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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе
Цифровая трансформация министерств
ИТ в госсекторе
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Публикаций - 146, упоминаний - 202
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казарин Станислав 100 39
|Чаркин Евгений 182 26
|Четвернин Алексей 651 25
|Дьяченко Валерий 66 23
|Козырев Алексей 270 23
|Бурилов Андрей 25 22
|Валчев Стоян 44 22
|Путятинский Сергей 53 22
|Евраев Михаил 222 21
|Власов Сергей 76 19
|Петрушин Андрей 64 19
|Гуральников Сергей 161 19
|Лысенко Эдуард 209 19
|Разумовский Дмитрий 70 18
|Шадаев Максут 384 18
|Звягина Наталья 64 18
|Авербах Владимир 121 18
|Кузнецов Дмитрий 40 17
|Сотин Денис 102 17
|Меджитов Тимур 56 16
|Катамадзе Анна 72 15
|Ципорин Павел 51 15
|Дюбанов Анатолий 86 15
|Прохорова Алла 45 14
|Семенихин Игорь 37 14
|Трофимова Людмила 31 14
|Гордиенко Ростислав 17 14
|Елизаров Артем 16 14
|Шадура Максим 17 14
|Бутенко Юрий 64 14
|Клепиков Алексей 77 14
|Урьяс Вадим 76 14
|Гаттаров Руслан 117 14
|Абакумов Евгений 103 14
|Богданов Кирилл 91 14
|Слышкин Василий 54 14
|Васильев Владислав 39 13
|Ямщиков Владимир 32 13
|Вахнин Павел 51 13
|Мискевич Евгений 29 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 14
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Российская газета 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759918, в очереди разбора - 663608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759918, в очереди разбора - 663608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru