Разделы

ПО Интернет E-commerce Бизнес-приложения Внедрения
|

Кейс Faberlic и RDV Маркет: как отказаться от самописной интеграции с маркетплейсами и сохранить привычные процессы в WMS-системе

Компания Faberlic владеет собственным производством (более 35 тыс. кв. м. производственных площадей), производит более 200 млн единиц косметической продукции и свыше одного млн швейных изделий ежегодно. В 2019 г. компания получила статус промышленного комплекса. Для выхода на маркетплейсы Faberlic разработала собственную систему управления на базе «», которая обеспечивала сборку заказов по схемам FBS и FBO. Однако, поддержка самописной интеграции требовала значительных ресурсов ИТ-команды. Частые изменения в механизмах обмена данными и добавление новых функций на маркетплейсах делали процесс поддержки сложным и затратным. Об этом CNews сообщили представители RDV.

Faberlic стояла перед необходимостью отказаться от самописной интеграции, сохранив при этом привычные процессы работы с маркетплейсами в WMS-системе. Компании требовалось: оптимизировать управление продажами на маркетплейсах, выделив соответствующий функционал в отдельный сервис; упростить процессы работы с карточками товаров, ценами и взаиморасчетами; обеспечить доступ к глубокой аналитике и минимизировать ошибки, ведущие к штрафным санкциям; подключить дополнительные склады для работы по модели FBS.

Команда «RDV Маркет» предложила комплексное решение, учитывающее сложность ИТ-инфраструктуры Faberlic, включая интеграцию с TopLog WMS, «1С:ERP». Были выполнены следующие работы: внедрено расширение RDV Маркет в связке с «1С:УТ 11.5», обеспечивающее обмен данными с WMS через специальный коннектор; силами ИТ-команды Faberlic была настроена интеграция RDV Маркет с TopLog WMS, «1С:ERP» и сервисом работы с маркировками Hottah; доработан функционал «RDV Маркет» под требования заказчика: реализованы автоупаковка Wildberries, работа с виртуальными поставками, загрузка возвратов Ozon, групповая реализация по заказам и другие функции; подключены склады в Санкт-Петербурге и Новосибирске для работы с маркетплейсами по модели FBS.

Результаты

Благодаря внедрению решения «RDV Маркет», Faberlic достигла следующих результатов: устранена необходимость в поддержке самописной интеграции, что высвободило ресурсы ИТ-команды; сохранены привычные процессы работы с маркетплейсами в WMS-системе; появилась возможность подключения дополнительных складов в Новосибирске и Санкт-Петербурге; решение обеспечивает регулярные обновления под требования маркетплейсов, минимизируя риски штрафных санкций; реализована возможность кастомизации и поддержки как силами вендора, так и собственной командой.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Автоматизация процессов позволила Faberlic заложить основу для масштабирования продаж на маркетплейсах. В ближайшее время компания планирует подключить Ozon FBS (Москва) и расширить географию складов для работы с Wildberries FBS (Москва и Екатеринбург).

«Компания Faberlic благодарит RDV за качественную работу, выполнение задач в срок и сильную экспертизу по вопросам на стыке «1C» и маркетплейсов. С помощью RDV мы автоматизировали процессы по необходимым нам сценариям, высвободили ресурсы собственной команды и заложили основу для масштабирования продаж на маркетплейсах. Рекомендуем RDV и продукт «RDV Маркет» как надежных партнеров по вопросам автоматизации работы на маркетплейсах», – сказал Андрей Левченко, директор департамента операционных решений компании Faberlic.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Илон Маск уволил два десятка сотрудников ведомства, инспектировавших его производство мозговых имплантов Neuralink

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще