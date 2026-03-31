N3 Group Netrika Нетрика Медицина ЭлНетМед N3.Health Цифровое здравоохранение для частных клиник N3.ИЭМК N3.Портал врача N3.Health ОДИИ N3.Health СЭП N3.Health СЗПВ N3.Health ТМК

  • N3.Health - это более 1500 абонентов в единой сети: клиники, лаборатории, страховые компании, агрегаторы записи, онлайн-сервисы, которые имеют возможность безопасно и оперативно обмениваться данными между собой и с государственными информационными системами (ЕГИСЗ, ВИМИС, Роспотребнадзор). Разработчик платформы N3.Health - компания «ЭлНетМед» входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА».
  • «N3.Портал врача» – прикладной компонент региональной подсистемы «N3.Интегрированная электронная медицинская карта» («N3.ИЭМК») цифровой платформы «N3.Здравоохранение». Он предназначен для просмотра медицинскими работниками и иными авторизованными специалистами сведений по всем случаям обращения пациента за медицинской помощью в медицинские организации. Это могут быть ранее сформированные медицинские документы (врачебные заключения, выписные эпикризы и т. д.), данные лабораторных и инструментальных исследований, и другая важная информация в электронном виде, которая позволит врачу выстроить полную картину текущего состояния пациента и принять объективное решение о дальнейших действиях. Важное преимущество сервиса – доступ онлайн с рабочего места и предоставление максимально полной медицинской истории пациента – в том числе, из ведомственных, федеральных и частных клиник региона.

 

 

31.03.2026 «ЭлНетМед» интегрировала с Max сервисы записи на прием и телемедицинских консультаций

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, объявила о расширении интеграции с национальным мессенджером Max за счет подключен
24.03.2026 190 медицинских информационных систем интегрированы с платформой N3.Health

C платформой N3.Health, разработанной компанией «ЭлНетМед», интегрированы 190 информационных систем для ча
04.03.2026 Компания «ЭлНетМед» запустила подписание документов с пациентами через мессенджер Max

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, запустила подписание электронных документов через национальный мессенджер Max в ра
25.02.2026 ЛИС Innovasystem завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ

Лабораторная информационная система (ЛИС) Innovasystem завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ, разработанным компанией «ЭлНетМед». Интеграция позволяет медицинским организациям, которые ведут лабораторную деятельность, настроить электронный обмен заявками и результатами и
10.02.2026 Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с ЕМИАС Московской области

Компания «ЭлНетМед» завершила интеграцию платформы N3.Health с Единой медицинской информационно-аналитической системой Московской области (ЕМИАС
11.12.2025 Телемедицина для врачей-генетиков: Basis Genomic Group запустила онлайн-консультации с помощью сервиса MILA от N3.Health

Медицинская компания Basis Genomic Group («Базис Геномик») запустила сервис онлайн-консультаций для пациентов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Решение позволяет проводить бесплатные предварительные консультации в защищенном цифровом контуре, помогая понять, как использовать генетическое тестирование в практике сохранения з
09.12.2025 Международный Центр Фертильности запустил телемедицину от N3.Health для пациентов из России и из-за рубежа

Клиника Международный Центр Фертильности (МЦФ) внедрила систему цифровых сервисов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Клиника предоставляет услуги по лечению бесплодия на высоком мировом уровне и принимает большое количество пациентов из России, Европы и со всего мира. Об этом CNews сообщили предст
03.12.2025 «ЭлНетМед» расширила возможности сервиса «N3.Health ОДИИ» для автоматизации инструментальной диагностики

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, модернизировала сервис «N3.Health Обмен данными инструментальных исследован
01.12.2025 Центр Verba Mayr запускает телемедицинский сервис от N3.Health

нашим клиентам инструмент удаленной поддержки, который бы полностью соответствовал всем законодательным требованиям и при этом сохранял премиальный уровень нашего сервиса. Личный кабинет на платформе N3.Health позволил нам создать дополнительный канал заботы о пациентах, и оставаться с ними на связи в том числе после завершения основного курса лечения, а также усилить позиции Verba Mayr как
10.11.2025 «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и N3.Health завершили пилотные испытания сервиса подписания согласий на участие в клиническом исследовании в приложении MILA

В приложении MILA, экосистеме цифровых сервисов для пациентов, созданном на базе интеграционной платформы N3.Health, успешно реализован сервис подписания согласий на клинические исследования в электронной форме, обеспечивающий юридически значимое подписание документов пациентами и врачами. Сервис п
13.10.2025 «Единая клинико-диагностическая лаборатория» подключилась к ЕГИСЗ с помощью N3.Health

«Единая клинико-диагностическая лаборатория» в Республике Дагестан внедрила сервис N3.Health ОДЛИ, разработанный компанией «ЭлНетМед», для интеграции с ЕГИСЗ и организации обмена данными с государственными медицинскими учреждениями региона. Решение позволило лаборатории налад
06.10.2025 Петербургская клиника «Абриелль» внедрила телемедицинский сервис N3.Health

Петербургская клиника эстетической хирургии и косметологии «Абриелль» запустила сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. С помощью этого инструмента организация перевела удаленные коммуникации с клиентами в защищенный контур и расширила их возможн
22.09.2025 Цифровая платформа «ЭСМО» интегрирована с информационной системой N3.Health

ботчик комплексных ИТ-решений для автоматизации процессов охраны труда и корпоративного здоровья «Квазар» и оператор передачи данных в ЕГИСЗ «ЭлНетМед» завершили интеграцию цифровых платформ «ЭСМО» и N3.Health. Это обеспечит автоматическую передачу результатов предсменных и предрейсовых медицинских осмотров в государственные и региональные сегменты ЕГИСЗ в полном соответствии с требованиями
02.07.2025 КДЦ «Магнетика» внедрил телемедицинский сервис от N3.Health для онлайн-консультаций

но-диагностический центр «Магнетика» запустил сервис телемедицинских консультаций на базе платформы N3.Health в рамках экосистемы цифровых сервисов для пациента MILA. Реализованный проект позво
26.06.2025 «Юнилаб» автоматизирует передачу лабораторных данных с помощью N3.Health ОДЛИ

Сеть клинико-диагностических лабораторий «Юнилаб» завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ, разработанным компанией «ЭлНетМед». Решение позволяет автоматизировать передачу данных лабораторных исследований в Единую государственную информационную систему здравоохранения

21.05.2025 «ЭлНетМед» расширяет функциональность сервиса «N3.Health ИЭМК» для удобства работы с региональными сегментами ЕГИСЗ

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, представила обновление сервиса «N3.Health Интегрированная электронная медиц
28.04.2025 Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA

Лабораторная сеть «ЛабКвест» внедрила для своих медицинских центров «Q-Клиника» личный кабинет пациента MILA White Label на базе платформы N3.Health от компании «ЭлНетМед». Решение позволяет пациентам записываться на прием, получать результаты анализов, консультироваться с врачами онлайн и управлять медицинскими документами в един
15.04.2025 «Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ

Медицинская компания «Гемохелп», специализирующаяся на услугах лабораторной диагностики, внедрила сервис N3.Health ОДЛИ от компании «ЭлНетМед» для автоматизации передачи данных от своих лабораторий в РЭМД ЕГИСЗ, а также для обмена данными с клиниками и контрагентами. Решение позволяет настроить пр
28.08.2023 МИС «Санаториум» присоединилась к облачной платформе N3.Health для взаимодействия с ЕГИСЗ Минздрава

Завершена интеграция медицинской информационной системы «Санаториум» и облачной платформы N3.Health, оператора иной информационной системы, обеспечивающего передачу данных в ЕГИСЗ Минздрава РФ. МИС «Санаториум» предназначена для автоматизации санаториев, реабилитационных центров и о
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health

ционными системами в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ МЗ РФ и ГИСЗ субъектов РФ). Разработчик платформы N3.Health – компания «Элнетмед» входит в N3 group и ГК «Ташир медика». Компания создаёт серви
22.09.2022 «Юниверс-софт» стала партнером облачной платформы N3.Health

«Юниверс-софт» стала новым партнером облачной платформы N3.Health. Медицинская информационная система «Universe-медицина», разработанная компанией «Юниверс-софт», – это современное программное обеспечение для медицинских центров, клиник пластической
07.02.2022 Пользователи МИС Renovatio получили возможность оперативно передавать данные в ЕГИСЗ Минздрава России

В начале 2022 г. завершилась интеграция медицинской информационной системы (МИС) «Реновацио» и облачной платформы N3.Health в части сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта» (ИЭМК). Решение N3.Health, разработанное компанией «ЭлНетМед», обеспечивает участникам рынка частной медицины пе
02.04.2020 МИС «Элемент» стала новым участником платформы N3.Health

«Нетрика» объявила о подключении нового участника к платформе N3.Health, созданной для интеграции информационных систем частных клиник, лабораторных служб и страховых компаний. К платформе присоединилась компания «Лаваль», разработчик медицинской информац
25.03.2020 Медицинская информационная система Medmis присоединилась к платформе N3.Health

«Гиасофт», разработчик медицинской информационной системы Medmis, стал новым участником платформы N3.Health. В рамках сотрудничества «Гиасофт» подключился к сервису «N3.Интегрированная электронная медицинская карта». Теперь Medmis сможет предлагать клиентам новые возможности по обмену инфор
12.02.2020 Лабораторная служба «Диалаб» подключилась к платформе N3.Health

«Нетрика» объявила о присоединении нового партнера, лабораторной службы «Диалаб», к платформе N3.Health. «Диалаб» завершил интеграцию с сервисом обмена данными лабораторных исследований. Другие участники проекта, коммерческие клиники и страховые компании, смогут выдавать направления и п
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health

Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров

«Нетрика» анонсировала расширение функциональности N3.Health – российской платформы для интеграции медицинских информационных систем медучрежден

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

