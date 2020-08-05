Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сеть передачи данных
Публикаций - 381, упоминаний - 387
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru