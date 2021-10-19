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Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе
Цифровая трансформация министерств
ИТ в госсекторе


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
01.07.2021 «Диасофт» на CNews FORUM Кейсы 2021: что необходимо для проведения успешной цифровой трансформации 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
11.06.2021 «МаксимаТелеком» поделилась опытом цифровизации городского хозяйства на CNews Forum 1
11.06.2021 Виталий Копысов стал спикером форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
17.05.2021 Минцифры: действующие госинформсистемы обошлись бюджету России в 460 миллиардов 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
22.04.2021 Специалисты «Гринатома» назвали три главные проблемы импортозамещения в крупных компаниях 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
06.11.2020 CTI представит решения на базе технологии голосовой биометрии на секции «ИТ в банках» CNews Forum 2020 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 2

Публикаций - 146, упоминаний - 202

Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 22
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 14
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Diasoft - Диасофт 354 13
Schneider Electric 408 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 13
Cinimex - Синимекс 160 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Rimini Street 38 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Такском - Taxcom 119 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
Ситилабс 25 13
Microsoft Corporation 11060 9
Veeam Software 250 8
Новые облачные технологии (НОТ) 227 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Программный продукт ГК 92 6
СКБ Контур 416 6
SAP SE 3211 6
Dynatrace 46 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 6
Directum - Директум 645 5
Ланит ГК 1155 5
Brocade Communications Systems 141 5
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
ОТР 135 4
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
АйТи 751 4
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 4
Росплатформа - Р-Платформа 56 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 4
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 32
Уралсиб Банк 389 25
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 22
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 20
Почта России ПАО 1572 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 20
Газпромбанк - ГПБ 692 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 18
Segezha Group - Сегежа Групп 85 18
Аэрофлот 493 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 15
МТС банк 254 15
X5 Group 599 15
X5 Group - Пятерочка 559 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
Интер РАО ПАО 158 14
ПГК - Первая грузовая компания 98 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 14
Ингосстрах СПАО 210 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 12
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 12
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 10
Открытие ФК 538 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 9
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 9
Федеральное казначейство России 766 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 43
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 36
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 32
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 25
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 24
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 20
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 19
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 19
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 18
Счётная палата РФ 460 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 12
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 12
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 12
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 11
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 10
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 10
Правительство РФ 2201 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 8
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 10
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 64
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 28
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 28
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 16
Big Data - Большие данные 1136 16
e-Commerce - Электронная коммерция 299 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 13
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 5
Безопасный город 347 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 136 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) 7 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 13
1С:ERP Управление предприятием 203 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 13
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 12
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 9
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 9
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Microsoft Office 1934 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Linux OS 4253 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
IBM Watson 105 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Мобильный идентификатор 3 1
Казарин Станислав 100 39
Чаркин Евгений 182 26
Четвернин Алексей 651 25
Дьяченко Валерий 66 23
Козырев Алексей 270 23
Бурилов Андрей 25 22
Валчев Стоян 44 22
Путятинский Сергей 53 22
Евраев Михаил 222 21
Власов Сергей 76 19
Петрушин Андрей 64 19
Гуральников Сергей 161 19
Лысенко Эдуард 209 19
Разумовский Дмитрий 70 18
Шадаев Максут 384 18
Звягина Наталья 64 18
Авербах Владимир 121 18
Кузнецов Дмитрий 40 17
Сотин Денис 102 17
Меджитов Тимур 56 16
Катамадзе Анна 72 15
Ципорин Павел 51 15
Дюбанов Анатолий 86 15
Прохорова Алла 45 14
Семенихин Игорь 37 14
Трофимова Людмила 31 14
Гордиенко Ростислав 17 14
Елизаров Артем 16 14
Шадура Максим 17 14
Бутенко Юрий 64 14
Клепиков Алексей 77 14
Урьяс Вадим 76 14
Гаттаров Руслан 117 14
Абакумов Евгений 103 14
Богданов Кирилл 91 14
Слышкин Василий 54 14
Васильев Владислав 39 13
Ямщиков Владимир 32 13
Вахнин Павел 51 13
Мискевич Евгений 29 13
Россия - Российская федерация - РФ 57309 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 28
Восточная Европа 1676 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 19
Россия - Калужская область 571 19
Россия - Новосибирская область 815 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 17
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 17
Россия - Челябинская область 658 16
Россия - Республика Мордовия 387 12
Россия - Ростовская область 861 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 10
Украина 3361 10
Россия - Вологодская область 316 9
Грузия 691 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 7
Россия - Нижегородская область 738 7
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 6
Казахстан - Республика 2627 6
Европа Западная 612 5
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 5
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 4
Монголия 172 4
Россия - Самарская область 558 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 4
Беларусь - Белоруссия 2087 4
Россия - Тульская область 752 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Ивановская область 262 2
Россия - Челябинск 770 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - Пенза 251 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - Белгородская область 367 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - Владимирская область 368 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 34
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 6
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
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