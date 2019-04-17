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Индексная книга CNews*
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Человеческий фактор Human factor

Человеческий фактор - Human factor


17.04.2019 Каким должен быть ЦОД для цифровой экономики
27.06.2014 CyberArk: решая основную проблему ИБ – человеческий фактор
13.06.2013 Причина большинства утечек информации — сбои системы и человеческий фактор
14.04.2009 Преимущества ИТ в авиации "смазывает" человеческий фактор
24.01.2006 Новый поисковик использует "человеческий фактор"
24.01.2006 Новый поисковик использует "человеческий фактор"
14.02.2005 "Гута-Банк": Главное в ИТ – человеческий фактор
17.09.2002 В2В: Ошибки и решения
29.09.2000 По мнению Кевина Митника, самым уязвимым звеном для хакерских атак является человеческий фактор

Публикаций - 1099, упоминаний - 1144

Человеческий фактор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 102
IBM - International Business Machines Corp 8941 63
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 53
SAP SE 4595 52
6072 46
Крок - Croc 1616 41
Oracle Corporation 6035 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 33
Элемент ГК - Elementec 1523 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 30
Apple Inc 10683 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 23
Программный продукт ГК 3960 22
Softline - Софтлайн 1870 22
Yandex - Яндекс 5015 21
Cisco Systems 4720 19
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 19
Amazon Inc - Amazon.com 2650 17
Intel Corporation 11262 16
Axelot - Акселот - Axelot Logistics 99 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 13
VK - Mail.ru Group 3057 13
InfoWatch - Инфовотч 842 13
Samsung Electronics 9333 12
Google LLC 10352 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 12
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 12
Meta Platforms - Facebook 4267 12
Navicon - Навикон 232 11
ФОРС - Центр разработки 390 11
Nvidia Corp 3118 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 10
HP Inc. 5313 10
Корус Консалтинг ГК 1014 10
Telegram Group 805 10
KPMG 302 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 61
РЖД - Российские железные дороги 1458 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 23
Альфа-Банк 1476 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 21
Почта России ПАО 1853 17
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
Росводоканал 69 12
X5 Group 709 12
Газпром ПАО 1008 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 10
Самолёт ГК 216 10
НСПК - Национальная система платежных карт 401 9
Mary Kay - Мэри Кэй 88 7
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
Открытие ФК 2713 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 6
Аэрофлот - Aeroflot 648 5
Роснефть НК 434 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 4
Русагро Группа Компаний 182 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
X5 Group - Перекрёсток 340 4
BMW Group 392 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
Ренессанс Страхование 83 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
Deutsche Lufthansa AG 106 3
Auchan Holding - Ашан 184 3
UPS 129 3
Procter&Gamble - P&G 202 3
Виктория - Сеть супермаркетов 145 3
ПГК - Первая грузовая компания 117 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 3
Segezha Group - Сегежа Групп 96 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 149
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 38
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 33
Президент Российской Федерации 3770 24
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
Счётная палата РФ 628 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 6
Федеральное казначейство России 1345 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Верховный суд Российской Федерации 709 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
Северо-западная региональная ассоциация автошкол 1 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
РСП - Российский союз правообладателей 9 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
Web development - Веб-разработка 0 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 255
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 176
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 169
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 162
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 145
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 135
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 127
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Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 42
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 34
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 33
Microsoft Office 3247 47
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 38
Google Android 11959 36
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 28
Microsoft Windows 2000 2856 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 25
Linux OS 7669 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 24
Apple iOS 6422 21
Microsoft Windows 10 11713 21
1С:Бухгалтерия 647 21
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 16
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 14
Microsoft SQL Server 1416 13
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 13
1С:ERP Управление предприятием 268 11
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 10
Depositphotos - фотобанк 385 10
Oracle Java - язык программирования 2554 10
Apple macOS 1457 10
Microsoft Azure 1276 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 9
Microsoft Skype 1940 9
ЭОС Дело СЭД 4365 8
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 7
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 6
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 6
Microsoft Office Excel 818 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 6
Microsoft Office 365 834 6
Microsoft Windows 2104 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 5
Демидов Сергей 57 12
Нуйкин Андрей 34 11
Путин Сергей 41 9
Садовенко Илья 63 7
Путин Владимир 2542 7
Макаров Станислав 116 4
Бычков Николай 7 4
Зенкин Денис 262 4
Рахметов Руслан 34 4
Доля Алексей 67 4
Левашов Михаил 6 3
Гришин Дмитрий 185 3
Нечаев Иван 60 3
Кузнецов Александр 85 3
Аитов Тимур 188 3
Ковалев Александр 157 3
Рахманов Максим 47 3
Фомичев Андрей 68 3
Осокина Полина 25 3
Ткачёв Роман 27 2
Галушкин Олег 173 2
Емельянов Антон 60 2
Захаров Алексей 38 2
Хасис Лев 103 2
Поляков Сергей 63 2
Колесов Александр 20 2
Шингарев Павел 10 2
Мартынов Владислав 111 2
Горяйнов Андрей 45 2
Иванов Сергей 360 2
Заржецкий Александр 31 2
Акимов Евгений 32 2
Балуевский Юрий 17 2
Гвоздев Дмитрий 91 2
Матвеев Лев 50 2
Шеховцов Юрий 34 2
Лукацкий Алексей 89 2
Николаева Ирина 5 2
Шалманов Сергей 199 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 235
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 212
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 160
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 118
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 41
Казахстан - Республика 4467 39
Земля - планета Солнечной системы 7427 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 30
Беларусь - Белоруссия 3525 28
Германия - Федеративная Республика 8903 27
Япония 10069 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 21
Азия - Азиатский регион 3803 20
Европа 12319 19
Австралия - Австралийский Союз 2791 18
Россия - ПФО - Казань 2085 15
Бразилия - Федеративная Республика 1945 15
Украина 6212 15
Африка - Африканский регион 2928 11
Европа Восточная 2927 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Россия - СФО - Новосибирск 3269 10
Швеция - Королевство 2072 9
Америка 2011 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 8
Индия - Республика 4263 8
Франция - Французская Республика 5665 8
Нидерланды 2197 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 7
Россия - Сибирь 1579 7
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 7
Армения - Республика 1112 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 5
Узбекистан - Республика 1285 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 5
Великобритания - Лондон 2031 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 336
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 256
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 132
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 63
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 55
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 51
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 51
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 50
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 45
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 31
Юриспруденция 1629 28
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 13
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 11
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