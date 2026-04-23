Получите все материалы CNews по ключевому слову
РТК-Сервис – Центр компетенций по сетевым технологиям и интегратор полного цикла.
Федеральное присутствие – от Калининграда до Камчатки. В штате компании более 800 специалистов. Более 70% сотрудников – инженеры и технические специалисты. РТК-Сервис уделяет большое внимание R&D и обладает одной из крупнейших в РФ лабораторий тестирования сетевого оборудования. Также компания имеет собственный Центр кибербезопасности для защиты своего ИТ-контура и объектов заказчиков.
Конкурентная стратегия РТК-Сервис строится на комплексном подходе к ведению проектов для операторов связи и enterprise-компаний из всех отраслей «под ключ», от аудита и консалтинга до строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, технической поддержки и управления проектами. В рамках данной стратегии предусмотрено установление партнерских отношений с российскими производителями, а также тестирование и адаптация отечественных разработок на базе собственной Лаборатории сетевого тестирования для их последующего внедрения.
Системный интегратор работает со всеми отраслями, от телекома до финансовой сферы и промышленности, активно диверсифицирует клиентскую базу и проектный портфель, а также развивает партнерство с «большой четверкой» операторов связи. Среди ключевых заказчиков – ПАО «Ростелеком», совместно с которым РТК-Сервис реализует проекты федерального и стратегического значения, в том числе строительство Трансевразийской волоконно-оптической линии связи (TEA NEXT) и телеком-инфраструктуры на Всемирном форуме молодежи в г. Сочи, создание первого в России прототипа мобильного ядра сети на базе отечественных компонентов, поддержка особо важной инфраструктуры в рамках мероприятий государственного масштаба и др.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1438812, в очереди разбора - 728485.
Создано именных указателей - 193862.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.