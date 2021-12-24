Smart Technologies

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Аквариус



24.12.2021 Государство продолжает наращивать ИТ-расходы 1
20.12.2021 Государственные ИТ-тендеры остановлены из-за излишнего пристрастия к «Эльбрусам» 1
02.12.2021 Россияне создали смартфон, работающий на ОС «Касперского» 1
28.10.2021 «Аквариус» и «Рустэк» создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации 1
25.10.2021 Глава крупнейшей ИТ-компании России объявлен незаконным. Битва за компанию продолжается 4
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
04.10.2021 Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу» 2
11.06.2021 Основателя НКК выпустили на свободу после года домашнего ареста 1
31.05.2021 Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование 1
20.05.2021 Совладельцы НКК «дерутся» за кресло президента 1
19.05.2021 Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус» 1
12.05.2021 Совладельцы НКК подали в суд на главу компании 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 1
08.04.2021 За контроль над НКК развернулась борьба между руководством компании и владельцем Astra Linux 1
30.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус» 1
24.09.2020 Российских чиновников оставят без защищенных смартфонов на отечественной ОС. Их отдадут учителям 1
07.07.2020 Минкомсвязи хочет влить миллиарды рублей в российскую мобильную ОС 1
02.07.2020 Стартовало производство планшетов для Всероссийской переписи населения 1
01.02.2017 Цена Linux-компьютеров для Москвы упала разом на миллиард 1
16.08.2016 GS Group приступила к разработке российских SSD-накопителей для бизнеса 1
21.06.2016 «Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд 1
13.04.2016 Объем реализованной «Аквариусом» компьютерной техники в 2015 г. вырос на 17% 1
07.11.2013 «Технопрогресс» выиграл открытый аукцион ФНС на поставку рабочих станций 1
14.10.2011 Студенты МГТУ им. Баумана смогут принять участие в разработках «Аквариуса» в области промышленного дизайна 1
18.04.2011 «Смарт-Софт» представил новую версию интернет-шлюза AquaInspector 1
30.03.2011 Объем бизнеса «Аквариуса» по итогам 2010 г. увеличился на 28% 1
13.12.2010 Новые приключения Генса и Джобса в Москве: школам закупили Apple на 400 млн 2
01.12.2010 «МФИ Софт» протестировал «Российский Телефонный узел» на модульном сервере AquaServer N90 X60 1
21.04.2010 Российский серверный комплекс создан на базе ОС МСВСфера 1
04.03.2010 Лидер российского ИТ-рынка недосчитался 1,7 млрд рублей 1
27.03.2008 Компьютер на тележке: новая идея русских 1
24.01.2008 «Аквариус» будет продавать ПК с Mandriva Linux 1
18.01.2008 Elcoteq продает свой завод в Питере 1
12.11.2007 ВТБ прокредитовал НКК на 1.5 млрд. руб. 1
18.10.2007 «Аквариус» оснастит все свои ПК и ноутбуки «Антивирусом Касперского» 1
20.06.2007 «Альфа-банк» выдаст кредит НКК на $60 млн 1
14.03.2007 «Рамэк» заключил контракт со службой исполнения наказаний 1
05.02.2007 ПК в "каждый дом" поставит тайный консорциум 1
26.05.2006 Seagate проглотила Maxtor 1

Публикаций - 61, упоминаний - 90
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
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