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16.11.2021 KIVI представила линейку телевизоров 2021 с собственной системой контента
02.08.2021 Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор
30.12.2020 LG представит первый телевизор QNED Mini LED в январе 2021 года
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей
29.05.2020 Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM
12.03.2020 LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров
30.12.2019 В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры
12.12.2019 Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена
06.12.2019 Samsung выпустила 7-метровый телевизор для миллиардеров и мультимиллионеров. Видео
12.09.2019 Россияне выпустили телевизоры по цене очень дешевых смартфонов
20.08.2019 Как выбрать телевизор: советы ZOOM
03.07.2019 В России вышли недорогие телевизоры LG NanoCell с улучшенной цветопередачей. Цены
04.06.2019 В России появились телевизоры-картины Samsung со сменными рамками. Цена
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019
09.01.2019 LG назвала цену первого в мире гибкого телевизора. Видео. Опрос
27.12.2018 Обзор 4К телевизора Samsung The Frame UE55LS03NAUXRU: искусство видеть
24.09.2018 Самые большие телевизоры, которые можно купить сейчас
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM
11.07.2018 Хиты продаж первого полугодия 2018: телевизоры
25.04.2018 Телевизоры с разрешением 4К: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года
22.03.2018 Клиенты МГТС могут взять 4К-телевизоры в рассрочку
08.03.2018 Новые телевизоры от Samsung: QLED TV 2018
29.12.2017 Новогодние подарки. Мониторы и телевизоры
05.07.2017 «Акадо Телеком» объявила о начале цифровизации ТВ-услуг
06.04.2017 Самый умный: лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM
09.02.2017 Samsung везет в Россию телевизоры на «квантовых точках»
23.08.2016 Самые большие ЖК-телевизоры: Выбор ZOOM
14.04.2015 Цены на 4K-телевизоры обвалятся уже в 2015 г.
03.04.2015 Samsung начал поставки 4K-телевизоров нового поколения
18.03.2015 GS Labs представил программные решения для гибридной доставки ТВ-контента
15.01.2015 Определены главные технологии на рынке ТВ на ближайшие 2 года
05.09.2014 TP Vision расширила семейство Ultra HD-телевизоров Philips на ОС Android
14.08.2014 Samsung HU9000: качество просмотра, недоступное плоским экранам
29.07.2014 LG вслед за Samsung выпустила телевизор по цене Porsche. ФОТО
23.06.2014 Новые Ultra HD-телевизоры Philips появились в России. ЦЕНА
19.06.2014 Inoventica обеспечит дистрибуцию ТВ-контента через облако
30.04.2014 Обзор лучших телевизоров с разрешением Ultra HD (4K). Выбор ZOOM
16.04.2014 Samsung представил в России изогнутые Ultra HD- и Full HD-телевизоры
16.04.2014 Первый взгляд на изогнутый 4K-телевизор Samsung UHD Curved TV 55"

Публикаций - 957, упоминаний - 1304

Телевизор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8958 309
Sony 5580 219
LG Electronics 3134 189
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 162
Sharp Corporation 995 133
Philips 1722 91
Toshiba Corporation 2749 73
Pioneer Corporation 382 53
Hitachi 1280 42
Intel Corporation 10810 25
Apple Inc 10150 24
Nokia Corporation 5237 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7523 21
JVC Kenwood 375 21
OnePlus - BBK Electronics 367 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8556 17
Qisda BenQ 364 16
NEC 1695 16
Seiko Epson Corporation 834 16
Dell EMC 4475 14
Canon 1281 14
Sanyo Electric 329 14
Microsoft Corporation 21025 13
Триколор - Национальная спутниковая компания 254 12
Xiaomi 988 12
Nvidia Corp 3028 12
Flextronics 70 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 949 12
Lenovo Motorola 3319 11
HP Inc. 5105 11
Viewsonic 287 11
Cisco Systems 4642 10
Google LLC 9450 10
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7832 10
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 189 10
Twitter 2307 10
IBM - International Business Machines Corp 8705 10
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 359 10
Acer Group 2184 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1589 16
Эра HD - Эра ХД 52 15
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 14
Netflix - Онлайн-кинотеатр 372 11
ivi - Онлайн-кинотеатр 177 6
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 5
Sony Pictures Entertainment 133 4
Орион-Экспресс - Телекарта 134 4
Daewoo 68 4
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 67 3
7G 3 3
Техносила - СервисТрейд 225 3
Hyundai Motor 257 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 3
Yamaha 90 3
Gorenje 63 3
Ferrari NV 135 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 2
Связной ГК 1085 2
Евросеть 1342 2
Hansa - Ханса 71 2
AliExpress 292 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 2
Белый Ветер 213 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 75 2
Carl Zeiss 277 2
Sony Music Entertainment 137 1
Synterra Cyprus 11 1
Евросеть Техмаркет 76 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 45 1
TripAdvisor 39 1
Beko 50 1
Merrill Lynch 427 1
Uber 276 1
Schlumberger - Шлюмберже 60 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Swarovski AG 68 1
Газпром ГПМ Ред Медиа 15 1
Почта России ПАО 1800 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2790 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7403 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 4
Верховный суд Российской Федерации 331 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 66 2
Роснано 619 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1179 2
Губернатор Калифорнии 2 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 1
Администрация Президента РФ 325 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 253 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 40 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 349 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 102 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 829 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1539 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1998 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 12
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 5 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
Руссофт - Russoft 345 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 66 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4262 243
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3035 171
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3556 161
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9185 121
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 95
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2044 78
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1322 78
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10168 64
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1770 64
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1415 64
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 62
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 228 51
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 49
