Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Телевизор
Телевизионный приёмник
ТВ-приемник
Публикаций - 957, упоминаний - 1304
Телевизор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ширшов Павел 75 19
|Наумов Максим 85 14
|Беляева Татьяна 23 7
|Бровкин Дмитрий 56 6
|Сергеев Иван 71 4
|Сморгонский Анатолий 37 4
|Аляутдинов Тимур 20 4
|Симонов Игорь 100 4
|Самсонов Максим 10 4
|Коржаков Андрей 12 4
|Харин Александр 5 4
|Воронецкий Эдуард 46 3
|Степанишин Вадим 8 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 3
|Покровский Иван 59 3
|Поповский Александр 90 3
|Безруков Андрей 26 3
|Сенюк Надежда 32 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Рыжикова Анна 9 3
|Подузов Сергей 7 3
|Крылов Валерий 15 2
|Новикова Елена 56 2
|Кулаковский Дмитрий 67 2
|Чернов Александр 11 2
|Ермаков Валерий 80 2
|Чернов Максим 31 2
|Рубцов Сергей 28 2
|Маслов Михаил 11 2
|Речменский Игорь 20 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Мочар Василий 19 2
|Нуралиев Борис 242 1
|Shen Jerry - Шен Джерри 30 1
|Кравченко Дмитрий 37 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Мишко Сергей 5 1
|Захаров Андрей 33 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Володин Вячеслав 67 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172029, в очереди разбора - 1026920.
Создано именных указателей - 62601.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru