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Телевизор
Телевизионный приёмник


01.04.2021 «Яндекс» превратил «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров 1
03.03.2021 SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке 1
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
30.12.2020 LG представит первый телевизор QNED Mini LED в январе 2021 года 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
20.10.2020 Oppo выпустила свои первые ТВ: дешевый, чтобы воевать с Xiaomi, и дорогой, чтобы воевать с Samsung 1
14.10.2020 LG готовит массовое отключение своих смарт-ТВ в России 1
07.10.2020 Выпущен «самый безопасный для глаз ТВ», лучший, чем «квантовые точки». Цена, видео 1
02.10.2020 Защитники Linux и прочего СПО устроят бесчестным производителям техники показательную порку 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
10.08.2020 Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей 1
29.05.2020 Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM 2
12.03.2020 LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров 2
30.12.2019 В начале 2020 года резко подорожают ЖК-телевизоры 2
12.12.2019 Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена 1
06.12.2019 Samsung выпустила 7-метровый телевизор для миллиардеров и мультимиллионеров. Видео 1
18.09.2019 Dentsu Aegis Network Russia и PwC оценили рынок контента 1
12.09.2019 Россияне выпустили телевизоры по цене очень дешевых смартфонов 1
12.09.2019 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
26.08.2019 Исследование Mail.ru Group: более половины россиян не готовы отказаться от гаджетов на отдыхе 1
20.08.2019 Как выбрать телевизор: советы ZOOM 1
03.07.2019 В России вышли недорогие телевизоры LG NanoCell с улучшенной цветопередачей. Цены 2
18.06.2019 Сеть «Эльдорадо» запустила производство и продажу техники под собственной торговой маркой 1
04.06.2019 В России появились телевизоры-картины Samsung со сменными рамками. Цена 1
16.04.2019 Москва перешла на цифровое ТВ 1
14.01.2019 Самые интересные новинки CES 2019 1
09.01.2019 LG назвала цену первого в мире гибкого телевизора. Видео. Опрос 1
27.12.2018 Обзор 4К телевизора Samsung The Frame UE55LS03NAUXRU: искусство видеть 1
14.11.2018 Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали 1
06.11.2018 Samsung объявила о запуске в России производства первых в мире QLED-телевизоров 8K 1
30.09.2018 Российский телеком пока растет медленнее мирового 1
27.09.2018 «АКАДО Телеком» модернизировал систему видеомониторинга ТВ-сигналов 1
24.09.2018 Самые большие телевизоры, которые можно купить сейчас 1
23.09.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 1
09.08.2018 Prestigio представил линейку «умных» телевизоров Prestigio Smart TV. Цена 1
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 1
11.07.2018 Хиты продаж первого полугодия 2018: телевизоры 1
07.06.2018 «Мегафон» продемонстрировал решение «Цифровая управляющая компания» 1
25.04.2018 Телевизоры с разрешением 4К: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 1

Публикаций - 483, упоминаний - 673

Телевизор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 109
LG Electronics 1832 71
Sony 2319 71
Panasonic 1115 49
Philips 695 25
Toshiba Corporation 1077 24
Sharp Corporation 316 24
Apple Inc - Эппл Рус 7680 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 11
Twitter 2204 10
Google LLC 7128 9
GS Group - General Satellite 145 9
Акадо Телеком - Комкор 606 9
Xiaomi 904 9
Nvidia Corp 2011 8
Pioneer Corporation 144 8
Facebook 3765 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
Harman Kardon 164 7
Hisense Group 41 7
GS Labs 21 7
BBK Electronics 116 7
Lenovo Group 1636 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 6
Microsoft Corporation 11017 6
Intel Corporation 4152 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 6
TCL Corporation 87 5
НТВ-Плюс 174 5
Hitachi 465 5
Cisco Systems 2037 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 837 5
Seiko Epson Corporation 311 4
Yandex - Яндекс 4099 4
RuTube - видеохостинг 120 4
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 4
Razer 45 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 5
Sony Pictures Entertainment 78 4
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 4
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 39 3
Gorenje 40 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Hansa - Ханса 59 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 2
Ferrari NV 70 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
The Walt Disney Company 166 1
Sony Music Entertainment 41 1
Uber 257 1
TripAdvisor 33 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 24 1
AliExpress 275 1
Synterra Cyprus 11 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
Alternativa Capital 2 1
Barclays Capital 16 1
Lexus 36 1
Dyson 62 1
ОНЭКСИМ ГК 35 1
Почта России ПАО 1570 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
BMW 248 1
Airbnb 62 1
Hyundai Motor 144 1
Visa International 1344 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 16 1
Carl Zeiss 174 1
Uber Technologies 258 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
eBay Inc 528 1
Warner Bros. International Television Distribution 177 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
Роснано 456 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Администрация Президента РФ 267 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 79 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 8
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 5 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 118
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 106
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 95
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 63
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 63
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 53
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 51
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 37
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 32
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 30
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 30
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 88 29
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 27
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 23
DLNA - Digital Living Network Alliance 370 20
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 17
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 189 17
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 16
2D - 2-Dimensional 294 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 14
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 14
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 13
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 12
LED - Light-emitting diode - светодиод 91 9
Dolby Atmos 144 9
DivX - видеокодек 164 8
Dolby Vision 79 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 7
MP3 622 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 450 7
Умные платформы 496 7
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 6
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 90 6
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 6
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 6
MKV - медиаконтейнер 137 6
TimeShift - функция отложенного просмотра 33 6
Google YouTube - Видеохостинг 1706 26
Google Android 10750 26
Microsoft Skype 1462 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 14
Apple iOS 5741 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Google Android TV 173 12
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 10
Tizen OS - Linux 215 10
Samsung One Connect 23 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 8
Nvidia GeForce GTX 2054 8
GS Labs StingrayStream - GS Labs Stingray TV 16 6
Apple iPad 3263 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 5
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 5
LG Nanocell 23 5
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 5
Samsung The Frame - Телевизор 19 5
Samsung Smart TV 57 5
Apple iPod 542 4
Nvidia G-Sync 96 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 4
Apple - App Store 2198 4
Sony Bravia 65 4
GS E - цифровая спутниковая приставка-сервер 16 4
Ланит Treolan Irbis 67 3
Intel Core i - Cерия процессоров 352 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Flickr - Фотохостинг 162 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 3
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 128 3
Linux OS 4243 3
Mozilla Firefox OS 82 3
LG Signature OLED TV R - Телевизор 12 3
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 3
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 3
Самсонов Максим 9 4
Сморгонский Анатолий 37 4
Минасян Карине 91 3
Поповский Александр 86 2
Ермаков Валерий 71 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Безруков Андрей 26 2
Чернов Максим 27 2
Патока Андрей 96 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Анкилов Константин 49 1
Кудряшев Антон 25 1
Куликов Дмитрий 9 1
Карташев Дмитрий 5 1
Анисимов Юрий 2 1
Костин Юрий 1 1
Рубцов Сергей 27 1
Ли Сергей 8 1
Ситников Сергей 51 1
Нечай Елена 25 1
Бельская Яна 9 1
Граф Аркадий 24 1
Филиппов Кирилл 18 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 10 1
Карпов Алексей 21 1
Поздняков Павел 19 1
Володин Вячеслав 62 1
Рейман Леонид 408 1
Жаров Александр 165 1
Брюквин Юрий 196 1
Серебряникова Анна 47 1
Сечкин Алексей 15 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1820 1
Иванов Алексей 76 1
Щеголев Игорь 676 1
Нуралиев Борис 204 1
Назаров Алексей 69 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Слободин Михаил 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 107
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 55
Япония 2760 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 20
Европа 3730 19
Северная Америка 1405 14
Европа Западная 610 11
Южная Корея - Республика 1450 11
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 8
Германия - Берлин 355 7
Земля - планета Солнечной системы 857 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 5
Китай - Тайвань 589 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 4
Россия - Калужская область 570 4
Восточная Европа 1669 4
Латинская Америка 721 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1046 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 3
Ближний Восток 1468 3
Африка 1482 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Индия - Республика 2161 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 3
Россия - Сочи 910 2
США - Калифорния 969 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Испания - Королевство 1248 2
Россия - Сибирь 872 2
Украина 3347 2
Испания - Барселона 529 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Нидерланды 970 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 3
Русский язык 970 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 2
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 15 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
Вторая мировая война 255 2
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
Fashion industry - Индустрия моды 12 1
Пиратство - Авторское право 203 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 25 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 26 1
Ctrl 39 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 13
Engadget - Блог о технологиях 336 7
Thomson Reuters - Рейтер 1711 7
DigiTimes - Издание 505 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 5
Bloomberg 785 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 3
НТВ - Телекомпания 164 3
Nikkei - Издание 114 3
Eurovision 4 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
ГПМ радио - Газпром-Медиа Радио 3 1
Comedy Central - телеканал 6 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 1
Patently Apple 27 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
Pocket-Lint 68 1
InformationWeek 101 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
ТНТ - Телеканал 94 1
23ABC News 55 1
NYT - The New York Times 505 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
Ведомости 259 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
ZDnet 381 1
The Register 337 1
The Verge - Издание 448 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
NPD DisplaySearch 194 40
IHS iSuppli 274 14
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 2
WitsView Technology Coperation 5 2
Strategy Analytics 173 2
IDC - International Data Corporation 2709 1
CNews Analytics 1988 1
ResearchMe 11 1
IHS Markit 21 1
Frost & Sullivan 101 1
TelecomDaily ИАА 112 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
comScore 224 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 83 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 9
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 2
CSTB Telecom & Media 37 2
Samsung Forum 14 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
Red Dot Design Award 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756120, в очереди разбора - 659810.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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