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4957 48
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 44
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3283 42
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6351 38
ТВ-тюнер - TV tuner 443 38
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 692 35
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 569 35
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 532 35
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 378 32
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2874 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12183 30
DLNA - Digital Living Network Alliance 400 27
DivX - видеокодек 421 25
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 24
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1540 23
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 68 23
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 21
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 18
2D - 2-Dimensional 375 16
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 244 15
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 516 14
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 276 14
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1092 14
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 13
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 199 12
WMA - Windows Media Audio 927 12
Google YouTube - Видеохостинг 2181 30
Google Android 11682 30
Microsoft Skype 1887 25
Sony Bravia 105 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 16
Samsung BD-проигрыватель 80 16
Apple iOS 6255 15
Philips Ambilight 66 15
Google Android TV 190 14
Google Play - Google Store - Android Market 2641 13
SRS Labs - TruSurround XT 52 12
Tizen OS - Linux 220 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5831 10
LG Display 105 10
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 228 10
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 186 9
Apple iPad 3543 9
Samsung One Connect 24 9
Samsung Smart TV 68 7
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 114 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 7
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 6
Linux OS 7212 6
DViCO TViX - серия медиаплееров 32 6
VMware vCloud Director - VMware vCD 222 5
Apple - App Store 2358 5
SRS Labs - WOW 3D 52 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 5
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 427 5
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 79 5
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 582 5
LG Nanocell 28 5
Xoro HTL 13 5
Samsung The Frame - Телевизор 23 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 205 5
Microsoft Windows 10 10135 5
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 479 4
Apple iPod 1294 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 279 4
Sony Walkman 215 4
Ширшов Павел 75 19
Наумов Максим 85 14
Беляева Татьяна 23 7
Бровкин Дмитрий 56 6
Сергеев Иван 71 4
Сморгонский Анатолий 37 4
Аляутдинов Тимур 20 4
Симонов Игорь 100 4
Самсонов Максим 10 4
Коржаков Андрей 12 4
Харин Александр 5 4
Воронецкий Эдуард 46 3
Степанишин Вадим 8 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 3
Покровский Иван 59 3
Поповский Александр 90 3
Безруков Андрей 26 3
Сенюк Надежда 32 3
Кочетков Владислав 247 3
Рыжикова Анна 9 3
Подузов Сергей 7 3
Крылов Валерий 15 2
Новикова Елена 56 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Чернов Александр 11 2
Ермаков Валерий 80 2
Чернов Максим 31 2
Рубцов Сергей 28 2
Маслов Михаил 11 2
Речменский Игорь 20 2
Чубайс Анатолий 193 2
Мочар Василий 19 2
Нуралиев Борис 242 1
Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
Кравченко Дмитрий 37 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Мишко Сергей 5 1
Захаров Андрей 33 1
Брюквин Юрий 280 1
Володин Вячеслав 67 1
Россия - Российская федерация - РФ 82580 224
Япония 7915 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34067 104
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10915 73
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11619 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26733 47
Южная Корея - Республика 3272 44
Европа 7254 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11598 31
Америка Северная 2599 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 26
Китай - Тайвань 1589 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9590 21
Европа Западная 1306 17
Германия - Федеративная Республика 7793 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 765 13
Германия - Берлин 571 13
Европа Восточная 2815 13
Польша - Республика 1460 13
Украина 5530 11
Франция - Французская Республика 4931 11
Земля - планета Солнечной системы 6515 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3815 9
Япония - Токио 885 9
Россия - ЦФО - Калужская область 726 9
Азия - Азиатский регион 3157 9
Испания - Королевство 2569 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 8
Финляндия - Финляндская Республика 1652 8
Америка Латинская 1378 8
Америка 1189 7
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1730 7
Австралия - Австралийский Союз 2659 7
Ближний Восток 2494 7
Казахстан - Республика 4146 7
Италия - Итальянская Республика 2902 6
Индия - Республика 4106 6
Беларусь - Белоруссия 3209 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 6
Русский язык 1659 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4139 5
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 379 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 85 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 37 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 3
Fitness - Фитнес - вид физической активности 17 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 146 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 2
Английский язык 408 2
Вторая мировая война 505 2
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 21 2
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 20 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5080 1
Атлантис 64 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
Пиратство - Авторское право 292 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 511 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 753 1
НКО - Некоммерческая организация 96 1
Ctrl 51 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 169 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1484 1
Thomson Reuters - Рейтер 5682 45
DigiTimes - Издание 1279 39
CNews - ZOOM.CNews 1330 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10331 11
Engadget - Блог о технологиях 403 10
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 9
Associated Press 1965 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 8
Bloomberg 973 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1836 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 5
The Register 1262 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 4
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 67 3
Electronista 155 3
Inquirer 462 2
Space Daily 528 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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