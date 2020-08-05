Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71623
ИКТ 6630
Организации 4638
Ведомства 1366
Ассоциации 523
Технологии 2581
Системы 15116
Персоны 24612
География 1313
Статьи 868
Пресса 754
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1042
Мероприятия 754

Сеть передачи данных



05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области
21.10.2019 «Ростелеком» стал единым оператором сети передачи данных для АЭС «Росэнергоатома»
27.08.2018 «Стэп лоджик» завершил проект по модернизации технологической сети передачи данных Каспийского трубопроводного консорциума
29.05.2018 DLR и ADVA добились рекордной скорости передачи данных по беспроводным оптическим каналам
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии
08.06.2015 Более 25 тыс. абонентов «Ростелекома» в Ижевске пользуются услугами оптической сети передачи данных
13.04.2015 Более 20 тыс. абонентов «Ростелекома» в Татарстане пользуются услугами оптической сети передачи данных
06.02.2015 Минкомсвязи разработало порядок использования единой сети передачи данных

Публикаций - 381, упоминаний - 387
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где читать книги онлайн: лучшие библиотеки по подписке

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?

Новый датчик квантовой гравитации заглянул в магму под вулканами
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022