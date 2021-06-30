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UC
Unified communications
Унифицированные коммуникации


30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1
28.09.2020 Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе 1
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 1
10.06.2019 «Манго Телеком» представил решение класса UCaaS 1
21.05.2019 Merlion стал авторизованным дистрибьютором платформы Communigate Pro 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
05.09.2018 «Дом.ru бизнес» запустил продажи amoCRM 1
22.05.2018 МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель 2
09.03.2017 МТТ запустил FMC-платформу в системе «МТТ Бизнес» 2
06.12.2016 Dell представила 4-ядерный тонкий клиент Wyse 5060 1
20.10.2016 Polycom внедрил интерфейс Skype для бизнеса в решения Polycom Group Series 1
21.09.2016 Avaya представила IP Office Platform версии 10 1
22.08.2016 «Ростелеком» и ФРИИ отыскали сразу четыре российских мессенджера для чиновников 1
03.02.2016 TrueConf покажет видеозвонки в сверхвысоком разрешении UltraHD на Integrated Systems Europe 2016 1
27.05.2015 Россия: рынок SaaS-услуг в секторе СМБ достигнет 28 млрд руб. к 2016 г. 1
25.05.2015 Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business 2
29.04.2015 Продукты Plantronics поддерживают стандарт WebRTC 1
20.02.2015 Видеоконференции ускоряют информационные потоки 1
19.12.2014 Обзор новой платформы для совместной работы Unify Circuit 1
11.11.2014 «Ай-Теко» внедрила унифицированные коммуникации для «Камов» 1
06.06.2014 Как выбрать ВКС-систему? Российский опыт 1
20.12.2013 «ОргТелеСервис» построил телефонную сеть в ГК «Холидей» на базе оборудования Panasonic 1
04.12.2013 ВКС востребована банками, медициной, наукой и госсектором 1
12.11.2013 Unified Communications: новый виток развития коммуникаций 4
16.04.2013 Выручка Compulink сократилась почти на 2 млрд рублей 1
08.02.2012 Siemens Enterprise Communications: эволюция вместо революций 1
16.01.2012 Николай Школьников: В последнее время вырос спрос на "вертикальные" телеком-решения 1
18.10.2011 В Башкортостане создана система унифицированных коммуникаций для органов власти 1
06.10.2011 Orange: "Облака" у нас в ДНК 1
28.06.2011 Глава Citrix: мы не будем конкурировать с Cisco и Microsoft на рынке приложений 1
22.06.2011 Tieto запустила облачную услугу Unified Communications as a Service 1
02.06.2011 Polycom купил ВКС-бизнес у HP 1
27.04.2011 Арсений Тарасов вошел в cовет директоров UC-оператора «Первый Виртуальный» 3
25.03.2011 Jabra увеличила объем продаж в России на рекордные 130% 1
14.02.2011 Tieto предлагает операторам связи новое коммуникационное SaaS-решение Corporate Information Hub 1
22.11.2010 «Ресурс Сервис» модернизировал систему электронной почты в «Трубной Металлургической Компании» 1
23.09.2010 Вадим Ковалевский: Главное для дистрибьютора – быстрая реакция 1
24.08.2010 Исследование: Google завоюет рынок унифицированных коммуникаций 1

Публикаций - 56, упоминаний - 66

UC упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 12
IBM 3557 2
Google LLC 7177 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Actility 5 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
АйТи 753 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Питерская группа связистов 114 1
Киберника 16 1
Avaya Engagement Solutions 2 1
Samsung Electronics 5730 1
Cisco Systems 2056 1
Крок 1221 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
АФК Система ПАО 998 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
Almatel - Алма Групп 13 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Merlion - Мерлион 275 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
3779 1
LG Electronics 1875 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Вертолеты России 114 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство РФ 2208 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 5
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
OpenStack 347 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 1
UCaaS - Unified communications as a service - Унифицированные коммуникации 15 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 5
Microsoft Windows 10 6676 4
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Microsoft Lync 272 2
Apple iPad 3263 1
Dell Wyse ThinOS 5 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
MTT Telecom API 6 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 45 1
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Linux OS 4276 1
Avaya IP Office Cloud Platform 34 1
Opera - Браузер 637 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
МТТ MVNE 20 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
Speedtest by Ookla 32 1
amoCRM 39 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
Apple macOS 934 1
Бургов Владимир 9 2
Кузяев Андрей 59 1
Степанюк Михаил 13 1
Васильев Евгений 93 1
Рейман Леонид 422 1
Козловский Андрей 10 1
Сморгонский Александр 6 1
Лосев Сергей 43 1
Макаров Станислав 111 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Восточная Европа 1691 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Япония 2811 2
Россия - Рязань 356 1
Россия - Иркутск 471 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Чебоксары 158 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Усолье-Сибирское 22 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа Западная 618 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Пермь 743 1
Европа 3788 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Красноярск 853 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Волгоград 545 1
Россия - Нижегородская область 745 1
Россия - Воронеж 693 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
VAD - Value Added Distribution 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769300, в очереди разбора - 672984.
Создано именных указателей - 46354.
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