Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 113466
ИКТ 9224
Организации 7242
Ведомства 1368
Ассоциации 733
Технологии 3066
Системы 19540
Персоны 44660
География 1785
Статьи 1317
Пресса 938
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1804
Мероприятия 814

Автоматизация склада WMS Warehouse Management System Система управления складом Warehouse accounting Складской учет



06.10.2022 «1С-рарус» автоматизировал складской учет на базе «1С:ERP» в Группе «Римера»
28.02.2022 Corpsoft24 автоматизировала складской учет для GDPharm Logistics
02.12.2021 «Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»
09.02.2018 «Первый БИТ» автоматизировал складской учет на мебельной фабрике «Яна»
07.07.2016 «Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion
18.02.2016 «Восток-Косметик» организовала оперативный складской учет и ускорила открытие магазинов с помощью «1С:Предприятия 8»
07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM
11.04.2013 «1С-Рарус» автоматизировал торговый и складской учет в подразделениях «Акосты»
24.09.2007 «1С-Рарус» автоматизировал оперативный и складской учет в «ББК-Сервисе»
12.02.2007 ГК «Механика» автоматизирует складской учет

Публикаций - 1914, упоминаний - 2818

Автоматизация склада упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7060 211
1С-ИжТиСи 6375 206
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 653 57
Microsoft Corporation 23576 46
1С-Рарус 806 44
SAP SE 4902 37
Oracle Corporation 6332 33
МойСклад - Логнекс 104 24
Парус Корпорация 532 19
IBM - International Business Machines Corp 9213 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 961 15
Галактика - Корпорация 1417 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 12
Компас 172 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1817 10
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 108 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 10
Крок - Croc 1715 9
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 539 8
GMCS 346 8
1С:ВДГБ 46 8
UCS - ЮСИЭС 16 8
Epicor Software Corporation 162 7
SAP CIS - САП СНГ 835 7
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 93 7
Cisco Systems 4891 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2814 6
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1358 6
Infor 230 6
Корус Консалтинг ГК 1077 6
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 439 6
АйТи 1290 5
Ланит - Норбит - Norbit 299 5
Yandex - Яндекс 5754 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 281 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 323 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1075 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 911 5
НСПК - Национальная система платежных карт 619 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 8
Лента - Сеть розничной торговли 1721 6
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 6
РЖД - Российские железные дороги 1638 6
Газпром ПАО 1163 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 101 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 167 3
X5 Group 826 3
X5 Group - Перекрёсток 454 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 247 3
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 225 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 3
Газпром трансгаз 135 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 441 2
Казахмыс - Kazakhmys 51 2
Белая Птица 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1857 2
ПГК - Первая грузовая компания 140 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 2
Тракторные заводы Концерн 40 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1773 2
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 2
Cersanit - Церсанит Трейд 18 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 356 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 32 2
JTI Донской табак 6 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 361 2
Волжский Оргсинтез - Волжский завод органического синтеза 3 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 2
Верный - торговая сеть 258 2
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 393 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 344 2
Газпром нефть 502 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 23
Федеральное казначейство России 1558 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 3
Правительство Москвы 2006 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 826 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 2
Президент Российской Федерации 3741 2
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1564 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 104 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 150 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 77 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 1
Екатеринбургский метрополитен 7 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 183 1
Гознак ММД - Московский монетный двор 14 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 759
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 342
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 192
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5227 124
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10123 116
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8048 104
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 97
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10925 87
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5553 66
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13198 58
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 56
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11461 55
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3793 51
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11011 48
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1381 47
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 42
Проверка контрагентов 1508 41
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation 777 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9192 40
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1492 34
Штриховой код - штрихкод 1315 34
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10282 32
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3788 32
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8358 32
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5435 30
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 1479 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10076 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12190 29
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 591 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 27
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 185 26
Sales management - Управление продажами - Управление циклом продаж 308 25
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13625 24
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2515 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8267 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3944 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 21
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3037 21
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3272 20
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4706 20
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6586 209
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1979 99
1С:Бухгалтерия 852 57
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 402 47
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 404 36
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 34
Microsoft Dynamics 1171 33
1С:ERP Управление предприятием 330 23
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 389 20
Microsoft Office 3458 20
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 19
Google Android 12648 16
Microsoft Windows 2000 12709 16
Microsoft Windows 14509 15
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 810 13
Apple iOS 6863 11
Microsoft SQL Server 1481 11
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 535 11
UCS R-Keeper 48 11
1С:WMS Логистика. Управление складом 60 9
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 170 9
Microsoft Office Excel 947 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 562 9
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 50 8
Галактика ERP 106 7
1С Первый Бит - БИТ.Красота 21 7
Apple iPhone 6 6201 7
Миракс - MiraxSoft - Business Control 25 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 817 6
Oracle СУБД 591 6
Linux OS 8326 6
1С-Рарус Общепит 38 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2927 6
1С:Медицина 33 5
1С:Управление Холдингом 116 5
1С-Рарус Альфа-Авто 58 5
Honeywell Metrologic 52 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 223 5
Яндекс.Маркет 575 5
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 39 5
Рахимбердиев Аскар 35 10
Шадаев Максут 650 3
Воропаева Екатерина 20 3
Натрусов Артем 194 3
Чаркин Евгений 240 3
Линцова Екатерина 11 2
Бадалов Андрей 60 2
Богдашев Дмитрий 18 2
Мацыгин Юрий 35 2
Барсуков Сергей 31 2
Козак Николай 64 2
Векилов Тимур 28 2
Рубин Дмитрий 41 2
Колмыков Александр 8 2
Данилов Михаил 30 2
Терентьев Вадим 2 2
Паршин Максим 281 2
Шпак Василий 121 2
Ананьин Алексей 75 2
Рыжиков Сергей 110 2
Астахов Константин 23 2
Врацкий Андрей 59 2
Урусов Виктор 76 2
Нащекин Алексей 112 2
Сухарев Сергей 11 2
Кравченко Рано 10 2
Дмитриев Кирилл 102 2
Соловьев Сергей 67 2
Ушаков Анатолий 41 2
Агузумцян Ара 19 2
Шмакотина Юлия 3 2
Солопов Вячеслав 36 2
Агапкин Алексей 39 2
Казарин Станислав 132 2
Костин Сергей 31 2
Низник Александр 19 2
Раскевич Дмитрий 2 2
Степанов Сергей 21 2
Алексеев Андрей 11 2
Медведев Дмитрий 1631 2
Россия - РФ - Российская федерация 123902 227
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 80
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 40
Европа 21356 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 27
Германия - Федеративная Республика 12083 19
Украина 7304 18
Казахстан - Республика 4876 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2035 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3346 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 10
Россия - Сибирь 2017 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1284 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2524 8
Россия - СФО - Новосибирск 3740 7
Франция - Французская Республика 7094 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1350 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1575 6
Беларусь - Белоруссия 4335 6
Россия - СФО - Иркутская область 922 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1438 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2340 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1403 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1548 4
Польша - Республика 1855 4
Украина - Киев 942 4
Япония 12956 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1202 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2389 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2383 4
Ближний Восток 2660 4
Россия - УФО - Тюменская область 963 4
Дания - Королевство 1016 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 982 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 4
Индия - Республика 5094 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5220 179
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 143
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 107
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5242 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 56
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4219 54
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 52
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1170 51
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2186 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9291 39
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5485 38
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 658 37
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10864 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6920 32
Логистика сбытовая - Сбыт 2219 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6143 28
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4196 28
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8340 28
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4450 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24159 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10504 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4668 24
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4030 23
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1460 23
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 355 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1822 22
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3730 21
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 182 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 19
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1759 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5012 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4466 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4967 17
Инвентаризация - Пересортица 409 17
Регистратор 1376 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2604 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5229 16
Страхование - Страховое дело - Insurance 5201 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2490 15
Торговля оптовая - Wholesale trade 1037 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 3
Ведомости 573 2
DigiTimes - Издание 1295 2
Мобильные системы 113 2
Thomson Reuters - Рейтер 5778 1
Engadget - Блог о технологиях 418 1
Российская газета 241 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Computer Weekly 373 1
Открытые системы ИД 173 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2171 7
IDC - International Data Corporation 4854 6
Gartner - Гартнер 3483 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 266 3
Forrester Research 812 2
Microsoft Research 129 1
In-Stat 115 1
ITResearch 115 1
comScore 394 1
Forbes Cloud 100 4 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 531 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
Frost & Sullivan 200 1
Markets&Markets Research 105 1
Data Insight - Исследовательское агентство 95 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
Fortune Global 500 283 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 276 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 243 1
РАН ИМБП - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук 54 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 119 1
Cornell University - Корнеллский университет 163 1
РГБ - Российская государственная библиотека 87 1
СПбГПУ ИПЦ - Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета 1 1
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 204 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 175 1
РАН - Российская академия наук 1807 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 165 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2090 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11695 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 875 3
CNews AWARDS - награда 412 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1745 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 1
CNews FORUM Кейсы 98 1
SAP Value Award 6 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 51 1
Логистический Форум 2 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще