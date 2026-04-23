РТК-Сервис – Центр компетенций по сетевым технологиям и интегратор полного цикла.

Федеральное присутствие – от Калининграда до Камчатки. В штате компании более 800 специалистов. Более 70% сотрудников – инженеры и технические специалисты. РТК-Сервис уделяет большое внимание R&D и обладает одной из крупнейших в РФ лабораторий тестирования сетевого оборудования. Также компания имеет собственный Центр кибербезопасности для защиты своего ИТ-контура и объектов заказчиков.

Конкурентная стратегия РТК-Сервис строится на комплексном подходе к ведению проектов для операторов связи и enterprise-компаний из всех отраслей «под ключ», от аудита и консалтинга до строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, технической поддержки и управления проектами. В рамках данной стратегии предусмотрено установление партнерских отношений с российскими производителями, а также тестирование и адаптация отечественных разработок на базе собственной Лаборатории сетевого тестирования для их последующего внедрения.

Системный интегратор работает со всеми отраслями, от телекома до финансовой сферы и промышленности, активно диверсифицирует клиентскую базу и проектный портфель, а также развивает партнерство с «большой четверкой» операторов связи. Среди ключевых заказчиков – ПАО «Ростелеком», совместно с которым РТК-Сервис реализует проекты федерального и стратегического значения, в том числе строительство Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT) и телеком-инфраструктуры на Всемирном форуме молодежи в г. Сочи, создание первого в России прототипа мобильного ядра сети на базе отечественных компонентов, поддержка особо важной инфраструктуры в рамках мероприятий государственного масштаба и др.