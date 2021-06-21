Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДОК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 47
ДОК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
|РЖД - Российские железные дороги 1081 3
|Мотовилихинские заводы 10 2
|Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
|TripAdvisor 33 1
|Елистратов Николай 90 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Марич Игорь 18 2
|Кисляков Евгений 83 1
|Путин Владимир 1828 1
|Бетсис Павел 84 1
|Шойтов Александр 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 16
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769322, в очереди разбора - 673006.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769322, в очереди разбора - 673006.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru