976 5
Прибалтика - Балтия 1180 5
Япония 7037 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 967 4
Европа Западная 1209 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1052 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1189 4
Ближний Восток 2329 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1776 4
Китай - Тайвань 1420 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 37
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 17
Всероссийская перепись населения 37 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4897 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1558 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 610 8
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1200 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1436 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1041 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 841 4
Образование в России 537 4
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 364 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 213 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1139 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 167 3
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 124 2
МПС - Международные платежные системы 92 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 180 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 266 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 625 2
Национальная стратегия развития электронной промышленности России 11 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 395 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 336 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 155 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 170 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 287 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 730 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 127 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 779 2
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
Русский язык 1438 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 296 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2205 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 39 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8075 14
Коммерсантъ - Издательский дом 733 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 693 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 546 2
Ведомости 267 2
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Руспрофайл 3 1
ComputerWorld 135 1
Российская газета 135 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 325 1
TAdviser - Центр выбора технологий 223 1
Wikipedia - Википедия 375 1
WikiLeaks 110 1
Forbes - Форбс 545 1
IDC - International Data Corporation 4445 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 603 27
Gartner 3105 14
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 11
ITResearch 92 9
Gartner Dataquest 321 7
IDC Russia - IDC Россия 143 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 24 4
Juniper Research 416 2
Forrester Research 761 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 2
SmartMarketing 73 1
comScore 301 1
Net Applications 114 1
CNews Tenders 11 1
CNews Fast рейтинг 35 1
Nielsen Holdings 229 1
GfK Rus - ГФК-Русь 171 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 909 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 199 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 196 3
МЭИ - Московский энергетический институт 50 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 24 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
Академия АйТи 47 1
РГБ - Российская государственная библиотека 56 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 256 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 53 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 65 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 92 1
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 311 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1110478, в очереди разбора - 1002552.
Создано именных указателей - 50233.
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