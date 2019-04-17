Индексная книга CNews*
Человеческий фактор Human factor
Публикаций - 1099, упоминаний - 1144
Человеческий фактор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Сергей 57 12
|Нуйкин Андрей 34 11
|Путин Сергей 41 9
|Садовенко Илья 63 7
|Путин Владимир 2542 7
|Макаров Станислав 116 4
|Бычков Николай 7 4
|Зенкин Денис 262 4
|Рахметов Руслан 34 4
|Доля Алексей 67 4
|Левашов Михаил 6 3
|Гришин Дмитрий 185 3
|Нечаев Иван 60 3
|Кузнецов Александр 85 3
|Аитов Тимур 188 3
|Ковалев Александр 157 3
|Рахманов Максим 47 3
|Фомичев Андрей 68 3
|Осокина Полина 25 3
|Ткачёв Роман 27 2
|Галушкин Олег 173 2
|Емельянов Антон 60 2
|Захаров Алексей 38 2
|Хасис Лев 103 2
|Поляков Сергей 63 2
|Колесов Александр 20 2
|Шингарев Павел 10 2
|Мартынов Владислав 111 2
|Горяйнов Андрей 45 2
|Иванов Сергей 360 2
|Заржецкий Александр 31 2
|Акимов Евгений 32 2
|Балуевский Юрий 17 2
|Гвоздев Дмитрий 91 2
|Матвеев Лев 50 2
|Шеховцов Юрий 34 2
|Лукацкий Алексей 89 2
|Николаева Ирина 5 2
|Шалманов Сергей 199 2
|Рейнгольд Леонид 9 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190136, в очереди разбора - 947610.
Создано именных указателей - 86361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190136, в очереди разбора - 947610.
Создано именных указателей - 86361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru