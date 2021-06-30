Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
UC
Unified communications
Унифицированные коммуникации
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Публикаций - 56, упоминаний - 66
UC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бургов Владимир 9 2
|Кузяев Андрей 59 1
|Степанюк Михаил 13 1
|Васильев Евгений 93 1
|Рейман Леонид 422 1
|Козловский Андрей 10 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Лосев Сергей 43 1
|Макаров Станислав 111 1
|Степанов Антон 56 1
|CNews Analytics 1991 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru