Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Тонкий клиент
Thin client


30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
20.02.2021 Новый VDI-клиент «Термидеск» совместим с процессорами Baikal-M 1
04.12.2020 Проект по внедрению стандарта централизованной бухгалтерии госорганов ЯНАО победил в конкурсе GPM RUSSIA AWARDS 2020 1
04.09.2020 Проект по формированию и внедрению стандарта деятельности централизованной бухгалтерии органов госвласти ЯНАО получил международное признание 1
27.05.2020 В Ямало-Ненецком автономном округе автоматизирован бюджетный учет 20 органов государственной власти 1
15.05.2020 Вышло крупное обновление ОС Astra Linux Common Edition 1
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 1
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» 1
28.11.2019 «Цифровая экономика» в регионах: как госорганы отказываются от бумаги 1
08.11.2019 Российское ПО для чиновников будут испытывать в НИИ «Восход» 1
28.10.2019 От гиперконвергентности к мультиоблаку – что нового предлагают в сфере VDI 1
01.10.2019 Компьютеры можно больше не покупать: Microsoft запустила «ПК как сервис». Видео 1
03.04.2019 Tecno представила недорогой смартфон CAMON 11S с тройной камерой. Цена 1
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» 3
18.11.2018 Быть или не быть цифровой трансформации в России 3
03.05.2018 Банк «Оренбург» объявил о переходе на инфраструктуру VDI с использованием гиперконвергентных технологий 2
02.04.2018 «1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер» 1
15.02.2018 Для российской промышленности создадут «тонкие клиенты» на «Эльбрусах» 4
11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 1
21.12.2017 «Мой офис» научился работать на процессорах «Байкал» 1
10.07.2017 Red Hat представила новую версию Cloud Suite 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
09.01.2017 «1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами 1
19.12.2016 CNews Awards: лучшие проекты и технологии года 1
13.12.2016 Горячая замена: как выстроить ИТ-инфраструктуру на российских технологиях? 1
06.12.2016 Dell представила 4-ядерный тонкий клиент Wyse 5060 1
17.11.2016 На CNews Forum награждены лучшие ИТ-проекты и технологии 2016 года. Фото 1
27.06.2016 Как СГК переходит на VDI: 1,5 тыс. пользователей сегодня и 4 тыс. завтра 1
23.05.2016 «Облачные» решения на базе «1С» помогают ГУО мэрии Новосибирска контролировать деятельность 507 подведомственных учреждений 1
18.05.2016 Cloud4Y расширила пакет предлагаемых в аренду решений «1С» 1
17.05.2016 ИТ-«дочка» «Ростеха» взялась за автоматизацию «Почты России» 1
01.03.2016 Cloud4Y перевел в «облако» инфраструктуру компании Uniolinx 1
25.02.2016 Выпущен первый ПК на процессорах «Байкал» 1
20.01.2016 Конвергентные решения, флэш и гибридные облака в 2016 г. ждет взрывной рост 1
31.12.2015 Появилось «1С:Предприятие 8» для макбуков 1
15.12.2015 IBS открыла центр компетенций Samsung 4

Публикаций - 107, упоминаний - 152

Тонкий клиент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
Samsung Electronics 5677 3
Криста НПО 59 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Nvidia Corp 2024 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Lenovo Group 1637 2
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
IBM 3544 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 202 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Tecno Mobile 19 1
РДТЕХ 159 1
Программный продукт ГК 92 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 1
CompanyMedia 111 1
1С-Рарус 538 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Directum - Директум 645 1
IBM Европа 7 1
ИБС экспертиза 43 1
Google LLC 7154 1
Компьюлинк УСП 67 1
FSLogix 2 1
Совзонд - Sovzond 66 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
SafeNet 79 1
VMware 1829 1
Nutanix 70 1
Softline - Софтлайн 1474 1
3748 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Ингосстрах СПАО 210 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Кораблик 33 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
X5 Group 599 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Wildberries 128 1
Альфа-Банк 1125 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Управление служебными зданиями АО 1 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 80 1
Правительство РФ 2205 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Kubernetes 307 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
LED - Light-emitting diode - светодиод 92 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 263 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 45 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
3D-печать 135 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 61 1
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 1
CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр 7 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
Microsoft Windows 10 6645 10
Linux OS 4260 9
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
ЭОС Дело СЭД 622 3
Microsoft Windows 853 3
Криста НПО АС Смета 10 3
Apple macOS 926 3
Microsoft Azure 1171 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Microsoft Windows 7 1662 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Java - Язык программирования 1177 2
Nvidia GeForce GTX 2067 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Red Hat Virtualization Suite - RHV 12 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Apple macOS X 901 1
ЭОС Дело-web 128 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Масштаб: VeiL VDI 17 1
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 29 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 1
Microsoft Windows Embedded 81 1
Microsoft Office 365 Business 3 1
Dell Wyse ThinOS 5 1
ИСП РАН Svace 7 1
Parallels VDI 10 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 5 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
Марич Игорь 18 3
Елистратов Николай 90 3
Нестеров Алексей 79 3
Смирнов Павел 35 2
Рязанова Мария 1 1
Гулянский Игорь 9 1
Мухуров Азад 2 1
Иванова Елена 69 1
Владышев Алексей 3 1
Нестеров Андрей 17 1
Корсик Константин 5 1
Бугаев Дмитрий 1 1
Урсу Юрий 2 1
Тюрин Евгений 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Попов Андрей 72 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Калимуллин Динар 1 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 9 1
Manchester Scott - Манчестер Скотт 1 1
Гребнов Евгений 2 1
Дыль Андрей 2 1
Бетсис Павел 84 1
Лебедев Юрий 1 1
Рыляков Пётр 1 1
Лигачев Глеб 60 1
Климов Антон 2 1
Путин Владимир 1826 1
Аксаков Анатолий 98 1
Натрусов Артем 121 1
Евтушенко Олег 125 1
Мылицын Роман 79 1
Войтенко Олег 24 1
Никифоров Николай 1126 1
Клепиков Алексей 77 1
Сергеев Сергей 63 1
Аитов Тимур 47 1
Сахаров Александр 30 1
Онищенко Владислав 41 1
Пермяков Артем 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Европа 3759 4
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Казахстан - Республика 2632 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Украина 3372 1
Москва - Зеленоград 28 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - Белгородская область 367 1
Россия - Орёл 215 1
Россия - Оренбург 258 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Индия - Республика 2173 1
Япония 2788 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
CNews Analytics 1990 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
CNews AWARDS 291 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще