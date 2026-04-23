РТК-Сервис .

РТК-Сервис – Центр компетенций по сетевым технологиям и интегратор полного цикла.

Федеральное присутствие – от Калининграда до Камчатки. В штате компании более 800 специалистов. Более 70% сотрудников – инженеры и технические специалисты. РТК-Сервис уделяет большое внимание R&D и обладает одной из крупнейших в РФ лабораторий тестирования сетевого оборудования. Также компания имеет собственный Центр кибербезопасности для защиты своего ИТ-контура и объектов заказчиков.

Конкурентная стратегия РТК-Сервис строится на комплексном подходе к ведению проектов для операторов связи и enterprise-компаний из всех отраслей «под ключ», от аудита и консалтинга до строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, технической поддержки и управления проектами. В рамках данной стратегии предусмотрено установление партнерских отношений с российскими производителями, а также тестирование и адаптация отечественных разработок на базе собственной Лаборатории сетевого тестирования для их последующего внедрения.

Системный интегратор работает со всеми отраслями, от телекома до финансовой сферы и промышленности, активно диверсифицирует клиентскую базу и проектный портфель, а также развивает партнерство с «большой четверкой» операторов связи. Среди ключевых заказчиков – ПАО «Ростелеком», совместно с которым РТК-Сервис реализует проекты федерального и стратегического значения, в том числе строительство Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT) и телеком-инфраструктуры на Всемирном форуме молодежи в г. Сочи, создание первого в России прототипа мобильного ядра сети на базе отечественных компонентов, поддержка особо важной инфраструктуры в рамках мероприятий государственного масштаба и др.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.04.2026 DWDM-оборудование российской компании VPG LaserONE прошло испытания по сценарию «Чужая длина волны» на магистральной сети «Ростелеком» 1
22.04.2026 «Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования на своей магистральной сети 1
16.04.2026 «РТК-Сервис» стала партнером вендора «Код Безопасности» 1
14.04.2026 Центр кибербезопасности «РТК-Сервис» предупредил о рисках превращения корпоративных сетей в ботнеты из-за использования WhatsApp* 1
01.04.2026 Объявлены победители IV конкурса отраслевых проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях» 1
18.03.2026 «Газинформсервис» и «РТК-Сервис» заключили стратегическое партнёрство для защиты инфраструктур крупных предприятий 1
19.01.2026 Тестирование участка сети TEA NEXT Москва — Санкт-Петербург подтвердило заявленные характеристики новой линии связи 2
18.12.2025 «РТК-Сервис» развернул независимую от спутников систему синхронизации для LTE/5G сетей 3
16.12.2025 «РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России 4
27.11.2025 «Ростелеком» завершил испытания российского DWDM-оборудования VPG LaserONE 2
11.11.2025 «Ростелеком» и «РТК-Сервис» завершили пилотный проект по внедрению BRAS российского бренда EcoRouter на сетях связи 2
16.06.2025 «РТК-Сервис» модернизировал магистральную сеть «Ростелекома» в 23 городах России 2
01.04.2025 «РТК-Сервис» разработал единый стандарт работ для инженеров, обслуживающих КИИ операторов связи 2
07.03.2025 «Ростелеком» полностью перейдет на российское ПО к концу 2025 года 1
19.02.2025 «РТК-Сервис» помог модернизировать региональную DWDM-сеть «МегаФона» в Краснодарском крае 1
13.02.2025 «РТК-Сервис» поддерживает работоспособность Juniper на сети «Ростелекома» 1
16.01.2025 «РТК-Сервис» перевел сети связи Томского филиала «Ростелекома» на российское IP/MPLS-оборудование Eltex 1
20.08.2024 Инженеры «РТК-Сервис» сертифицированы для работы с DWDM-оборудованием «Горизонт» 2
01.07.2024 «РТК-Сервис» расширил каналы связи «Ростелекома» в 36 регионах России 2
13.05.2024 «РТК-Сервис» поможет модернизировать транспортные сети «МегаФона» 1
29.11.2023 Телеком по-русски: как операторы сетей решают проблемы после ухода иностранных вендоров 1
20.11.2023 «РТК-Сервис» принял на техническую поддержку все оборудование Huawei на сети «Ростелекома» 1
14.11.2023 «РТК-сервис» перенес ядро сети и каналы передачи данных магистрального узла «Ростелеком» на площадку дата-центра М9 2
09.08.2023 «Ростелеком» отказывается от Nokia в пользу отечественного «железа» 2
09.08.2023 С Nokia на Т8: ИТ-интегратор «РТК-сервис» скрестил отечественные линейные транспондеры с WDM системами ушедших вендоров 2

Публикаций - 27, упоминаний - 42

РТК-Сервис . и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10686 19
Т8 НТЦ 108 6
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 68 5
МегаФон 10409 4
Huawei 4427 4
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 103 3
Softline - Софтлайн 3543 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 3
Eltex - Предприятие Элтекс 229 3
Код Безопасности 748 3
РДП Инновации 8 2
Oracle Corporation 7012 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2799 2
R-Vision - Р-Вижн 248 2
Qtech - Кьютэк 192 2
Газинформсервис - ГИС 459 2
Coriant 18 2
Ростелеком сервис 1 1
Авантелеком 35 1
Супертел 20 1
Элтекс Коммуникации 28 1
Омега Телеком Разработка - ОТР 4 1
Сонерик 3 1
Ц1 - ЦИКАДА 11 1
Элмир - Электронный мир 6 1
LoReTT - Лоретт 2 1
Broadcom - VMware 2562 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3242 1
Cisco Systems 5314 1
Microsoft Corporation 25578 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1251 1
Autodesk 637 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 196 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1648 1
TP-Link - ТП-Линк 229 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2116 1
Крок - Croc 1923 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 544 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9378 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3079 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1616 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8543 1
Почта России ПАО 2303 1
ФосАгро 165 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 86 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 685 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3668 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6435 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 76132 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24231 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22423 13
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 901 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15411 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11338 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17571 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4924 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6741 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3483 5
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 727 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33301 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59420 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2213 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12690 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8587 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4817 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32627 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29287 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11829 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3977 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 505 2
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 48 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6887 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2243 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9974 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1362 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9707 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  773 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2100 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12748 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7309 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2637 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2422 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2253 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 296 2
VPN - DMVPN - Dynamic Multipoint Virtual Private Network 10 1
Zensys - Z-Wave 30 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 245 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13256 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2226 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1494 2
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 36 2
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 20 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 617 1
Ростелеком - Нейрошлюз 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar TI Feeds - Solar Threat Intellegence Feeds 16 1
Ростелеком - Кибериндекс 2 1
Газинформсервис - BAS SimuStrike 7 1
Eltex Peeper 3 1
Oracle SBC - Oracle Session Border Controller 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 951 1
Google Android 15025 1
Linux OS 11258 1
Новые облачные технологии - МойОфис 939 1
Microsoft Office 4072 1
Нанософт - nanoCAD 134 1
Microsoft Windows 16653 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1266 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1754 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5437 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 225 1
НКТ - Р7-Офис 512 1
Dassault Systemes - SolidWorks 127 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 143 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 236 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 674 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 254 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 120 1
Nokia Enterprise Session Border Controller - Nokia eSBC 4 1
РДП Инновации - EcoRouter 15 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 220 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 91 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5188 1
Eltex ACS - система управления абонентскими устройствами 8 1
Kaspersky Free Antivirus - Антивирус Касперского Lite 13 1
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 18 1
Газинформсервис - Ankey IDM 41 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 102 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 370 1
Кононенко Андрей 11 10
Кастрыкин Александр 8 8
Онянов Сергей 11 5
Сапунов Алексей 38 3
Алленов Олег 4 2
Савчук Константин 3 2
Князев Александр 17 2
Марченко Константин 7 1
Демьяненко Алексей 1 1
Мусин Ренат 2 1
Арифуллин Ильдар 1 1
Габдрахманов Артур 1 1
Криштофович Андрей 6 1
Дрякин Евгений 5 1
Песчаный Кирилл 5 1
Серая Мария 1 1
Шишмарев Владимир 3 1
Томилов Павел 2 1
Смит Александр 4 1
Исламов Олег 2 1
Шатсков Дмитрий 3 1
Статуев Владимир 1 1
Осеевский Михаил 338 1
Голованов Леонид 9 1
Никитин Алексей 33 1
Гузаков Николай 10 1
Шуба Виталий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 161890 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46781 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19136 4
Азия - Азиатский регион 5844 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1624 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3279 2
Россия - СФО - Новосибирск 4793 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1279 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 80 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54051 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2480 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3384 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3081 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1039 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2778 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2190 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 193 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 222 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1009 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1060 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 668 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1027 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 472 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1011 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3295 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 266 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 585 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 295 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 187 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 289 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 329 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 115 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 190 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1971 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7557 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6526 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56209 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20936 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3437 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 314 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15569 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6449 2
Аудит - аудиторский услуги 3259 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8359 2
Современные и перспективные сети мобильной связи - Дорожная карта 37 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3741 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11007 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5480 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1110 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12019 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 245 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6036 1
Экономический эффект 1270 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6358 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 695 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6025 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1201 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 567 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32734 1
Энергетика - Energy - Energetically 5659 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 945 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2742 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1565 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2442 1
Национальный проект 384 1
Ведомости 1375 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3850 3
Juniper Research 558 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8475 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 824 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 426 1
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
