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IBM

IBM

19.10.2021 Таинственные хакеры крепко взялись за топливные и авиационные компании в России, США и по всему миру 1
12.10.2021 IBM представила бизнес-решение на базе ИИ для экологического мониторинга 3
12.10.2021 Европа запрещает распознавание лиц с помощью ИИ 2
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 4
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 2
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
30.09.2021 Новая хакерская группировка напала на авиапромышленность и ТЭК России 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 2
27.09.2021 Легендарная компания-зомби собирается запретить во всем мире iPhone и смартфоны на Android 1
16.09.2021 Российские продажи внешних СХД пошли в рост. На рынке сменился лидер 1
10.09.2021 Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер 1
10.09.2021 Softline купила бизнес по лицензированию Squalio 1
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
08.09.2021 Выпущен накопитель колоссальной емкости на «древних» технологиях 6
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 11
07.09.2021 Lenovo предоставила решение для ИТ-инфраструктуры сети аптек «Здоровье» 1
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» 3
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 17
27.07.2021 Intel решила догнать и перегнать конкурентов, отказавшись от слова нанометр 2
26.07.2021 «Леруа Мерлен» обеспечила защиту бизнес-данных с помощью IBM Guardium 4
22.07.2021 Amadeus интегрировала IBM Digital Health Pass в свою цифровую систему проверки здоровья пассажиров 5
22.07.2021 Как выбрать действительно качественную облачную инфраструктуру 1
16.07.2021 Начались продажи 5-кубитовых квантовых процессоров всем желающим 2
16.07.2021 Intel покупает гигантского производителя чипов, отколовшегося от AMD. Это крупнейшая сделка в ее истории 1
15.07.2021 «Русгидро» переезжает с софта IBM и Microsoft Excel на российское ПО 1
15.07.2021 Создатели Norton Antivirus покупают скандально известного конкурента 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 3
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 1
05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 24
05.07.2021 Lexmark празднует 30-летнюю годовщину 1
02.07.2021 Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты 24
02.07.2021 Владимир Путин объявил «десятилетие ИИ». CNews выпускает первый рейтинг рынка искусственного интеллекта 1
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 3

Публикаций - 3530, упоминаний - 10612

IBM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 716
SAP SE 3208 261
Oracle Corporation 3333 236
Google LLC 7135 213
Dell EMC 2393 181
HP Inc. 2901 159
Intel Corporation 4158 147
Cisco Systems 2037 138
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 134
Samsung Electronics 5641 120
VMware 1829 112
Lenovo Group 1636 110
Red Hat 665 103
Apple Inc - Эппл Рус 7685 94
Amazon Inc - Amazon.com 1469 93
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 85
Huawei 2727 83
3728 70
Крок 1219 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 67
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 64
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 64
Facebook 3765 63
NetApp 485 61
АйТи 749 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 56
Ланит ГК 1155 49
OpenText 160 48
AMD - Advanced Micro Devices 1664 42
Ростех - Ростехнологии 2230 41
Nvidia Corp 2012 40
NortonLifeLock (Symantec) 777 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 39
Fujitsu 740 38
HP - Hewlett-Packard 881 38
Hitachi 466 37
SAS Institute 596 34
iTeco - Ай-Теко 715 34
Yandex - Яндекс 4100 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 33
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 116
Газпромбанк - ГПБ 692 57
РЖД - Российские железные дороги 1081 52
X5 Group 599 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 31
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 28
Альфа-Банк 1123 27
Аэрофлот 492 26
X5 Group - Пятерочка 559 22
Газпром нефть 380 21
Почта России ПАО 1570 19
Роснефть НК 367 19
Уралсиб Банк 389 19
Сургутнефтегаз - СНГ 123 17
Visa International 1345 17
ПСБ - Промсвязьбанк 613 16
LinkedIn 520 15
ВТБ24 583 15
Газпром ПАО 519 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 12
Открытие ФК 538 12
Транснефть 159 12
Uber Technologies 258 12
Uber 257 12
ВкусВилл 48 12
eBay Inc 529 11
GlobalFoundries - GF 67 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 10
ТНК-ВР Холдинг 148 10
Норникель - Норильский никель 177 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 10
МДМ Банк 150 10
Barclays 50 9
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 9
Walmart - Wal-Mart Stores 151 9
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 9
HeadHunter Group - HH Group 336 9
РВК - Российская венчурная компания 476 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 74
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 67
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 62
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 52
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 40
Федеральное казначейство России 766 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 32
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 32
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 23
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 19
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 18
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
Правительство РФ 2200 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 15
Президент Российской Федерации 1439 13
Пентагон - Министерство обороны США 277 13
ПФР Департамент информационных технологий 103 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 10
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 9
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 8
Счётная палата РФ 460 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 8
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 7
Роснано 456 7
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 29
Linux Foundation 157 21
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 11
OpenCAPI Consortium 13 11
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 10
Gen-Z Consortium 11 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 6
OIN - Open Invention Network 17 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 6
Руссофт - Russoft 250 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
ASF - Apache Software Foundation 60 4
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
OSI - Open Source Initiative 33 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 5 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 286
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 141
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 119
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 107
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 81
Big Data - Большие данные 1136 80
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 68
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 51
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 51
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 49
OpenStack 347 49
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 47
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 44
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 43
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 43
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 40
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 37
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 35
ARM64 - Архитектура процессора 1017 33
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 33
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 29
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 27
Kubernetes 307 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 24
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 23
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 23
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 23
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 22
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 21
DevOps - Development и Operations 296 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 21
ИТ-аутсорсинг 670 20
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 20
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 19
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 18
Linux OS 4249 127
Google Android 10750 118
Intel x86 - Архитектура процессора 991 93
Java - Язык программирования 1169 87
IBM Watson 105 79
Microsoft Windows 10 6622 76
IBM Cognos BI 141 70
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 60
Apple iOS 5741 58
IBM Cloud 84 57
AWS - Amazon Web Services 568 56
Microsoft Azure 1171 53
Nvidia GeForce GTX 2055 49
IBM Power Systems - Серия серверов 130 46
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 39
SQL - Язык программирования 432 38
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 37
Microsoft Windows 851 36
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 36
Microsoft Office 1926 34
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 31
Microsoft SQL Server 790 31
IBM DB2 148 30
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 27
IBM Bluemix 38 27
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 26
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 25
Apple iPad 3263 25
Apache Hadoop 339 25
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 22
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 22
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 22
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 21
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 21
Apple macOS 922 20
Microsoft Windows Phone OS 1472 20
Microsoft Excel 435 20
Apache HTTP Server 222 20
IBM Power8 27 19
IBM Softlayer 30 19
Филатов Андрей 99 52
Мацоцкий Сергей 150 29
Шадаев Максут 384 27
Богачев Игорь 172 25
Бетсис Павел 84 25
Гуральников Сергей 161 25
Ермолаев Артем 340 24
Бойко Елена 151 23
Чаркин Евгений 182 21
Елистратов Николай 90 21
Гаттаров Руслан 117 21
Хомич Игорь 30 21
Путин Владимир 1821 20
Румянцева Ольга 45 19
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 18
Никифоров Николай 1126 17
Фридман Илья 41 16
Ипатов Вадим 80 16
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 15
Козлов Михаил 153 15
Гимранов Ринат 56 15
Волков Никита 50 14
Паршин Константин 44 13
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
Шипов Савва 70 13
Петров Сергей 51 13
Калина Роман 60 12
Игнатов Виктор 12 12
Рахтеенко Владимир 31 12
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 12
Хрипунов Павел 19 12
Реймер Денис 49 11
Rometty Ginni - Рометти Джинни 12 11
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 11
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 11
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 18 11
Бобровников Борис 86 11
Разгуляев Валерий 18 10
Закрепин Евгений 45 10
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 9
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1364
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 560
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 467
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 373
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 220
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 195
Европа 3736 176
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 137
Германия - Федеративная Республика 3618 119
Восточная Европа 1674 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 112
Индия - Республика 2165 96
Япония 2771 94
Украина 3353 78
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 73
Казахстан - Республика 2622 69
Франция - Французская Республика 2116 65
Азия - Азиатский регион 1512 44
Беларусь - Белоруссия 2084 43
Африка 1486 42
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 41
Россия - СФО - Новосибирск 1959 41
Ближний Восток 1471 37
Европа Западная 611 37
Россия - ПФО - Казань 1510 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 34
Северная Америка 1407 28
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 27
США - Нью-Йорк 1088 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 23
Австралия - Австралийский Союз 1121 23
Россия - ПФО - Самара 1287 23
Канада 1295 22
США - Калифорния 972 22
Польша - Республика 824 21
Россия - Челябинская область 658 21
Сингапур - Республика 808 19
Нидерланды 971 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 121
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 118
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 85
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 83
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 50
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 34
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 32
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 24
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 20
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 20
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 16
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 14
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 10
Закон Мура - Moore's law 74 9
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 7
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 7
Русский язык 976 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 6
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 5
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 4
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 4
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Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 4
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
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Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 30 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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