Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Телевизор
Телевизионный приёмник
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 483, упоминаний - 673
Телевизор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самсонов Максим 9 4
|Сморгонский Анатолий 37 4
|Минасян Карине 91 3
|Поповский Александр 86 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Кулаковский Дмитрий 67 2
|Безруков Андрей 26 2
|Чернов Максим 27 2
|Патока Андрей 96 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Анкилов Константин 49 1
|Кудряшев Антон 25 1
|Куликов Дмитрий 9 1
|Карташев Дмитрий 5 1
|Анисимов Юрий 2 1
|Костин Юрий 1 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Ли Сергей 8 1
|Ситников Сергей 51 1
|Нечай Елена 25 1
|Бельская Яна 9 1
|Граф Аркадий 24 1
|Филиппов Кирилл 18 1
|Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 10 1
|Карпов Алексей 21 1
|Поздняков Павел 19 1
|Володин Вячеслав 62 1
|Рейман Леонид 408 1
|Жаров Александр 165 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1820 1
|Иванов Алексей 76 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Назаров Алексей 69 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Слободин Михаил 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756120, в очереди разбора - 659810.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756120, в очереди разбора - 659810.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru