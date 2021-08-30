Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тонкий клиент
Thin client
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 107, упоминаний - 152
Тонкий клиент упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марич Игорь 18 3
|Елистратов Николай 90 3
|Нестеров Алексей 79 3
|Смирнов Павел 35 2
|Рязанова Мария 1 1
|Гулянский Игорь 9 1
|Мухуров Азад 2 1
|Иванова Елена 69 1
|Владышев Алексей 3 1
|Нестеров Андрей 17 1
|Корсик Константин 5 1
|Бугаев Дмитрий 1 1
|Урсу Юрий 2 1
|Тюрин Евгений 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Попов Андрей 72 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Калимуллин Динар 1 1
|Anderson Brad - Андерсон Брэд 9 1
|Manchester Scott - Манчестер Скотт 1 1
|Гребнов Евгений 2 1
|Дыль Андрей 2 1
|Бетсис Павел 84 1
|Лебедев Юрий 1 1
|Рыляков Пётр 1 1
|Лигачев Глеб 60 1
|Климов Антон 2 1
|Путин Владимир 1826 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Натрусов Артем 121 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Мылицын Роман 79 1
|Войтенко Олег 24 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Сергеев Сергей 63 1
|Аитов Тимур 47 1
|Сахаров Александр 30 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Пермяков Артем 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru