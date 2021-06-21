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ДОК


21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании 1
02.11.2020 «ДОК» завершила второй этап испытаний системы связи «поезд-земля» на Октябрьской железной дороге 4
19.09.2019 Обзор электронной книги ONYX BOOX NovaPro 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
22.04.2019 Обзор смартфона Honor 10i: яркий камерофон 1
21.11.2018 Обзор смартфона BQ 6200L Aurora 1
16.11.2018 Обзор смартфона BQ 6016L Mercury 1
23.08.2018 Обзор смартфона Honor Play 1
08.08.2018 Обзор смартфона Motorola G6: классика на новый лад 1
26.07.2018 Обзор смартфона BQ 6015L Universe: инновации по доступной цене 1
12.01.2018 Обзор смартфона Jinga Touch 4G: новая планка в доступном сегменте 1
29.08.2017 «ДОК» испытала в сети МТС радиорелейную линию собственного производства 1
01.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи 1
28.04.2017 ДОК изготовила и протестировала беспроводной канал 4x 10 Гбит/с для инфраструктуры 5G /4G + 2
21.04.2017 CNews AWARDS 2017: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
01.03.2017 Обзор смартфона Huawei Mate 9: и снова Leica 1
20.01.2017 Обзор планшета ACER Iconia Tab 10 A3-A40. Мультимедиа-комбайн 1
27.12.2016 Важнейшие события 2016 г. в отечественной ИКТ-отрасли. Опрос 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
07.12.2016 Обзор смартфона Moto Z Play. Вся соль в модулях 1
22.11.2016 Обзор смартфона ZTE Axon 7: мультимедиа-комбайн 1
17.11.2016 На CNews Forum награждены лучшие ИТ-проекты и технологии 2016 года. Фото 1
16.11.2016 Обзор смартфона Huawei nova. На стыке сегментов 1
12.10.2016 Обзор смартфона LG V20: медиа-комбайн 1
12.09.2016 Обзор экосистемы LeEco и смартфона Le Max2. Контент - наше всё! 1
22.08.2016 Обзор смартфона BQ Strike. «Недорогой, но точный удар по рынку» 1
11.08.2016 Обзор смартфона Huawei Honor 5A: почти без недостатков 1
26.07.2016 Смартфон ZTE Nubia Z11 Mini: первый обзор в России 1
13.07.2016 Российские разработчики разогнали беспроводной интернет до 10 Гбит/с 1
11.07.2016 Обзор смартфона HTC 10: очередная попытка вернуть лидерство 1
29.06.2016 Обзор смартфона Honor 5C: умеренная достаточность 1
15.06.2016 Обзор смартфона Huawei P9 lite: лёгкая жизнь флагмана 1
26.05.2016 Обзор планшета Huawei T2 10 Pro: нестандартный планшет со вспышкой 1
26.04.2016 Обзор смартфона LG V10: больше камер и экранов 1
29.01.2013 Выручка резидентов бизнес-инкубатора «Ингрия» в 2012 г. превысила 600 млн руб. 1
24.10.2012 Совокупная выручка резидентов инкубатора «Ингрия» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 84% 1
20.09.2011 Суперкомпьютер из планшета: лучшие аксессуары для линейки Acer Iconia Tab 2
24.12.2010 Back to the Future: The Game. Episode 1 в продаже 1
16.12.2010 Back to the Future: The Game. Дата выхода 1
25.11.2010 Back to the Future: The Game. Скриншоты 1

Публикаций - 42, упоминаний - 47

ДОК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7177 21
VK - Mail.ru Group 2487 8
Microsoft Corporation 11168 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Lenovo Motorola 1019 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 2 1
Hitachi 477 1
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Samsung Electronics 5730 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 1
Микрон - Micron 365 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
TripAdvisor 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 19
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 19
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 8
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Google Android 10751 24
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
VK - Mail.ru Одноклассники 862 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
LG V - серия смартфонов 39 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Microsoft Windows 10 6676 1
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 1
LeEco Le - серия смартфонов 8 1
ИСП РАН Svace 7 1
SQL - Язык программирования 436 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Huawei nova - Серия смартфона 59 1
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPad mini 375 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Елистратов Николай 90 2
Нестеров Алексей 79 2
Марич Игорь 18 2
Кисляков Евгений 83 1
Путин Владимир 1828 1
Бетсис Павел 84 1
Шойтов Александр 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Япония 2811 2
Европа 3788 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Адлер 43 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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