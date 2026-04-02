Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Мессенджер - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями

Мессенджер Max как новый 2FA-метод в системе Multifactor т о расширении возможностей в системе двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. Теперь для подтверждения входа в личный кабинет и корпоративные ресурсы доступен новый метод — через мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». Пользователи системы Multifactor могут использовать мессенджер Max в качестве второго фактора аутентификации. Это реш

«Атол» реализовала цифровую верификацию возраста через мессенджер Max в кассовом ПО Frontol Компания «Атол» сообщила о включении в состав кассового программного обеспечения Frontol механизма верификации возраста покупателей через мессенджер Max. Функциональность доступна пользователям, начиная с релиза Frontol 6.28.4, и разработана в соответствии с нормами Федерального закона №569-ФЗ от 29 декабря.2025 г., предусматрива

Компания «Нетрика Медицина» масштабирует сервис электронного подписания документов с пациентами через мессенджер Max формате облачного сервиса «N3.Health». Для пациентов взаимодействие реализовано через национальный мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Процесс под

«Авантелеком» интегрировал национальный мессенджер Max в свою омниканальную платформу для контакт-центров ватели платформы получили возможность подключать и обрабатывать обращения клиентов через российский мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком». Интеграция с Max стала ша

Компания «ЭлНетМед» запустила подписание документов с пациентами через мессенджер Max Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, запустила подписание электронных документов через национальный мессенджер Max в рамках собственного сервиса N3.Health СЭП, сервис электронного подписания. Для пациентов доступны разные варианты взаимодействия – через чат-бот или Mini-App. Об этом CNews соо

«Магнит» внедрил технологию подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Max во всех магазинах могут получать скидки в магазинах розничной сети, - студентов и многодетных семей. Об этом CNews сообщили представители «Магнита». Сейчас функционал подтверждения социального статуса пенсионера через мессенджер Max работает более чем на 50 тыс. КСО, поддерживающих эту технологию, в 15 тыс. магазинов «Магнит» различных форматов по всей России. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо

Клиники Сибирского медуниверситета запустили бот для быстрой записи к врачам через мессенджер Mах ную регистрацию, устанавливать сторонние приложения или заполнять длинные формы. Достаточно открыть мессенджер MAX и начать диалог с официальным ботом клиник Сибирского медуниверситета. Интерфе

В сети Fix Price на всех кассах можно подтвердить возраст через мессенджер Max Сеть Fix Price внедрила возможность подтверждения возраста через мессенджер Max на всех кассах своих магазинов в России. Об этом CNews сообщили представители Fix Price. Сеть запустила новый функционал на всех кассах самообслуживания (КСО) в декабре 2025 г.,

МТС начала предупреждать промышленные предприятия об экологических рисках через мессенджер Max МТС объявила о том, что первой на российском рынке экологического мониторинга запустила уведомления через мессенджер Max. Теперь крупные промышленные предприятия и госзаказчики могут мгновенно получать сигналы о критических изменениях окружающей среды в рамках решения «МТС Экология». Ранее уведомле

Мессенджер Max стал доступен пользователям операционной системы «Аврора» Национальный мессенджер Max и российская мобильная операционная система «Аврора» подтвердили совместимость. Скачать Max на устройство под управлением «Авроры» можно в RuStore. В числе крупнейших пользовател

Минстрой России продолжает работу по внедрению национального мессенджера Мах в сферу ЖКХ й цифровой среды при оказании жилищно-коммунальных услуг. В чатах интегрированы средства защиты и инструменты противодействия мошенникам, а также полезные для граждан отраслевые сервисы. Национальный мессенджер Мах изначально создан как защищенная от мошенников среда для общения, и реализует инструменты для противодействия недобросовестным активностям во всех сферах. Создание домовых чатов

Мессенджер Max стал доступен пользователям «АльтерОС» зависимости. Мы считаем важным, чтобы у пользователей были удобные и безопасные инструменты связи, созданные в России и адаптированные под отечественные операционные системы. Возможность использовать мессенджер Max вместе с "АльтерОС" показывает, что российская ИТ-инфраструктура развивается комплексно и способна обеспечить полный набор сервисов», — сказал Михаил Лебедев, председатель правле